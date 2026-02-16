English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • திருப்பதி போறீங்களா? பயணிகளுக்கு ரயில்வே வழங்கிய அதிரடி அப்டேட்!

திருப்பதி போறீங்களா? பயணிகளுக்கு ரயில்வே வழங்கிய அதிரடி அப்டேட்!

ராமேஸ்வரம் மற்றும் திருப்பதி இடையே வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் இயக்கப்பட்டு வந்த எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இனி வரும் நாட்களில் நான்கு நாட்கள் இயக்கப்படும் என்று மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 16, 2026, 11:04 AM IST
  • ராமேஸ்வரம் மற்றும் திருப்பதி இடையே ரயில்
  • திருப்பதிக்கு மறுநாள் காலை 10:10க்கு சென்றடையும்
  • கட்டணம் ஸ்லீப்பர் பிரிவில் ரூ.450, மூன்றாம் ஏசி பிரிவில் ரூ.1190

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு
மகா சிவராத்ரி ஸ்பெஷல்: கம்மி விலையில் ஷீரடியுடன் 4 இடங்களுக்கு ஆன்மீக டூர்.. IRCTC செம பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
மகா சிவராத்ரி ஸ்பெஷல்: கம்மி விலையில் ஷீரடியுடன் 4 இடங்களுக்கு ஆன்மீக டூர்.. IRCTC செம பேக்கேஜ்
இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை - 12 ராசிகளுக்குமான அதிர்ஷ்டம்
camera icon13
Today Horoscope
இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை - 12 ராசிகளுக்குமான அதிர்ஷ்டம்
மதுரை மக்கள் கவனத்திற்கு! வானிலை எப்படி இருக்கும்? முக்கிய அறிவிப்பு!
camera icon6
weather
மதுரை மக்கள் கவனத்திற்கு! வானிலை எப்படி இருக்கும்? முக்கிய அறிவிப்பு!
திருப்பதி போறீங்களா? பயணிகளுக்கு ரயில்வே வழங்கிய அதிரடி அப்டேட்!

Tirupati Darshan Latest IRCTC Update: ராமேஸ்வரம் மற்றும் திருப்பதி இடையே வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் இயக்கப்பட்டு வந்த எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இனி வரும் நாட்களில் நான்கு நாட்களுக்கு இயக்கப்படப் போவதாக மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

இது தொடர்பாக மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், இதுவரை வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் மட்டுமே ராமேஸ்வரம் டூ திருப்பதி ரயில் இயங்கி வந்த நிலையில், தற்போது பக்தர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று வாரத்தில் நான்கு நாட்கள் ரைளை இயக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் உள்ளிட்டோரின் கோரிக்கையை ஏற்று, இந்திய ரயில்வே வாரியம் பக்தர்களின் இந்த கேரிக்கைக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இந்த ரயில் எண்கள் 16779 (திருப்பதி - ராமேஸ்வரம் - TPTY RMM EXP) மற்றும் 16780 (ராமேஸ்வரம் - திருப்பதி - RMM TPTY EXP) ஆகும். இந்த ரயில்கள் தற்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை , வியாழக்கிழமை மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை ஆகிய நாட்களில் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்தும், அதேசமயம் திருப்பதியில் திங்கட்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் சனிக்கிழமை ஆகிய நாட்களில் இருந்தும் இயக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில், இனி வரும் காலங்களில் கூடுதலாக ஒரு நாள் சேர்க்கப்பட்டு வாரம் நான்கு நாட்களுக்கு இந்த ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது. மேலும் கூடுதல் நாள் எந்த கிழமைகளில் இயக்கப்படும் என்பது குறித்த தகவல் கூடிய விரைவில் ரயில்வே வாரியத்தாள் அறிவிக்கப்படும். 

இந்த ரயில் சுமார் 808 முதல் 846 கி.மீ. தூரத்தை 17-18 மணி நேரத்தில் கடக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி இந்த ரயில் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மாலை 16:55க்கு கிளம்பி, திருப்பதிக்கு மறுநாள் காலை 10:10க்கு சென்றடையும். அதேபோல் இந்த ரயில் திருப்பதி இருந்து காலை 11:55கக்கு கிளம்பி, மறுநாள் அதிகாலை 04:35க்கு ராமேஸ்வரம் சென்றடையும்.

இந்த ரயில் ராமேஸ்வரம், மண்டபம், ராமநாதபுரம், பரமக்குடி, மானாமதுரை, மதுரை, கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், திருச்சிராப்பள்ளி, தஞ்சாவூர், பாபநாசம், கும்பகோணம், கும்பகோணம், சிதம்பரம், திருப்பதிரிபுலியூர், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, போளூர், ஆர்னி சாலை, வேலூர் கான்ட், காட்பாடி, பகலா, திருப்பதி உள்ளிட்ட முக்கிய நிலையங்களில் நிற்கிறது.

ராமநாதசுவாமி கோயில் மற்றும் திருப்பதி ஏழுமலையான் தரிசனத்திற்கு செல்லும் பக்தர்களுக்கு இது பெரும் வசதியாக அமையும். இதற்கான கட்டணம் ஸ்லீப்பர் பிரிவில் ரூ.450, மூன்றாம் ஏசி பிரிவில் ரூ.1190 கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். பயணிகள் IRCTC இணையதளம் அல்லது ரயில்வே செயலியில் புதுப்பிக்கப்பட்ட அட்டவணையை சரிபார்த்து டிக்கெட் முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம். அதுமட்டுமின்றி கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் ஜனவரி மாதம் முதல் மார்ச் மாதம் வரை இந்த ரயிலின் பயணிகள் வசதிக்காக தற்காலிகமாக கூடுதல் பெட்டிகள் இணைப்பதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | திருப்பதி: டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யாமல் ஏழுமலையானை தரிசிக்க சூப்பரான சான்ஸ்.. முழு விவரம் இதோ

மேலும் படிக்க | திருப்பதி: ஒரு பைசா செலவில்லாமல் விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட்.. ஈஸியா பெறலாம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

TirupatiTirupati DarshanIRCTC UpdateTrain Passangers

Trending News