திருப்பதி தரிசன டிக்கெட்: ஈஸியாக புக் செய்ய சூப்பர் டிப்ஸ்.. நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டாம்!

Tirupati Darshan Ticket Latest Update: ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் செல்கின்றனர். மணிக்கணக்கில் வரிசையில் காத்திருந்து ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இதற்காக மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். பக்தர்களுக்கு ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட், விஐபி தரிசன டிக்கெட் போன்றவற்றை தேவஸ்தானம் மாதந்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது. மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு தரிசனம் மேற்கொள்ள மட்டுமே நாம் முன்பதிவு செய்ய முடியும். ஆனால், ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம் டிக்கெட் கிடைப்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் கிடைக்காதவர்கள், சர்வ தரிசன டோக்கனில் 10 மணி நேரத்திற்கு மேல் காத்திருந்து ஏழுமலையான தரிசனம் செய்கின்றனர். எனவே, எப்படி டிக்கெட்டுகளை புக் செய்யலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் பெறுவது எப்படி?
பக்தர்கள் திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை பார்வையிட வேண்டும். அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம்.
2. தேவஸ்தானத்தின் இணையதளத்திற்கு சென்று, முதலில் special entry darshan என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, நீங்கள் ஏற்கனவே, லாகின் செய்திருந்தால் நேரடியாக டிக்கெட் புக் செய்யலாம். இல்லையெனில் நீங்கள் உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, டிக்கெட் புக் செய்யலாம்.
3. நீங்கள் தரிசனம் மேற்கொள்வதற்கான தேதி, நேரத்தை தேர்வு செய்து, எத்தனை பேர் தரிசனம் மேற்கொள்கிறீர்கள் என்பதை உள்ளிட்டு, அதற்கான கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். மேலும், இதற்கு ஆதார் கார்டு மிகவும் அவசியம். அவ்வளவு தான் உங்களுக்கு டிக்கெட் உறுதியாகும்.
முக்கிய குறிப்பு
மாதந்தோறும் காலை 10 மணிக்கு தேவஸ்தானம் தரிசன டிக்கெட்டுகளை வெளியிடுகிறது. நீங்கள் வார நாட்களில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்தால் எளிதாக கிடைக்கும். வார இறுதி நாட்கள், விசேஷ தினங்கள், கோடை விடுமுறை நாட்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இருப்பினும், நீங்கள் முயற்சித்து பாருங்கள்.
மூத்த குடிமக்கள், குழந்தைகளுக்கான தரிசனம்
65 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கும், மாற்றுத்திறனாளி பக்தர்களுக்கு தேவஸ்தானம் பிரத்யேக சிறப்பு ஒதுக்கீட்டை வழங்குகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் 23ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்கு மூத்த குடிமக்களுக்கான டிக்கெட்டுகளை வெளியாகிறது. இது அவர்கள் எளிதாக நீண்ட நேரம் காத்திருப்பதை தவிர்க்கும்.
அதே நேரத்தில் 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுடன் பயணம் செய்யும் குடும்பங்களுக்கு தேவஸ்தானம் சிறப்பு சலுகைகளை வழங்குகிறது. கைக்குழந்தைகளுக்கான டிக்கெட்டை சுபதம் என்ட்ரி மூலம் பெறலாம். அங்கு மதியம் 12 மணி மற்றும் மாலை 6 மணிக்கு டிக்கெட் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. அதனை பெற்றுக் கொண்டு பெற்றோர் மற்றும் குழந்தைகள் தரிசனம் செய்யலாம்.
திருப்பதி ஏழுமலையானை எப்போது தரிசிப்பது சிறந்தது?
திருப்பதியில் வார இறுதி நாட்களில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். வெள்ளிக்கிழமை முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை கூட்டம் கடுமையாக அதிகரிக்கும். திங்கள் முதல் வியாழன் வரை கூட்டம் சாதாரணமாக இருக்கும். குறிப்பாக, பண்டிகை காலங்களுக்கு பிறகு, கூட்டம் கம்மியாக இருக்கும். எனவே, வரிசையில் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க முடியாதவர்கள் வார நாட்களில் தரிசிப்பது சிறந்தது. மேலும், அதிகாலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் ஏழுமலையானை தரிசிப்பது சிறந்தது. கூட்டமும் அவ்வளவு இருக்காது. பிரம்மோற்சவம், வைகுண்ட ஏகாதசி, புத்தாண்டு, நீண்ட வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் பள்ளி விடுமுறை நாட்கள் அதிக மக்கள் வருகையைத் தருகின்றன. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வருவதை தவிர்க்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
