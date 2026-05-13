/திருப்பதி பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்... ஒரே டிக்கெட்டில் 3 நாட்கள் தொடர் தரிசனம்.. எப்படி தெரியுமா?

Tirupati Darshan Latest: திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை பவித்ர உற்சவம் டிக்கெட்டுள் மே 21ஆம் தேதி ஆன்லைனில் வெளியிடப்படுகிறது. இந்த தரிசன டிக்கெட்டுகள் மூலம் திருப்பதி ஏழுமலையானை 3 நாட்கள் தொடர்ந்து தரிசிக்கலாம்.
Tirupati Darshan Latest: ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையான் கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணம் செய்து வருகின்றனர். வெளிநாடுகள், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்கள் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வருகின்றனர். மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்கின்றனர்.
இதற்காக தேவஸ்தானம் பல்வேறு தரிசன டிக்கெட்டுகளை வழங்கி வருகிறது. மாதந்தோறும் தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் தேவஸ்தானம் வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், மே 20ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான தரிசன டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், திருப்பதி தேவஸ்தானம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது ஒரு டிக்கெட் மூலம் 4 முறை திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். இதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் பவித்ர உற்சவம் வெகு விமர்சையாக நடைபெறும். பவித்ர உற்சவம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏகாதசி, துவாதசி, திரயோதசி ஆகிய மூன்று நாட்கள் திருப்பதியில் நடைபெறும். இந்த பவித்ர உற்சவத்தை காண ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள்.
அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் ஆகஸ்ட் 22 முதல் ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி வரை பவித்ர உற்சவம் நடைபெற உள்ளது. இந்த பவித்ர உற்சவத்தில் பக்தர்கள் கலந்து கொள்ளலாம். ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே இந்த உற்சவம் நடைபெறுவதால், இதற்கான டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் ஆன்லைனில் வெளியிடும்.
அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு பவித்ர உற்சவத்திற்கான தரிசன டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் மே 21ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு வெளியிடுகிறது. திருப்பதி பவித்ர உற்சவம் டிக்கெட்டுகளை ரூ.2500 செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆண்டில் ஒருமுறை மட்டுமே இந்த டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் வெளியிடும். பவித்ர உற்சவம் மூலம் பக்தர்கள் 4 முறை திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யலாம்.
மூன்று நாட்கள் 4 முறை ஏழுமலையானை தரிசிக்க முடியும். பவித்ர உற்சவத்திற்கு இந்தாண்டு 750 தரிசன டிக்கெட்டுகளை மட்டுமே வெளியிடுகிறது. ரூ.2500 செலுத்தி ஒரு தரிசன டிக்கெட் மூலம் ஒருவர் தரிசனம் செய்யலாம். ரூ.5000 செலுத்தி இரண்டு பேர் பவித்ர உற்சவத்தில் கலந்து கொண்டு ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யலாம். 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இந்த உற்சவத்திற்கு எந்ந கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது. பக்தர்கள் சுபதம் எண்ட்ரி மூலம் தரினத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
1. பவித்ர உற்சவம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய விருப்பப்படுபவர்கள் ttdevasthanams.ap.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.
2. உங்கள் மொபைல் எண், ஒடிபியை உள்ளிட்டு லாகின் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
3. பிறகு முகப்பு பக்கத்தில் special entry darshan அல்லது அர்ஜித் சேவா பிரிவில் pavitrotsavam என்ற சேவையை தேர்வு செய்யவும்.
4. பவித்ர உற்சவம் நடைபெறும் நாட்களை தேர்ந்தெடுத்து எத்தனை டிக்கெட்டுகள் தேவை என்பது பதிவு செய்யவும்.
5. பக்தர்களின் பெயர், வயது, ஆதார் எண், பாலினம் போன்ற விவரங்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
6. இதன்பிறகு, தரிசன கட்டணத்தை டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, நெட் பேக்கிங், யுபிஐ மூலம் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.
7. பணம் செலுத்தி பிறகு, மின்னணு டிக்கெட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள். தரிசனத்திற்கு செல்லும் போது பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் ஆகஸ்ட் தரிசனம் செய்வதற்கான டிக்கெட்டுகள் மே 20ஆம் தேதி முதல் ஆன்லைனில் தேவஸ்தானம் வெளியிடுகிறது. ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான ரூ.300 தரிசன டிக்கெட்டுகள் மே 25ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு வெளியிடப்படுகிறது. திருமலை, திருமலை, திருப்பதியில் தங்கும வசதிக்கான டிக்கெட்டுகள் மே 25ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்படுகிறது. முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு தரிசன டிகெட்டுகளை மாலை 3 மணிக்கு வெளியிடப்படும்.
மேலும், அங்கப்பிரதட்சணம் டிக்கெட்டுகள் மே 23ஆம் தேத காலை 10 மணிக்கும், ஸ்ரீவாணி அறக்கட்டளை தரிசன டிக்கெட்டுகள் காலை 11 மணிக்கு வெளியிடப்படும். கல்யாண உற்சவம், ஊஞ்சல் சேவை, ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவம், சகஸ்ர தீப அலங்கார சேவை டிக்கெடடுகளுக்கான ஆன்லைன் டிக்கெட்டுகள் மே 21ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு வெளியிடப்படும். மேலும், சுப்ரபாதம், தோமாலா, அர்ச்சனை, அஷ்டதள பாதபத்மாராதனை சேவை டிக்கெட்டுகள் மே 18ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு வெளியிடப்படும் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.