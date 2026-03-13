திருப்பதி: சிறப்பு தரிசனத்தில் மாற்றம்.. ரூ.300 தரிசன டிக்கெட் கிடைக்க இதை பண்ணுங்க

Tirupati Darshan New Rule: ஆந்திரா மாநிலம் திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையான் கோயில் உலக பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். வெளிநாடுகள், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்கள் ஏழுமலையானை மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். பக்தர்களுக்காக பல்வேறு தரிசன டிக்கெட்டுகளை கொண்டு வருகிறது.
ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டில் மாற்றம்
அதாவது, ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட், விஐபி தரிசனம், ஸ்ரீவானி டிக்கெட், சர்வ தரிசன டிக்கெட்டுகள் மூலம் ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம். தரிசன முறையில் திருப்பதி தேவஸ்தானம் அவ்வப்போது மாற்றங்களை செய்து வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகளில் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது.
ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டில் ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. சர்வ தரிசன டோக்கன் மற்றும் ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் வைத்துள்ள பக்தர்கள் ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்போ, பின்போ சென்றால் அனுமதி இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விதிமுறை மார்ச் 16ஆம் தோதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது. எனவே, பக்தர்கள் அவர்களின் தரிசன நேரத்தை கவனமாக சரிபார்க்கவும். ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் வரிசைக்கு வர வேண்டும். உதாரணமாக மாலை 4 மணிக்கு தரிசனத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் 3.30 அல்லது அதற்கு முன்பு வந்தாலும் தரிசனத்திற்கு அனுமதி கிடையாது. எனவே, பக்தர்கள் உங்களின் தரிசன நேரத்திற்கு வர வேண்டும்.
ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் பெறுவது எப்படி?
பக்தர்கள் ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம் பெற ttdevasthanams.ap.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த இணையதளத்திற்கு சென்று special Entry Darshan என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும். உங்களுக்கு விருப்பமான தரிசன தேதி, தரிசன நேரத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும். பிறகு, எத்தனை பக்தர்கள் தரிசனம் செய்வீர்கள் என்ற விவரத்தை உள்ளிட்டு, ஆதார் எண்ணை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதன்பிறகு, தரிசனத்திற்கான கட்டணத்தை செலுத்தி வேண்டும்.
யுபிஐ, டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, நெட் பேங்கிங் மூலம் பணம் செலுத்த வேண்டும். இதன்பிறகு, டிக்கெட்டுகள் வாட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு அனுப்பப்படும். முன்பதிவு செய்த பிறகு, பெயர், வயது, ஐடி விவரங்களை மாற்ற முடியாது. ஒரு டிக்கெட் ஒரு பக்தருக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும். பக்தர்கள் முன்பதிவு செய்யும்போது, பயன்படுத்தப்படும்.
அதே அசல் அடையாளச் சான்றிதழை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் மூலம் வார நாட்களில் 2 முதல் 4 மணி நேரத்தில் தரிசனம் மேற்கொள்வீர்க்ள. வார இறுதி நாட்களில் 4 முதல் 6 மணி நேரமும், விசேஷ தினங்களில் 10 மணி வரை தரிசனத்திற்கு நேரம் எடுக்கும். ரூ.300 சிறப்பு தரிசனத்திற்கு முன்பதிவு செய்ய ஆதார், பாஸ்போர்ட், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், பான் கார்டை அடையாள அட்டையாக காண்பிக்கலாம்.
ஆஃப்லைனில் திருப்பதி தரிசன டிக்கெட்
ஆன்லைனில் மட்டுமின்றி, ஆஃப்லைனிலும் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க டிக்கெட்டுகள் பெறலாம். அதாவது, சர்வ தரிசன டோக்கன் மூலம் நீங்கள் தரிசன டிக்கெட் பெறலாம். திருப்பதியில் ஸ்ரீனிவாசன், விஷ்ணு நிவாசம், பூதேவி காம்ப்ளக்ஸில் டிக்கெட்டுகளை பெறலாம். இந்த டிக்கெட் முற்றிலும் இலவசம். சர்வ தரிசன டோக்கனை பிற்பகல் 1 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை வழங்கப்படும். நீங்கள் வரிசையில் காத்திருந்து டிக்கெட்டுகளை பெற்று, மறுநாள் உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் நீங்கள் தரிசனம் செய்யலாம். மேலும், ஸ்ரீவானி டிரஸ்ட் விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட்டுகள் மூலம் உடனடியாக நீங்கள் தரிசனம் செய்யலாம். இதற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.10,500-ஐ செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
