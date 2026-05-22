/திருப்பதி: ஒரு மணி நேரத்தில் ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம்.. கட்டணம் கிடையாது - எப்படி தெரியுமா?

Tirupati Darshan Latest News: திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் ஸ்ரீவாரி அபிஷேக சேவை நேரத்திலும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்க தேவஸ்தானம் முடிவு எடுத்துள்ளது. மேலும், நாளை (மே 23) மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் வெளியிடுகிறது.
Tirupati Darshan Latest News: ஆந்திராவில் உள்ள திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். பக்தர்களின் வசதிக்காக பல்வேறு ஏற்பாடுகளையும் தேவஸ்தானம் செய்து வருகிறது. தற்போது கோடை விடுமுறை முன்னிட்டு பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து கொளுத்தும் வெயிலிலும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
வெளிநாடுகள், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து திருப்பதி ஏழுமலையானை பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுக்ள, ஸ்ரீவாரி தரிசனம், சர்வ தரிசனம் மூலம் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். மே 21ஆம் தேதி 79,603 பக்தர்களும், மே 20ஆம் ததி 86,315 பக்தர்களும், மே 19ஆம் தேதி 84,315 பக்தர்களும், மே 18ஆம் தேதி 80,455 பக்தர்களும் தரிசனம் செய்துள்ளதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
கோடை வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் பக்தர்கள் தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இநத் நிலையில், முக்கியமான அறிவிப்பை தற்போது தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, ஆகஸ்ட் மாத தரிசனத்திற்கான டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் வெளியிட்டு வருகிறது. ரூ.300 தரிசனம், விஐபி போன்ற ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான தரிசன டிக்கெட்டுகளை வெளியிட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், நாளை (மே 23) மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்களுக்கான சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் நாளை (மே 23) மாலை 3 மணிக்கு வெளியிடுகிறது. எனவே, 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் நாளை (மே 23) உங்களுக்கான டிக்கெட்டுகளை புக் செய்து கொள்ளுங்கள்.
மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்களுக்கான சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகள் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. உங்கள் ஆதார்கார்டு, வயது சான்று, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அட்டை போன்றவற்றை வைத்துக் கொண்டு தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த நேரத்திற்கு முன்பாக தரிசனத்திற்கு வர வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
1. முதலில் ttdevasthanams.ap.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு முதலில் செல்ல வேண்டும்.
2. உங்கள் மொபைல் எண், இமெயில் ஐடி உள்ளிட்டு லாகின் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
3. முகப்பு பக்கத்தில் differently abled/senior citizen darshan என்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதனை கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
4. இதன்பிறகு, ஆகஸ்ட் மாதம் தரிசனத்திற்கான தேதியை தேர்வு செய்து, பக்தர்களின் பெயர், வயது, ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
5. மேலும், ஆதாரை புகைப்படத்துடன் பதிவேற்ற வேண்டும். மாற்றுத்திறானிகளுக்கான அட்டையையும் பதிவேற்ற வேண்டும்.
6. இதன்பிறகு, submit என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால் உங்கள் வாட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு தரிசன டிக்கெட்டுகள் வந்தடையும்.
இதன் மூலம் நீங்கள் நீண்ட நேரம் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க காத்திருக்க வேண்டாம். சுமார் 1 முதல் 2 மணி நேரத்தில் மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க முடியும்.
|கோயில்
|திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில்
|தரிசனம்
|மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் சிறப்பு தரிசனம்
|தரிசன டிக்கெட்
|மே 23 (நாளை)
மாலை 3 மணிக்கு வெளியீடு
|தகுதியானவர்கள்
|65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள்
தேவையான ஆவணம்
|ஆதார், வயது சான்று, மாற்றுத்திறனாளி அட்டை
|முன்பதிவு
|ttdevasthanams.ap.gov.in
|தரிசன நேரம்
|சுமார் 1 முதல் 2 மணி நேரம்
கோடை விடுமுறை பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் தேவஸ்தானம் முக்கியமான முடிவை எடுத்துள்ளது. அதாவது, ஸ்ரீவாதரி அபிஷேக சேவை நேரத்தில் பொது பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதி வழங்க தேவஸ்தானம் முடிவு எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதன் மூலம், சுமார் 15,000 பக்தர்களுக்கு ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
குறிப்பாக, அபிஷேக சேவை நேரத்தில் சர்வ தரிசனத்தில் வரும் 5,000 பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது.
இதற்கிடையில், திருப்பதி தேவஸ்தானம் முக்கியமான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி உள்ளது. அதாவது, முதியவர்கள், உடல்நலக் குறைபாடு உள்ளவர்கள், குழந்தைகள் இரவு 10 மணிக்கு மேல் திருமலைக்கு வருவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
வெப்பம், தொடர் விடுமுறை காரணமாக தரிசன நேரம் 30 மணி நேரம் வரை ஆவதாக திருப்பதி தேவஸ்தானம் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். ஸ்ரீவாரி தரிசனத்திற்கு பக்தர்கள் 30 மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளதாகவும், சர்வ தரிசன டோக்கன் மூலாம் 7 மணி நேரமும், ரூ.300 சிறப்பு தரிசன மூலம் 4 மணி நேரம் தரிசனம் எடுத்துக் கொள்வதாக கூறப்படுகிறது.