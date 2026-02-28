திருப்பதி: மார்ச் மாதம் டிக்கெட் புக் பண்ணவில்லையா? ஏழுமலையானை சீக்கிரமாக தரிசிக்க சூப்பர் சான்ஸ்!

Tirupati Darshan Ticket Update: ஆந்திரா மாநிலம் திருப்பதியில் ஏழுமலையான் கோயில் உள்ளது. திருப்பதி ஏழுமலையானை தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். ஏழுமலையானை வெவ்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்து பக்தர்கள் தரிசித்து வருகின்றனர். பக்தர்கள் எளிதாக தரிசனம் செய்யும் வகையில், பல்வேறு தரிசன டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில், மார்ச் மாதத்தில் எப்படி ஏழுமலையான தரிசிக்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம். திருப்பதி ஏழுமலையானை மார்ச் மாதத்தில் தரிசிக்க இரண்டு வழிகள் உள்ளன. ஒன்று சர்வ தரிசனம் மூலம் நேரடியாக டோக்கன் பெற்று தரிசனம் செய்யலாம். இல்லையெனில் Srinivasa Divyanugraha Homam வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து, ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யலாம்.
மார்ச் மாதத்தில் ஏழுமலையானை எப்படி தரிசிக்கலாம்?
Srinivasa Divyanugraha Homam வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை பெற்று ஈஸியாக தரிசிக்கலாம். இதன் மூலம், நீங்கள் ஹோமத்தில் பங்கேற்பதோடு, ரூ.300 தரிசன டிக்கெட்டுகளையும் ஈஸியாக பெற முடியும். முதலில் திருப்பதி தேவஸ்தானம் இணையதளம் வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை பெறலாம். திருப்பதி இணையதளத்தில் அர்ஜித் சேவா என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, Srinivasa Divyanugraha Homam என்பதை தேர்வு செய்யவும்.
அதில் தரிசனத்திற்கான நேரம், நாள் போன்றவற்றை தேர்வு செய்து, டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். இதற்காக கட்டணத்தையும் ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை பொறுத்தவரை, ஹோமத்திற்கு ரூ.1,000 செலுத்த வேண்டும். அதன்பிறகு, ஏழுமலையானை தரிசிக்க ரூ.300 செலுத்த வேண்டும். இந்த ஹோமத்தில் இரண்டு பேர் கலந்து கொள்ளலாம்.
அதாவது, ஒரே டிக்கெட்டில் இரண்டு பேர் கலந்து கொள்ளலாம். இதன் மூலம், ரூ.1600 செலுத்த வேண்டும். இந்த சேவைக்கு நீங்கள் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தரிசனத்திற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே ரூ.1600 தரிசன டிக்கெட்டுக்கு செல்லாம். ஹோமம் இரண்டு மணி நேரம் நடக்கும். இதனை முடித்த உடனேயே, நீங்கள் ரூ.300 தரிசனத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். இதன் மூலம், உங்களுக்கு எளிதாக ரூ.300 தரிசன டிக்கெட்டை பெறலாம்.
சர்வ தரிசன டோக்கன் பெறுவது எப்படி?
மார்ச் மாதத்தில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யவில்லை என்றால், சர்வ தரிசன டோக்கன் மூலம் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யலாம். சர்வ தரிசன டோக்கன் பெற ஸ்ரீனிவாச காம்ப்ளக்ஸ், விஷ்ணு நிவாசம், பூதேவி காம்ப்ளக்ஸ் மூலம் சர்வ தரிசன டோக்கனை பெறலாம். சர்வ தரிசன டோக்கன் பெற்ற மறுநாள் தான் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யலாம். சர்வ தரிசன டோக்கன் மூலம் மதியம் 1 மணி முதல் 4 மணி வரை சர்வ தரிசன டோக்கன் பெற அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். கூட்டத்தை பொறுத்து, உங்களை அனுமதிப்பார்கள். ஒரு நாளைக்கு 1000 முதல் 1500 சர்வ தரிசன டோக்கன் விநியோகம் செய்யப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
