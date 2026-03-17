திருப்பதி: ஜூன் மாதம் தரிசனம் செல்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Tirupati June Darshan Ticket: ஆந்திரா மாநிலம் திருப்பதியில் ஏழுமலையான் கோயில் உள்ளது. ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு வருகை தருகின்றனர். மணிக்கணக்கில் வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இதற்காக தேவஸ்தானம் மாதந்தோறும் டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஜூன் மாதத்திற்கான தரிசன டிக்கெட்டுகளை நாளை முதல் வெளியிடுகிறது. இதற்கான அறிவிப்பை தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ளது.
ஜூன் மாதம் திருப்பதி செல்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
திருப்பதி தேவஸ்தானம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ஜூன் மாதத்திற்கான தரிசன டிக்கெட்டுகுள், அர்ஜித சேவை டிக்கெட்டுகள் மற்றும் தங்குமிடங்களுக்கான டிக்கெட் மார்ச் 18 முதல் தொடங்குகிறது. சுப்ரபாதம், தோமலா, அர்ச்சனை, அஷ்டதால பாத பத்மாராதனம் போன்ற அர்ஜித் சேவைகளுக்கான டிக்கெட்டுகள் மார்ச் 18ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு வெளியிடப்படும். இந்த சேவைகளுக்கான லக்கி டிப் மார்ச் 20ஆம் தேதி காலை 10 மணி வரை ஆன்லைனில் செய்யலாம்.
லக்கி டிப் மூலம் டிக்கெட் ஒதுக்கீடு செய்பவர்களுக்கு மார்ச் 20 முதல் மார்ச் 22ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்குள் பணம் செலுத்தினால் டிக்கெட்டுகள் உறுதி செய்யப்படும். கல்யாணோத்ஸவம், ஊஞ்சல் சேவை, பிரம்மோத்ஸவதம், சஹஸ்ர தீபாலங்கார சேவை, ஜ்யேஷ்டாபிஷேகம் ஆகியவற்றுக்கான டிக்கெட்டுகள் மார்ச் 21 அன்று காலை 10 மணிக்கு வெளியிடப்படும். மெய்நிகர் சேவைகள் மற்றும அதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட தரிசன ஒதுக்கீடு மார்ச் 21ஆம் தேதி மாலை 3 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும்.
மார்ச் 23ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு அங்கபிரதட்சிணம் டோக்கன்களும், அதனை தொடரந்து காலை 11 மணிக்கு ஸ்ரீவானி தரிசன டிக்கெட்களும், பிற்பகல் 3 மணிக்கு மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் நாள்பட்ட நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட பக்தர்களுக்கான இலவச சிறப்பு தரிசன டோக்கன்களும் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகள் மார்ச் 24ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு வழங்கப்படும். திருப்பதியில் தங்குவதற்கான டிக்கெட்டுகள் பிற்பகல் 3 மணிக்கு வெளியடப்படும் என திருப்பதி தேவஸ்தானம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
TTD announces June-2026 quota release schedule for Srivari Darshan, Arjitha Sevas, Accommodation and other services. Devotees are requested to note the dates and book through the official TTD website.#ttd #tirumala pic.twitter.com/YumqNDRwID
— Tirumala Tirupati Devasthanams (@TTDevasthanams) March 16, 2026
தரிசன டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
திருப்பதி பக்தர்களுக்கு ஜூன் மாதத்திற்கான தரிசன டிக்கெட்டுகளை எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம். குறிப்பாக ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் பெறுவது எப்படி என்று பார்க்கலாம்.
1. முதலில் நீங்க ttdevasthanams.ap.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு முதலில் செல்ல வேண்டும். பிறகு, உங்கள் மொபைல் எண், பெயரை உள்ளிட்டு லாகின் செய்வது அவசியம்
2. இதன்பிறகு special Entry darshan என்பதை கிளிக் செய்து, எத்தனை பேர் தரிசனம் செய்ய உள்ளீர்கள், எந்த தேதி, நேரம் உள்ளிட்ட விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும்.
3. பிறகு, ஒவ்வொருவரின் பெயரை உள்ளிடும்போது, அவர்களின் ஆதார் எண்ணையும் உள்ளிடுவது அவசியம்
4. இதன்பிறகு, டிக்கெட்டுகளுக்கான கட்டணத்தை செலுத்தினால், உங்களது எண்ணிற்கு டிக்கெட்டுகள் அனுப்பப்படும்.
5. மார்ச் 24ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு செயலி அல்லது ttdevasthanams.ap.gov.in இணையதளம் வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை மறக்காமல் முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.
மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்முறை
மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளும் ttdevasthanams.ap.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு differently abled/senior citizen என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, எத்தனை பேர் தரிசனம் மேற்கொள்கிறீர்கள் என்பதை உள்ளிட்டு, அவர்களுக்கான ஆதார் எண்ணையும் உள்ளிட்டு டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த டிக்கெட்டுகள் மூலம் நீங்கள் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யலாம்.
கைக்குழந்தைகளுடன் செல்பவர்கள் என்ன செய்யலாம்?
கைக்குழந்தைகளுடன் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க விரும்புபவர்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாட்டை திருப்பதி தேவஸ்தானம் செய்துள்ளது. அதன்படி, 1 வயதுக்கு குறைவான குழந்தையுடன வரும் பெற்றோருக்கு சிறப்பு வரிசை இருக்கிறது. சுபதம் என்ட்ரி மூலம் டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படுகிறது. இதனால் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. குழந்தையுடன் வருபவர்களுககு பெற்றோர் மட்டும் சுபதன் என்ட்ரி வழியாக செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
சுபதம் என்ட்ரியில் தினமும் மதியம் 12.00 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை டிக்கெட்கள் வழங்கப்படுகிறது. குறைவான கூட்டம் இருக்கும் நாட்களில் காலை 8.30 மணி முதல் 10.30 மணி வரை வழங்கப்படும். இதற்கு நீங்கள் ஆன்லைனில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியாது. நேரடியாக சுபதம் என்ட்ரியில் தான் டிக்கெட் வாங்க முடியும். கைக்குழந்தைக்கு எந்த ஒரு கட்டணமும் கிடைக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: திருப்பதி பக்தர்களே வந்தாச்சி புதிய ரூல்.. ரூ.300 டிக்கெட் மற்றும் இலவச டோக்கன் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்
மேலும் படிக்க: ரயில் பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. இனி Free ஆ பயணிக்கலாம், இந்தியன் ரயில்வே விதியில் மாற்றம்
மேலும் படிக்க: திருப்பதி, ராமேஸ்வரம், மதுரை மீனாட்சியுடன் 12 நாள் டூர்: கம்மி விலையில் 3 தரிசனம்.. IRCTC பேக்கேஜ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ