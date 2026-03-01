திருப்பதி: இந்த தரிசனம் ரத்து.. தேவஸ்தானம் முக்கிய அறிவிப்பு

Tirumala Tirupati SSD Tokens: திருப்பதி சென்று வந்தால் திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பலரும் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். திருப்பதிக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்கின்றனர். பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, விடுமுறை நாட்கள். பண்டிகை நாட்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும்.
திருப்பதி கோயில்
பக்தர்களுக்காக பல்வேறு தரிசன டிக்கெட்டுகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. ரூ.300 தரிசனம் டிக்கெட், விஐபி, சர்வ தரிசன டிக்கெட் போன்றவற்றை பக்தர்களுக்காக செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், திருப்பதி தேவஸ்தானம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, சர்வ தரிசன டோக்கன் இரண்டு நாட்களுக்கு ரத்து செய்யப்படுவதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
மார்ச் 3ஆம் தேதி சந்திர கிரகணம் இருக்கிறது. இதனால், அன்றைய தினம் கோயில் நடைகள் சாத்தப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் மார்ச் 3ஆம் தேதி 10 மணி நேரம் நடை சாத்தப்பட்டிருக்கும். மார்ச் 3ம் தேதி பகல் 3.20 மணிக்கு துவங்கி, மாலை 6.47 மணி வரை கிட்டதட்ட மூன்று மணி நேரம் சந்தர கிரகணம் நிகழ உள்ளது.
மார்ச் 2,3ம் தேதிகளில் சர்வ தரிசனம் ரத்து
இதன் காரணமாக, கிரகண காலம் துவங்குவதற்கு 6 மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே கோயில் நடை அடைக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், மார்ச் 3ம் தேதி காலை 9 மணி முதல் இரவு 7.30 மணி வரை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் மூடப்பட்டிருக்கும் என தெரிவிக்கப்ப்டடுள்ளது. கிரகணம் முடிவடைந்த பிறகு, கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு, சுத்தம் செய்யும் பணிகள், சடங்குகள் நடக்கும். இதன்பிறகு, இரவு 8.30 மணிக்கு பிறகு பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
அதே நேரத்தில், மார்ச் 2,3ஆம் தேதிகளில் சர்வ தரிசன டோக்கனும் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதோடு, அஷ்டதல பாதபத்மாராதனை சேவை, கல்யாண உற்சவம், ஊஞ்சல் உற்சவம், ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவம், சகஸ்ர தீபலங்கார சேவை உள்ளிட்டவை ரத்து செய்யப்படுகிறது. எனவே, திருப்பதி பக்தர்கள் இதனை தெரிந்து கொண்டு, திருப்பதி செல்லுங்கள் என தேவஸ்தானம் கூறியுள்ளது.
சர்வ தரிசன டோக்கன் எங்கெங்கு எப்போது?
ஸ்ரீனிவாசம், விஷ்ணு நிவாசம், பூதேவி காம்ப்ளக்ஸ் ஆகிய இடங்களில் உள்ள கவுண்டர்களில் சர்வ தரிசன டோக்கன் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த டோக்கன் பொதுவாக நண்பகல் 12 மணி முதல் 4 மணி வரை வழங்கப்படுகிறது. அதாவது, நண்பகல் 12 மணி முதல் கவுண்டர்களில் நுழைய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இந்த டோக்கன் பெற்று, மறுநாள் நீங்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவீர்கள். 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு டோக்கன் தேவையில்லை. ஆதார் அட்டையை காண்பித்து தரிசன டோக்கனை பெற்றுக் கொள்ளலாம். குறைந்தது 4 மணி முதல் 6 மணி நேரம் காத்திருந்து டோக்கனை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
