திருப்பதி பக்தர்களே அலர்ட்: ஜூன் மாதம் செல்பவர்களுக்கு சூப்பர் அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Tirumala Tirupati June Darshan Ticket: திருப்பதி சென்று வந்தால் திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பலரும் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, தொடர் விடுமுறை, விசேஷ தினங்களில் பக்தர்கள் மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
ஜூன் மாதம் திருப்பதி செல்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
பக்தர்களுக்காக திருப்பதி தேவஸ்தானமும் பல்வேறு தரிசனங்களை வழங்கி வருகிறது. அதாவது, ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம், சர்வ தரிசனம், விஐபி உள்ளிட்டவற்றை வழங்கி வருகிறது. இதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இதற்காக மாதந்தோறும் டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், வரும் ஜூன் மாதத்திற்கான தரிசன டிக்கெட் விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது.
அதன்படி, ஜூன் மாதத்தில் சுப்ரமாத சேவை, தோமாலை சேவை, நிஜபாத தரிசனம் உள்ளிட்ட சேவைகளுக்கான லக்கி டிப் மார்ச் 18ஆம் தேதி நண்பகல் 11 மணி முதல் மார்ச் 20ஆம் தேதி காலை 10.00 மணி வரை திறந்திருக்கும். மேலும், கல்யாணசேவா, ஊஞ்சல் சேவா, அர்ஜித் பிரம்மோற்சவா, சஹஸ்ர தீபலங்காரம்
டிக்கெட்டுகள் ஆன்லைனில் மார்ச் 21ஆம் தேதி காலை 10.00 மணிக்கு வெளியாகும். விர்சுவல் சேவா டிக்கெட்டுகள் மார்ச் 21ஆம் தேதி பகல் 3.00 மணிக்கு வெளியாகும்.
அங்கபிரதக்ஷிணம் டிக்கெட்டுகளும் மார்ச் 23ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு வெளியாகும். ஸ்ரீவானி பிரேக் தரிசன டிக்கெட்டுகள் மார்ச் 23ஆம் தேதி காலை 10.00 மணிக்கு வெளியாகும். மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் மார்ச் 23ஆம் தேதி காலை 3.00 மணிக்கு வெளியாகும். ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் மார்ச் 24ஆம் தேதி காலை 10.00 மணிக்கு வெளியாகும். தங்குமிடம் முன்பதிவு செய்வதற்கு மார்ச் 24ஆம் தேதி பகல் 3.00 மணிக்கு டிக்கெட்டுகள் வெளியாகும். எனவே, பக்தர்கள் இதனை தெரிந்து கொண்டு டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வது சிறப்பாக இருக்கும்.
திருப்பதி டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
1. திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய ttdevasthanams.ap.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.
2. முதலில் இந்த இணையதளத்திற்கு சென்று, உங்கள் மொபைல் எண், பெயரை உள்ளிட்டு லாகின் செய்து கொள்ளுங்கள்,.
3. பிறகு, நீங்கள் ரூ.300 தரிசன டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்கிறீர்கள் என்றால் special entry darshan என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
4. இதில், பக்தர்களின் விவரம், தரிசன நாளை உள்ளிட்டு, உங்களது ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
5. பிறகு தரிசனத்திற்கான கட்டணத்தை டெபிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, யுபிஐ மூலமாக டிக்கெட்டுக்கான கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.
மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடு
மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கா சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று, differently abled/senior citizen darshan என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம், நீங்கள் விரைவாக தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். இதற்கான டிக்கெட் கட்டணம் ரூ.300 ஆகும். மேலும், கைக்குழந்தைகளுடன் நீங்கள் சென்றால், உங்களுக்காக சிறப்பு ஏற்பாடுகளை திருப்பதி தேவஸ்தானம் செய்துள்ளது.
1 வயதிற்குள் உள்ள குழந்தையுடன் வரும் பெற்றோருக்கு நீண்ட வரிசையில் நிற்காமல், சீக்கிரமாக தரிசனம் செய்யும் வகையில், சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 1 வயதுக்குள் இருக்கும் குழந்தையுடன் தரிசனம் செய்யும் பெற்றோர், ஆன்லைனில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசயமில்லை. சுபதம் நுழைவாயில் வழியாக அனுமதி வழங்கப்படும்.
காலை 9 மணி முதல் நண்பல் 12.00 மணி வரைம், மாலை 3 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரையும் சுபதம் நுழைவாயிலில் டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படுகிறது. குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ், மருத்துவப் பதிவு, பெற்றோரின் அடையாள அட்டையை காண்பித்து, டிக்கெட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம். டிக்கெட்டுகளை பெறும்போது குழந்தையை கையில் எடுத்து வர வேண்டும். உறவினர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
