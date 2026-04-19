திருப்பதி பக்தர்களுக்கு ஷாக்.. 15 நாட்கள் ரயில் சேவை ரத்து.. தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு

Tirupati Train Cancelled Latest News: திருப்பதி செல்லும் பக்தர்களுக்கு அதிர்ச்சியான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, திருப்பதி - காட்பாடி இடையே இயக்கப்படும் மெமு ரயில், விழுப்புரம் -  திருப்பதி  இடையே இயக்கப்படும் விரைவு ரயில் 15 நாட்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 19, 2026, 01:51 PM IST
  • திருப்பதி பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • காட்பாடி - திருப்பதி மெமு ரயில் முழுமையாக ரத்து
  • திருப்பதி - விழுப்புரம் விரைவு ரயில் பகுதியளவு ரத்து

கோயம்பேடு - டிரேட் சென்டர் மெட்ரோ... ஜூன் மாதம் வராது? - காரணம் இதுதான்!
camera icon8
Chennai
கோயம்பேடு - டிரேட் சென்டர் மெட்ரோ... ஜூன் மாதம் வராது? - காரணம் இதுதான்!
வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் படத்தில் நடிக்க வேண்டிய ஹீரோ..சிவகார்த்திகேயன் அல்ல! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Varuthapadatha Valibar Sangam
வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் படத்தில் நடிக்க வேண்டிய ஹீரோ..சிவகார்த்திகேயன் அல்ல! யார் தெரியுமா?
”வருத்தமாக இல்லை..” விவாகரத்து குறித்து முதன்முறையாக பேசிய ஹன்சிகா!
camera icon7
hansika motwani
”வருத்தமாக இல்லை..” விவாகரத்து குறித்து முதன்முறையாக பேசிய ஹன்சிகா!
சர்வதேச டி20ல் அதிக ரன்கள்.. டாப் 7 இந்தியர்கள் யார் யார்? ரோகித் சர்மாவை முந்திய பிரபல வீராங்கனை
camera icon7
Cricket
சர்வதேச டி20ல் அதிக ரன்கள்.. டாப் 7 இந்தியர்கள் யார் யார்? ரோகித் சர்மாவை முந்திய பிரபல வீராங்கனை
Tirupati Train Cancelled Latest News:  திருப்பதி செல்லும் பக்தர்களுக்காக முக்கியமான அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, திருப்பதி ரயில் சேவை 15 நாட்களுக்கு ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில்

திருப்பதி சென்று வந்தால் திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இதனால், திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் எப்போது பக்தர்களின் தரிசனம் அதிகமாகவே காணப்படும். குறிப்பாக, விசேஷ தினங்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் பக்தர்கள் மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இதற்காக பல்வேறு ஏற்பாடுகளை தேவஸ்தானம் செய்து வருகிறது. 

மேலும், பல்வேறு தரிசன டிக்கெட்டுகளை மாதந்தோறும் ஆன்லைனில் வெளியிட்டு வருகிறது. விஐபி, ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம், சர்வ தரிசனம் உள்ளிட்டவை மூலம் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.  தமிழகத்தில் இருந்து பக்தர்கள் ரயில், தனிப்பட்ட வாகனம், பேருந்துகளில் திருப்பதிக்கு சென்று வருகின்றனர். இதில் குறிப்பாக பயணிகள் ரயிலில் பயணிக்கவே விரும்புபவார்கள். அதாவது, திருப்பதி  - காட்பாடிக்கு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. திருப்பதி - காட்பாடி இடையே தினசரியாக மெமு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. 

திருப்பதி - காட்பாடி ரயில்

திருப்பதி காட்பாடி இடையே 113 கி.மீ தூரம்  இருக்கிறது. மெமு ரயில் மூலம் 2 மணி நேரம் 15 நிமிடங்களில் திருப்பதியில் இருந்து காட்பாடிக்கு செல்ல முடியும். திருப்பதிக்கு நேரடியாக செல்வதால், இந்த ரயிலில் எப்போதுமே பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த ரயில் அவ்வப்போது ரத்து செய்யப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், காட்பாடி - திருப்பதி மெமு ரயில் குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. 

அதாவது,  பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, காட்பாடி - திருப்பதி இடையே இயங்கும் மெமு ரயில்கள் 15 நாட்களுக்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 5ஆம் தேதி காட்பாடி - திருப்பதி மெமு ரயில் சேவை முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.  

15 நாட்கள் முழுமையாக ரத்து

மேலும், காட்பாடி - திருப்பதி இடையே இயங்கும் மெமு ரயில் வாரந்தோறும் திங்கள், வெள்ளிக்கிழமைகளில் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காட்பாடி - திருப்பதி  இடையே தண்டவாளம் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, ஏப்ரல் 17 முதல் ஜூன் 5ஆம் தேதி வரை திங்கள், வெள்ளிக்கிழமைகளில் மெமு ரயில் ரத்து செய்யப்படுகிறது.  

திருப்பதியில் இருந்து காலை 6.40 மணிக்கு புறப்பட்டு காட்பாடி செல்லும் மெமு ரயிலும், மறுமார்க்கத்தில் காட்பாட்டியில் இருந்து இரவு 7.25 மணிக்கு திருப்பதி செல்லும் ரயிலும் முழுமையாக திங்கள், வெள்ளிக்கிழமைகளில் ரத்து செய்யப்படுகிறது என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. திருப்பதி - காட்பாடி மெமு ரயில் ஏப்ரல் 17,20, 24,27, 25,29, மே 1, ஜூன் 5 ஆகிய தேதிகளில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும், விழுப்புரம் - திருப்பதி விரைவு ரயிலும் பகுதியளவு ரத்து செய்யப்படுகிறது. அதன்படி,  ரயில் எண் (16854) விழுப்புரத்தில் இருந்து காலை 5.45 மணிக்கு புறப்படுத் ரயில் காட்பாடி வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுமார்க்கத்தில்  ரயில் எண் (16853) திருப்பதியில் இருந்து 1.40 மணிக்கு புறப்படும் ரயில் காட்பாடி வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

விழுப்புரம் - திருப்பதி விரைவு ரயில் ஏப்ரல் 18, 22, 25, 29,  மே 1, ஜூன் 5ஆம் தேதி பகுதியளவு ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.  எனவே, பயணிகள் இதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் பயணங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

திருப்பதி தரிசன விவரம்

 தற்போது கோடை விடுமுறை இருப்பதால் திருப்பதியில் வழக்கத்தை விட பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது. ஒருநாளைக்கு 80,000 வரை பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.  கோடை விடுமுறையில் இருக்கும் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த திருப்பதி தேவஸ்தானம் சில நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது. அதாவது, மே, ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் விஐபி, சர்வ தரிசன டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்ய தேவஸ்தானம் முடிவு எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

ஜூலை மாத தரிசன டிக்கெட் விவரம்

திருப்பதி தேவஸ்தான் ஏப்ரல் மாதம் கடைசியில் ஜூலை மாதத்திற்கான டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் வெளியிடுகிறது. அதன்படி, ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு வெளியாகிறது. அன்றைய தினம் மாலை 3 மணிக்கு திருப்பதி, திருமலையில் தங்குவதற்கான அறைகளை முன்பதிவு செய்யலாம். ஸ்ரீவாணி விஐபி தரிசன டிக்கெட் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியாகிறது. மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான டிக்கெட்டுகள் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி மாலை 3 மணிக்கு வெளியாகிறதுழ. ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு அங்கப்பிரதட்சண டோக்கன்கள் முன்பதிவு செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: திருப்பதி பக்தர்ளுக்கு ஷாக் நியூஸ்.. 3 மாதத்திற்கு இந்த தரிசனங்கள் ரத்து.. தேவஸ்தானம் அதிரடி!

 

மேலும் படிக்க: திருப்பதி செல்ல பிளான் பண்றீங்களா? ரூ.8,850ல் சாப்பாடு, தங்கும் வசதி, அனைத்தும்

 

மேலும் படிக்க: திருப்பதி: 3 மணி நேரத்தில் ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம்.. சூப்பரான அப்டேட் இதோ

 

