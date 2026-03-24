திருப்பதி செல்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. பெருமாளை சீக்கிரமே தரிசிக்க சூப்பர் சான்ஸ்!

Tirupati Darshan Ticket Latest: ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையான் கோயில் மிகவும் பிரபலமானது. திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, வைகுண்ட ஏகாதசி, வார இறுதி நாட்கள், விசேஷ தினங்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும்.
திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க தேவஸ்தானம் பல்வேறு டிக்கெட்களை விற்பனை செய்து வருகிறது. ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட், சர்வ தரிசன டோக்கன், விஐபி தரிசனம், ஸ்ரீவாணி தரிசன டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் வெளியிட்டு வருகிறது. ஒவ்வாரு மாதமும் மூன்று மாதங்களுக்கான டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் விநியோகம் செய்து வருகிறது.
அந்த வகையில், இன்று (மார்ச் 24) திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஜூன் மாதம் தரிசனத்திற்கான ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் வெளியிடுகிறது. இன்று காலை 10 மணிக்கு தேவஸ்தானம் ஆன்லைனில் ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம் டிக்கெட்டுகளை வெளியிடுகிறது. மேலும், இன்று மாலை 3 மணிக்கு திருப்பதியில் தங்கும் வசதிக்காக அறையை புக் செய்யலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த டிக்கெட்டுகளை எப்படி முன்பதிவு செய்வது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் பெறுவது எப்படி?
1. முதலில் ttdevasthanams.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு முதலில் செல்ல வேண்டும். பிறகு, லாகின் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து? உங்கள் மொபைல் நம்பரை உள்ளிட வேண்டும்.
2. பிறகு, மொபைல் எண் சரிபார்ப்புக்காக ஒடிபி ஒன்று வரும். அதனை உள்ளிட்டு லாகின் செய்து கொள்ளுங்கள்.
3. பிறகு, pilgrim services என்ற ஆப்ஷனில் special entry Darshan என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும். பிறகு, உங்களுக்கான timer தோன்றும். டைமர் முடிந்ததும் தானாகவே டிக்கெட் முன்பதிவு பக்கத்திற்கு செல்லும்
4. இதன்பிறகு, calender ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, ஜூன் மாதம் நீங்கள் செல்லக் கூடிய தரிசன நாளை தேர்வு செய்ய வேண்டும். இதில் நான்கு வண்ண நிறங்கள் இருக்கும்.
5. அதில், பச்சை நிறம் டிக்கெட் இருப்பதையும், மஞ்சள் நிறம் டிக்கெட் வேகமாக முன்பதிவு செய்யப்படுவதாகவும், சிவப்பு நிறம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்பட்டுவிட்டதையும், நீலம் டிக்கெட் வெளியிடவில்லை என்பதையும் குறிக்கிறது.
6. இதில், எந்த நாளில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்கான பச்சை நிறம் இருக்கிறதோ, அந்த நாளை கிளிக் செய்து, தரிசன நேரத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
7. இதன்பிறகு, பக்தர்களின் விவரத்தை உள்ளிட வேண்டும். பெயர், வயது, பாலினம், ஆதார் நகல் போட்டோ, ஆதார் எண் ஆகியவற்றை பதிவிட வேண்டும்
8. இதன்பிறகு, continue என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, தரிசனத்திற்கான டிக்கெட்டுக்கான கட்டணத்தை யுபிஐ, கிரெடிட், டெபிட் கார்டு, நெட் பேக்கிங் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
9. இதன்பிறகு, உங்களது டிக்கெட்டுகளை download என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் பெற முடியாவிட்டால் சர்வ தரிசன டோக்கன் மூலமும் ஜூன் மாதத்தில் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம். சர்வ தரிசன டோக்கன் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. பூதேவி, ஸ்ரீனிவாசம், விஷ்ணு நிவாசம் காம்ப்ளக்ஸில் டோக்கன் வழங்கப்படுகிறது. பக்தர்கள் தினமும் மதியம் 1 மணி முதல் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். பக்தர்கள் 3 மணி நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து டிக்கெட்டுகளை பெற வேண்டும். டிக்கெட்டுகள் பெற்று, மறுநாள் தரிசனத்திற் அனுமதிக்கப்படுவீர்கள்.
தங்கும் அறையை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
திருப்பதியில் தங்கும் அறையை முன்பதிவு செய்வதற்கான டிக்கெட்டுகளை இன்று மாலை 3 மணிக்கு தேவஸ்தானம் வெளியிடுகிறது. முதலில் ttdevasthanams.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு accommodation என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். பிறகுட, திருமலா அல்லது திருப்பதி என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, நீங்கள் எந்த தேதியில் வருவீர்கள், என்பதை தேர்வு செய்தால், உங்களுக்கான அறை முன்பதிவு டோக்கன் கிடைக்கும்.
இத்தனை அறைகள் தேவைப்படுகிறது என்பதை கிளிக் செய்து, பக்தர்களின் விவரத்தை உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, அதற்கான கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை செலுத்திய பிறகு, முன்பதிவு ரசீது உருவாகும். அதனை பதிவிறக்கம் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். முன்பதிவு செய்யப்பட்ட அறையை பெறும்போது, ரசீதும், ஆதார் கார்டையும் திருமலையில் உள்ள சிஆர்ஓ அலுவலத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
பொதுவாக அறைகள் 24 மணி நேரத்திற்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகின்ற. அறை முன்பதிவு 90 நாட்களுக்கு முன்பே செய்ய வேண்டும். ஒரு நபருக்கு ஒரு அறை ஒதுக்கப்படாது. குறைந்தது இரண்டு பேர் ஒரு அறையில் தங்கலாம். இவ்வாறு, பக்தர்கள் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு, தேவஸ்தானம் அதிகாரப்பூர்வ தளத்தில் பதிவு செய்து, தங்கும் வசதியை உறுதி செய்து கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
