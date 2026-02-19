திருப்பதி போறீங்களா? அப்போ மார்ச் 3 போகாதீங்க.. ஏழுமலையானை தரிசிக்க முடியாது!

Tirupati Darshan Ticket: உலக பிரசித்தி பெற்ற திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய தினம்தோறும் பல கோடி பக்தர்கள் வருகை தந்து வருகின்றனர். இந்தக் கோவிலில் ஏழுமலையானை நீங்கள் தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்றால் குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே ஆன்லைனில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வைத்திருக்க வேண்டும். இல்லாலையெனில் அதிகம் பணம் செலுத்தி VIP தரிசனம் டிக்கெட் பெறலாம். அந்த வகையில் திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாகம் ஆன்லைனில் தரிசன டிக்கெட் முன்பதிவுகள் துவங்கும் தேதி மற்றும் நேரம் குறித்த விபரங்களை மாதா மாதம் முன் கூட்டியே பக்தர்களின் வசதிக்காக வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் மே மாதத்திற்கான தரிசனம் டிக்கெட் புக்கிங் தேவஸ்தானத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே மார்ச் 3 ஆம் தேதி திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யப் போகும் பக்தர்களுக்கு தேவஸ்தானம் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. மார்ச் 3 ஆம் தேகதி சந்திர கிரகணத்தையொட்டி, திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் நடை முழுமையான சாத்தப்பட்டு இருக்கும். இதனால் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய முடியாது. இதேபோல், பிப்ரவரி 26 முதல் மார்ச் 2 வரை நடைபெறும் தெப்போற்சவங்கள் காரணமாகவும் சில சேவைகள் திருப்பதியில் ரத்து செய்யப்பட்டு இருக்கும் என்றும் அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
வரும் பிப்ரவரி 26 முதல் மார்ச் 2 வரையிலான ஸ்ரீவாரி தெப்போற்சவங்களின் ஏற்பாடுகள் குறித்து திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தானத்தின் கூடுதல் செயல் அலுவலர் சி.ஹெச். வெங்கையா சவுதரி ஆய்வு நடத்தினார். மார்ச் மாதத்தின் 23ஆம் தேதி தெப்பங்களின் திறனை சோதிக்க சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்படும். புஷ்கரணியில் போதுமான நீர் இருப்பு உறுதி செய்யப்படும். புஷ்கரணி மற்றும் தெப்பங்களுக்கு அழகிய மின் அலங்காரங்கள் செய்யப்படவுள்ளன என திருமலை தேவஸ்தான அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அதுமட்டுமின்றி நாளை முதல் மார்ச் 5 வரை புஷ்கரிணியில் பக்தர்கள் நீராட அனுமதி வழங்கப்படாது. நடப்பாண்டில், தெப்போற்சவத்தையொட்டி பிப்ரவரி 26 மற்றும் 27 ஆம் தேதிகளில் நடைபெறும் சஹஸ்ரதீபாலங்கார சேவையும், பிப்ரவரி 28 மற்றும் மார்ச் 1, 2 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவம் மற்றும் சஹஸ்ரதீபாலங்கார சேவையும் தேவஸ்தானம் ரத்து செய்துள்ளது.
இதனிடையே மார்ச் 3ஆம் தேதி சந்திர கிரகணம் ஏற்படப் போவதால் அன்றைய தினம் காலை 5 மணி முதல் 10 மணி வரை மட்டுமே பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் சந்திர கிரகணம் காரணமாக காலை 9 மணிக்கு மேல் அன்ன பிரசாத விநியோகம் இருக்காது. மார்ச் 3ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் இரவு 7:30 மணி வரை ஸ்ரீவாரி கோவில் நடை சாத்தப்படும். அஷ்டதள பாத பத்மராதனா சேவை, கல்யாணோற்சவம், ஊஞ்சல் சேவை, ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவம், சஹஸ்ரதிபாலங்கார சேவை, ஆர்ஜித சேவைகள் மற்றும் விஐபி பிரேக் தரிசனங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
அத்துடன், ஸ்ரீவாணி தரிசனம், ரூ.300 சிறப்பு நுழைவு தரிசனம், VIP தரிசனம், நன்கொடையாளர்கள் மற்றும் வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்களுக்கான தரிசனம் என அன்றைய தினம் அனைத்து தரிசனமும் ரத்து செய்யப்படுவதாக திருமலை தேவஸ்தானம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
