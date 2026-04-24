  • திருப்பதி: விரைவாக தரிசனம் செய்ய சூப்பர் வாய்ப்பு.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

திருப்பதி: விரைவாக தரிசனம் செய்ய சூப்பர் வாய்ப்பு.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

Tirupati Darshan Latest News: திருப்பதி ஏழுமலையானை ஜூலை மாதம் தரிசனம் செய்வதற்காக டிக்கெட்டுகள் வெளியாகி  வருகிறது.  அந்த வகையில், நாளை  ஹோமத்துடன் தரிசனம் செய்வதற்கான டிக்கெட்டுகள் ஆன்லைனில் வெளியாக உள்ளது. இதனை எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 24, 2026, 02:18 PM IST
திருப்பதி: விரைவாக தரிசனம் செய்ய சூப்பர் வாய்ப்பு.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

Tirupati Darshan Latest News: ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையான் கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. திருப்பதி சென்று வந்தால் திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பக்தர்கள் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து பக்தர்கள் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்கின்றனர். தொடர் விடுமுறை, விசேஷ தினங்களில் பக்தர்களின் கூட்டமும் அதிகமாக காணப்படும். அதுவும் தற்போது கோடை விடுமுறை இருப்பதால், திருப்பதியில் ஒருநாளைக்கு 80 ஆயிரத்திற்கு பக்தர்கள் மேல் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.  

திருப்பதியில் பக்தர்கள் எளிதாக தரிசிக்க, மாதந்தோறும்  தரிசன டிக்கெட்களை தேவஸ்தானம் வெளியிடுகிறது. ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம், விஐபி தரிசனம் போன்ற டிக்கெட்டுகளை வெளியிடுகிறது. அந்த வகையில், ஜூலை மாதத்திற்கான தரிசனம் டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் ஆன்லைனில் வெளியிட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே, ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் வெளியிட்டது. தொடர்ந்து, நாளை (ஏப்ரல் 25) முக்கிய தரிசன டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் வெளியிடுகிறது. 

 அதாவது, ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ திவ்யானுக்ரஹ ஹோமம்  (Sri Srinivasa Divyanugraha Homam) டிக்கெட்டுகளை நாளை (ஏப்ரல் 25) தேவஸ்தானம் ஆன்லைனில் வெளியிடுகிறது.  திருப்பதி ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ திவ்யானுக்ரஹ ஹோமம் தரிசனம் என்பது  பெருமாளின் அருளை பெற நடத்தப்படும் சிறப்பு ஹோமம் ஆகும. இந்த ஹோமத்தை முடித்துக் கொண்டு, நீங்கள் தரிசனம் செய்யலாம்.  

ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ திவ்யானுக்ரஹ ஹோமம் தரிசனம் மூலம் ஹோமத்தை முடித்துக் கொண்டு, அதே நாளில் நீங்கள் ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம் மூலம் தரிசிக்கலாம்.     ஹோமம் இரண்டு முதல் 3 மணி நேரம் நடைபெறும். இதனை முடித்துக் கொண்டு திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம். 3 மணி நேரம் ஹோமத்திற்கு பிறகு, நீங்கள் சிறப்பு தரிசனம் மூலம் பெருமாளுக்கு அருகில் உங்கள் தரிசனம் தொடரும். வழக்கமான சிறப்பு தரிசனத்தை விட, நீங்கள் விரைவாக  ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ திவ்யானுக்ரஹ ஹோமம்  சேவா மூலம் தரிசிக்கலாம்.

ஹோமத்துடன் ரூ.300 தரிசன டிக்கெட் பெறுவது எப்படி?

1. முதலில் நீங்கள் ttdevasthanams.ap.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு முதலில் செல்ல வேண்டும். அல்லது TTD செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். 

2. TTD இணையதளத்திற்கு சென்று உங்கள் மொபைல் நம்பரை உள்ளிட்டு லாகின் செய்து கொள்ள வேண்டும். லாகின் செய்த பிறகு, முகப்பு பக்கத்தில்  seva என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும்

3. அதில் Sri Srinivasa Divyanugraha Homam என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். இதில் உங்களுக்கான தரிசன நேரம், நாளை தேர்வு செய்யவும். காலையில் தான் ஹோமத்தில்  நீங்கள் கலந்து கொள்ள முடியும். எனவே, உங்களுக்கான தேதியை மட்டுமே தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

4. எத்தனை பேர் தரிசனம் செய்கிறீர்கள் என்பதை உள்ளிட வேண்டும். ஒரு டிக்கெட் மூலம் 2 பேர் தரிசனம் செய்யலாம். 12 வயதுக்கு பிறகு இருப்பவர்களுக்கு டிக்கெட்டுகள் இருக்கும். 11 வயது வரை டிக்கெட் கிடையாது. 

5. பக்தர்களின் பெயர், ஆதார் எண் உள்ளிட்டவற்றை உள்ளிட்டு, கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.  கட்டணமாக ஹோமத்திற்கு ரூ.1000,  சிறப்பு தரிசனத்திற்கு 300 + 300 ( இரண்டு பேருக்கு) என மொத்தமாக ரூ.1600  செலுத்த வேண்டும்.

6. தரிசன டிக்கெட்டுகான கட்டணத்தை யுபிஐ, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு மூலம் செலுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வ தரிசன டோக்கன்

ஜூலை மாதத்திற்கான டிக்கெட்டுகளை எடுக்க தவறியவர்கள் சர்வ தரினம் மூலம் தரிசனம் செய்யலாம். ஸ்ரீநிவாசம் காம்ப்ளக்ஸ், விஷ்ணு நிவாசம், பூதேவி காம்ப்ளக்ஸ்  பகுதியில் சர்வ தரிசன டிக்கெட்டுகளை பெறலாம்.  மதியம் 1 மணி முதல் டிக்கெட்டுகள் விநியோகம்  செய்யப்படுகிறது.  3 முதல் 4 மணி நேரம்  கவுண்டர்களில்  வரிசையில் காத்திருந்து டிக்கெட்டுகளை பெறலாம். இதற்கான தரிசனம் டிக்கெட் பெற்ற மறுநாள் தான் செய்ய முடியும். எனவே, ஜூலை மாதத்திற்கான தரிசன செய்ய முடியாதவர்கள் நீங்கள் சர்வ  தரிசன டிக்கெட்டுகளை பெற்று தரிசிக்கலாம்.

