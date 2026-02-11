English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திருப்பதி போறீங்களா? இதோ ஈஸியான வழி! இனி கியூவில் நிற்க தேவையில்லை

திருப்பதி போறீங்களா? இதோ ஈஸியான வழி! இனி கியூவில் நிற்க தேவையில்லை

Tirupati Darshan Ticket: திருப்பதி ஏழுமலையானை இனி எந்த தள்ளு முள்ளு இல்லாமல் மணிக்கணக்கில் அருகில் நின்று தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்றால், இந்த கட்டுரையை கட்டாயம் படிக்கவும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 11, 2026, 11:49 AM IST
  • டிக்கெட் எப்படி புக் செய்வது?
  • L1 VIP Break Darshan Ticket Benefits
  • விஐபி தரிசனம் ஆன்லைன் முன்பதிவு

திருப்பதி போறீங்களா? இதோ ஈஸியான வழி! இனி கியூவில் நிற்க தேவையில்லை

Tirupati Darshan Ticket: உலக பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களில் ஒன்று தான் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில். இங்கு திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய தினசரி கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். அப்படி ஒரு முறை தரிசனம் செய்ய டிக்கெட் எடுத்து நீண்ட நாட்களாக காத்து கொண்டிருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் தினசரி கூட்டம் நாளுக்கு னால் அதிகரித்து கொண்டு இருந்தால், பக்தர்கள் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்கின்றனர். ஆனால் இப்போது பக்தர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி தரும் வகையில் தற்போது முக்கிய செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. இதன் மூலம் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய வரிசையில் காத்திருக்காமல் ஏழுமலையானை எளிதாக தரிசனம் செய்யலாம். எப்படி தெரியுமா? இதோ தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

சமீப காலமாகவே திருப்பதி கோவிலுக்கு மக்களின் வருகை வெகுவாக அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. இதனால் பக்தர்களுக்கான பல்வேறு வசதிகளை திருப்பதி தேவஸ்தானம் செய்து வருகிறது. அந்த வகையில் தேவஸ்தானம் விஐபி தரிசன டிக்கெட்டை கொண்டு வந்துள்ளது.

ஸ்ரீவாணி (SRIVANI - Sri Venkateswara Aalayala Nirmanam) டிரஸ்ட் என்ற திட்டத்தை தேவஸ்தானம் தொடங்கியுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவும், இந்த திட்டத்திற்கான நிதி திரட்டுவதற்காகவும், தேவஸ்தானம் நன்கொடையாளர் விஐபி தரிசனம் என்ற கருத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த திட்டத்திற்கு ரூ.10,000 நன்கொடை அளிக்கும் பக்தர்களுக்கு மறுநாள் விஐபி தரிசனம் வழங்கப்படும். விஐபி தரிசன டிக்கெட்டுக்கு ரூ.500 வழங்கப்படும். இதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவை பக்தர்கள் அதிகாரப்பூர்வ TTD இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யலாம். இந்த டிக்கெட் மூலம் ஒரு நபருக்கு பிரேக் தரிசனம் கிடைக்கும், இதற்கு ஆதார் அட்டை கட்டாயம் மற்றும் பாரம்பரிய உடை அவசியம். 

டிக்கெட் எப்படி புக் செய்வது?
L1 பிரேக் தரிசனத்திற்கு ஆரத்தி, தீர்த்தம் வழங்கப்படும், மேலும் வரிசை இயக்கம் மெதுவாக இருக்கும், மேலும் பக்தர்கள் சிறிது நேரம் ஏழுமலையானுக்கு முன்னால் நின்று வழிப்பட அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

L1 VIP Break Darshan Ticket Benefits
இந்த வகை தரிசனத்திற்கு ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
பக்தர்கள் தனது தரிசனத்தை 10 – 15 நிமிடங்களில் முடித்துவிடலாம்.
பக்தர்கள் ஏழுமலையான் சுவாமிக்கு மிக அருகில் சென்று தரிசனம் செய்யலாம்.
ஆரத்தி மற்றும் தீர்த்தம் வழங்கப்படும்.
வரிசை இல்லாமல் காலியாக இருக்கும்.

L2 VIP Break Darshan Ticket Benefits
இந்த வகை தரிசனத்திற்கு 45 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
பக்தர்கள் தனது தரிசனத்தை 20 - 25 நிமிடங்களில் முடித்துவிடலாம்.
பக்தர்கள் வெங்கடேஸ்வர சுவாமியின் மூல விரதத்திற்கு மிக அருகில் சென்று தரிசனம் செய்யலாம்.
ஆரத்தி காட்டப்படும்.
வரிசை மெதுவாக நகரும், தள்ளுமுள்ளு இருக்காது.

L3 VIP Break Darshan Ticket Benefits
இந்த வகை தரிசனத்திற்கு 45 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
பக்தர்கள் தனது தரிசனத்தை 30 நிமிடங்களில் முடித்துவிடலாம்.
பக்தர்கள் வெங்கடேஸ்வர சுவாமியின் மூல விரதத்திற்கு அருகில் செல்லலாம்.
வரிசை L1 மற்றும் L2 ஐ விட கூட்டமாக இருக்கும்.

ரூ. 10,000 நன்கொடை விஐபி தரிசனம் ஆன்லைன் முன்பதிவு நடைமுறை
இந்த விஐபி தரிசனத்தை TTD Seva ஆன்லைன் இணையதளத்தில் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யலாம். 
முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள Srivani Donation என்பதைக் கிளிக் செய்யலாம். 
பக்தர்கள் நன்கொடை அளித்தவுடன், ஒப்புதல் கடிதத்தை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து, தரிசன நாளுக்கு முன்பு திருமலையில் உள்ள வங்கி கவுண்டரில் சமர்ப்பிக்கலாம். 
ஒரு டிக்கெட்டிற்கு ரூ. 500 கட்டணம் செலுத்தி தரிசனம் செய்யலாம்.

