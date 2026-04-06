திருப்பதி தரிசனத்தில் புதிய விதிமுறை.. இனி இதெல்லாம் கட்டாயம்.. அதிரடி அறிவிப்பு

Tirupati Darshan Rule Changes: திருப்பதி சென்று வந்தால் திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பக்தர்கள் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்து பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். இதனால் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் பக்தர்கள் கூட்டம் எப்போதுமே அதிகமாக தான் காணப்படும்.
திருப்பதி தரிசனம்
குறிப்பாக, பண்டிகை நாட்கள், தொடர் விடுமுறை, திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும். பக்தர்களின் வசதிக்காக பல்வேறு தரிசன டிக்கெட் தேவஸ்தானம் விநியோகம் செய்து வருகிறது. அதன்படி, சர்வ தரிசன டோக்கன், 300 ரூபாய் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட், மூத்த குடிமகளுக்கான தரிசனம் உள்ளிட்ட சேவைகளை தேவஸ்தானம் பக்தர்களுக்காக வழங்கி வருகிறது.
அதே நேரத்தில், இடைத்தரகர்கள் மூலம் திருப்பதி தரிசன டிக்கெட் மோசடிகள் நில பேச்சும் வருவதாக புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளன. இது போன்ற மோசடிகளை தடுக்க தேவஸ்தானம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இருப்பினும் தரிசன டிக்கெட் மூலம் மோசடிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக பக்தர்கள் கவலை அனுப்பி உள்ளனர்.
குறிப்பாக தரிசனம், அறைகளுக்காக சில பக்தர்கள் இடைத்தரகர்களை நம்பி ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். இடைத்தரகர்களை நம்ப வேண்டாம் என திருமலை தேவஸ்தானம் பலமுறை எச்சரித்துள்ளது . இருப்பினும் மோசடிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன. இந்த முறைகேடுகளை கட்டுப்படுத்த தேவஸ்தானம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
அமலாகும் புதிய விதிமுறைகள்
இந்த நிலையில் தான் அதனை தடுக்கும் வகையில் திருப்பதி தேவஸ்தானம் முக்கிய நடவடிக்கையை எடுக்க இருக்கிறது. போலி ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தி சில முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதனை தடுக்க இனி ஆதார் அடிப்படையிலான முக அங்கீகாரம் சரிபார்ப்பு முறை அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்காக இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையத்துடன் (UIDAI) தேவஸ்தானம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
இந்த சரிபார்த்து முறைக்காக இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் ஆந்திர அரசுடன் இணைந்து, தேவஸ்தானம் செயல்படுத்த இருக்கிறது. இதற்காக சில கட்டணங்களும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஒவ்வொரு ஆதார் சரிபார்ப்புக்கு ரூ.4 பைசாவும், E kyc சரிபார்ப்புக்கு ரூ.3.40 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்ள்ளது. இந்த ஆதார் அடிப்படையிலான முக அங்கீகார முறை டிக்கெட் எடுக்கும்போது செயல்படுமா என்பது குறித்து எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. இதுகுறித்த அறிவிப்பை விரைவில் தேவஸ்தானம் வெளியிட இருக்கிறது.
ஸ்ரீவானி தரிசனத்தில் மாற்றம்
திருப்பதி தேவஸ்தானம் அண்மையில் தான் ஸ்ரீவாணி தரிசன முன்பதிவில் சில மாற்றங்களை செய்தது. அதாவது, ஸ்ரீவானி அறக்கட்டளைக்கான டிக்கெட்டுகளை வழங்கும் செயல்முறையை முழுமையாக மாற்றியது. அதாவது, முந்தைய நடைமுறைப்படி, பக்தர்கள் முதலில் ஸ்ரீவானி அறக்கட்டளைக்கு ரூ.10,000 நன்கொடையாக வழங்க வேண்டியிருந்தது. இந்த நன்கொடை வழங்கிய பின்னரே, கூடுதலாக ரூ.500 செலுத்தி தரிசன டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்ய வேண்டி இருந்தது.
இதில் சில சிக்கல்கள் எழுந்தது. அதாவது, ஏற்கனவே ரூ.10,000 நன்கொடுமை அளித்திருந்த ஏராளமான பக்தர்களால் இணையதளத்தில் முன்பதிவு தொடங்கியபோது, டிக்கெட்டை பெற முடியவில்லை. கணிசமான நன்கொடை செலுத்தியபோது தரிசனம் கிடைப்பதில்லை. இதுபோன்ற சிரமத்தை தடுக்க, தேவஸ்தானம் புதிய நடைமுறையை கொண்டு வந்துள்ளது.
அதாவது, இனிமேல் பக்தர்கள் நன்கொடையாக ரூ.10,000 மற்றும் டிக்கெட்டிற்கான கட்டணமாக ரூ.500 என மொத்தம் ரூ.10,500 ஒரே பரிவர்த்தனை செலுத்தலாம் என தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, நன்கொடை செலுத்திய உடனேயே உங்களுக்கு தரிசன டிக்கெட் உறுதி செய்யப்படும் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. முன்பைப்போலவே நன்கொடை அளித்த பிறகு தரிசன டிக்கெட்டிற்கு காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
திருப்பதி தரிசன பக்தர்கள் விவரம்
திருப்பதி தேவஸ்தானம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி 83,271, ஏப்ரல் 4ஆம் தேதி 80,841, ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி 68,445, ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி 62,642, ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி 69,649 பேர் தரிசனம் செய்துள்ளனர். ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி 83,271 பக்தர்கள் மொட்டை அடித்து காணிக்கை செலுத்தியுள்ளனர். உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.3.78 கோடி பக்தர்கள் செலுத்தியுள்ளனர். ஏப்ரல் 4ஆம் தேதி 80,841 பேர் தரிசனம் செய்த நிலையில், ரூ.3.45 கோடி காணிக்கையாக செலுத்தயுள்ளனர். ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி 68,445 பக்தர்கள் தரிசனம் செய்த நிலையில், ரூ.3.79 கோடி காணிக்கையாக செலுத்தியுள்ளனர்.
