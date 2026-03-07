திருப்பதி பக்தர்களே அலர்ட்.. முக்கிய தரிசனங்கள் ரத்து.. எப்போது முதல் தெரியுமா?

Tirupati Darshan Update: ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையான் கோயில் மிகவும பிரசித்தி பெற்றது. திருப்பதி கோயிலுக்கு வெளிநாடுகளில் இருந்தும், பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். வார இறுதி நாட்கள், தொடர் விடுமுறை, விசேஷ தினங்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும். மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
Tirupati Darshan: திருப்பதி கோயில்
பக்தர்களுக்கு திருப்பதி தேவஸ்தானமும் பல்வேறு தரிசனங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அதாவது, ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம், விஐபி தரிசனம், ஸ்ரீவானி தரிசனம் டிக்கெட், சர்வ தரிசனம் போன்றவற்றை தேவஸ்தானம் செயல்படுத்தி வருகிறது. இதற்கிடையில் விசேஷ தினங்கள் உள்ளிட்ட நாட்களில் குறிப்பிட்ட தரிசன சேவைகள் ரத்து செய்யப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ளது.
அதாவது, திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் மார்ச் 17ஆம் தேதி முக்கிய தரிசனங்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது. திருப்பதி கோயிலில் திருப்பதி கோயிலில் வருடத்தில் நான்கு முறை ஆழ்வார் திருமஞ்சனம் நடத்தப்படும். ஆழ்வார் திருமஞ்சனம் என்பது கோயிலில் தோஷம் ஏற்பட்டு விடக் கூடாது என்பதற்காக ஆண்டுக்கு நான்கு முறை திருப்பதி தேவஸ்தானம் திருமஞ்சனம் நடத்துகிறது.
Tirupati Darshan: ஆழ்வார் திருமஞ்சனம்
இந்த நிகழ்வானது வைகுண்ட ஏகாதசி, வருடாந்திர பிரம்மோற்சவம், ஆனி வார அஸ்தனம், யுகாதி நான்கு உற்சவங்களுக்கு முன்பு வரும் செவ்வாய்கிழமையில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆழ்வார் திருமஞ்சனத்தின்போது, பூஜைக்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தும் சுத்தம் செய்யப்படும். இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்.
மேலும், சில தரிசனங்களும் ரத்து செய்யப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு மார்ச் 17ஆம் தேதி யுகாதி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு, மார்ச் 17ஆம் தேதி செவ்வாய் கிழமை ஆழ்வார் திருமஞ்சனம் திருப்பதி கோயிலில் நடைபெற உள்ளதாக தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.
Tirupati Darshan: மார்ச் 17ஆம் தேதி முக்கிய தரிசனங்கள் ரத்து
திருப்பதி கோயில் முழுவதும் சுத்தம் செய்யும் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், அன்றைய தினம் முக்கிய தரிசனங்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது. தேவஸ்தானம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, மார்ச் 17ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை விஐபி பிரேக் தரிசனம் மற்றும அஷ்டதல பாத பத்மாரதனை சேனை ஆகியவை ரத்து செய்யப்படுகிறது. மார்ச் 16ஆம் தேதி விஐபி பிரேக் தரிசனத்திற்கான சிபாரிசு கடிதங்களும ஏற்கப்படாது என திருப்பதி தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், உகாதி ஆஸ்தானத்தை முன்னிட்டு, மார்ச் 19ஆம் தேதி விஐபி பிரேக் தரிசனங்களும் ரத்து செய்யப்படுகிறது. இதனால், மார்ச் 18ஆம் தேதி விஐபி பிரேக் தரிசனத்திற்கான பரிந்துரை கடிதங்களும் ஏற்கப்படாது என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. ஆழ்வார் திருமஞ்சனத்தின் போது பக்தர்கள் கோயிலுக்குள் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். சுத்தம் செய்யும் பணிகள் முடிவடைந்த பிறகு தான், பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆழ்வார் திருமஞ்சனத்தின்போது, திருப்பதி கோயிலின் கருவறைட மற்றும் உப கருவரை வளாகங்களும் சுத்தம் செய்யப்படும். கோயில் சுவர்கள், கூரை, வழிபாட்டு தலங்களை கழுவுவார்கள். இது மொத்தம் நான்கு மணி நேரம் நடைபெறும். இந்த நேரத்தில் மூலவருக்கு ஒரு மெல்லிய துணியால் மூடப்பட்டிருககும. வழக்கமாக காலை 6 மணி முதல் காலை 10 மணி வரை ஆழ்வார் திருமஞ்சனம் நடக்கிறது. அதனால், இந்த நேரத்தில், பக்தரக்ள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. ஆழ்வார் திருமஞ்சனம் முடிந்த பிறகு தான், பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
Tirupati Darshan: திருப்பதியில் தற்போதைய நிலை
திருப்பதி கோயிலில் தற்போது விடுமுறை நாட்கள் எதுவும் இல்லாததால், கூட்டம் குறைந்துவிட்டது. வெளியூர்களில் இருந்து ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கையும் குறைவாக உள்ளது. மார்ச் 6ஆம் தேதி நிலவரப்படி, மொததம் 66,855 பக்தர்கள் தரினம் செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து, மார்ச் 5ஆம் தேதி 59,1914 பக்தர்களும், மார்ச் 4ஆம் தேதி 63,772 பக்தர்களும், மார்ச் 3ஆம் தேதி 27,300 பக்தர்களும், மார்ச் 2ஆம் தேதி 75,174 பக்தர்களும் தரிசனம் செய்துள்ளதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. இப்போது கூட்டம் கம்மியாக இருந்தாலும், ஏப்ரல், மே மாதங்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Koil Alwar Tirumanjanam will be observed at Sri Venkateswara Swamy Temple, Tirumala on March 17 in connection with Ugadi Asthanam on March 19.
VIP Break Darshans stand cancelled on March 17.#tirumala #ttd #srivenkateswaraswamy #ugadi2026 pic.twitter.com/ugQQmycjPd
— Tirumala Tirupati Devasthanams (@TTDevasthanams) March 5, 2026
மேலும் படிக்க: 14 நாட்கள் சம்மர் டூர்: பட்ஜெட் விலையில் மணாலி, சிம்லா, ஆக்ரா, குஜராத் செல்ல சூப்பர் சான்ஸ்!
மேலும் படிக்க: நாளை சந்திர கிரகணம்: இந்த கோயில்களின் தரிசன நேரம் மாற்றம், முழு விவரம் இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ