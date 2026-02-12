English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • திருப்பதி தரிசனம்.. டிக்கெட் முன்பதிவு.. தேவஸ்தானம் வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

திருப்பதி தரிசனம்.. டிக்கெட் முன்பதிவு.. தேவஸ்தானம் வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

Tirupati Tirumala Suprabhata Seva Tickets: திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்வதற்கு ஆன்லைனில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வேண்டியது கட்டாயம். அதன்படி டிக்கெட் முன்பதிவு தொடர்பாக தேவஸ்தானம் முக்கிய அப்டேட் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 12, 2026, 08:30 AM IST
  • ஆன்லைன் மின்னணு DIP அட்டவணை வெளியீடு
  • எப்படி டிக்கெட் புக் செய்வது?

Trending Photos

தமன்னா மீது பரவும் வெறுப்பு! பிரபல சோப் பிராண்ட் காரணம்..
camera icon7
Tamannaah Bhatia
தமன்னா மீது பரவும் வெறுப்பு! பிரபல சோப் பிராண்ட் காரணம்..
EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ள ஊழியர்களுக்கு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
EPFO
EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ள ஊழியர்களுக்கு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
திருவண்ணாமலை தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அரசு வெளியிட்ட இலவச சிறப்பு திட்டம்
camera icon7
Tiruvannamalai
திருவண்ணாமலை தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அரசு வெளியிட்ட இலவச சிறப்பு திட்டம்
FEB 14 காதலர் தினத்தன்று ரீ ரிலீஸாகும் மூன்று காதல் படங்கள்! முழு லிஸ்ட் இங்கே
camera icon6
Valentine Day
FEB 14 காதலர் தினத்தன்று ரீ ரிலீஸாகும் மூன்று காதல் படங்கள்! முழு லிஸ்ட் இங்கே
திருப்பதி தரிசனம்.. டிக்கெட் முன்பதிவு.. தேவஸ்தானம் வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

Tirupati Tirumala Suprabhata Seva Tickets: உலக பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களில் ஒன்று திருப்பதி. இங்கு திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய தினம்தோறும் பல கோடி பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். இந்த கோவிலில் சுவாமியை நீங்கள் தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்றால் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே ஆன்லைனில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வைத்திருக்க வேண்டும். அந்த வகையில் திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாகம் ஆன்லைனில் தரிசன டிக்கெட் முன்பதிவுகள் துவங்கும் தேதி மற்றும் நேரம் குறித்த விபரங்களை மாதா மாதம் முன் கூட்டியே பக்தர்களின் வசதிக்காக வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது மே மாதத்திற்கான தரிசனம் டிக்கெட் புக்கிங் குறித்த தகவல் ஒன்றை தேவஸ்தானம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்நிலையில் தற்போது திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் மே மாத தரிசனம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன் விவரத்தை கீழே காணலாம்.

ஆன்லைன் மின்னணு DIP அட்டவணை
• திறக்கும் நேரம்: பிப்ரவரி 18, காலை 10:00 மணி
• மூடும் நேரம்: பிப்ரவரி 20, காலை 10:00 மணி
• சுப்ரபாத சேவையுடன், தோமாலா சேவை (Thomala Seva), அர்ச்சனை மற்றும் அஷ்டதல பாத பத்மாராதன சேவைகளுக்கான டிக்கெட்டுகளும் e-DIP-யில் கிடைக்கும்.
• முடிவுகள்: பிப்ரவரி 20, மதியம் 12:00 மணி
• தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பக்தர்களுக்கான கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய கடைசி தேதி: பிப்ரவரி 22, மதியம் 12:00 மணி
• TTD செயலி அல்லது ttdevasthanams.ap.gov.in ஐப் பயன்படுத்தவும்.

எப்படி டிக்கெட் புக் செய்வது?
முதலில் TTD இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்: அதிகாரப்பூர்வ Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD - https://www.tirumala.org/) தளம் செல்லுங்கள்.
உங்கள் மொபைல் எண் மற்றும் ஈமெயில் ஐடி பயன்படுத்தி Register செய்து லாகின் செய்யவும்.
'Special Entry Darshan' ரூ. 300 அல்லது மற்ற சேவை வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
Available தேதிகள் மற்றும் நேரத்தைத் தேர்வு செய்யவும். ஆதார் அட்டை அல்லது செல்லுபடியாகும் அடையாள அட்டை விவரங்களை உள்ளிடவும்.
டிக்கெட்கட்டணத்தை நெட் பேங்கிங், கிரெடிட்/டெபிட் கார்டு அல்லது UPI மூலம் பணம் செலுத்தவும்.
நீங்கள் முன்பதிவு செய்த டிக்கெட்டை டவுன்லோட் செய்து கொள்ளவும். 

உங்களுக்கு குறைந்த நேரத்தில் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்றால் SRIVANI Trust Darshan ரூ. 10,000 நன்கொடை அளித்து VIP பிரேக் தரிசனத்தை முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம். மேலும் L1 பிரேக் தரிசனத்திற்கு ஆரத்தி, தீர்த்தம் வழங்கப்படும், மேலும் வரிசை இயக்கம் மெதுவாக இருக்கும், மேலும் பக்தர்கள் சிறிது நேரம் ஏழுமலையானுக்கு முன்னால் நின்று வழிப்பட அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

மேலும் படிக்க | திருப்பதி போறீங்களா? இதோ ஈஸியான வழி! இனி கியூவில் நிற்க தேவையில்லை

மேலும் படிக்க | IRCTC ஆன்மீக டூர்.. சூப்பர் பேக்கேஜ், கம்மி விலை.. டிக்கெட் எவ்வளவு தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | திருப்பதி விரைவு தரிசனம்.. டிக்கெட் வாங்குவது எப்படி? தேவஸ்தானத்தில் இருந்து அப்டேட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TirupatiTirupati Darshan TicketTTDTirumala Tirupati DevasthanamTirumala Suprabhata Seva Tickets

Trending News