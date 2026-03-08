English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திருப்பதி பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்: இனி வாட்ஸ்அப் மூலம் தரிசன டிக்கெட் , எப்படி?

திருப்பதி பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்: இனி வாட்ஸ்அப் மூலம் தரிசன டிக்கெட் , எப்படி?

திருப்பதி தரிசன டிக்கெட்டுகளை இனி பக்தர்கள் வாட்ஸ்அப் எண் மூலம் எளிதாகப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். எப்படி என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 8, 2026, 10:58 AM IST
  • டிக்கெட் உடனடியாக வாட்ஸ்அப்பில் வந்துவிடும்.
  • பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.

திருப்பதி பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்: இனி வாட்ஸ்அப் மூலம் தரிசன டிக்கெட் , எப்படி?

உலக பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களில் ஒன்று திருப்பதி. இங்கு திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய தினம்தோறும் பல கோடி பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். இங்கு நாடு முழுவதிலுமிருந்து பக்தர்கள் பேருந்து, ரயில் மற்றும் விமானம் மூலம் திருப்பதிக்கு வருகின்றனர். இதனால் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் தினசரி பக்தர்கள் முதல் பிரபலங்களின் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே இருப்பதால், ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய பக்தர்கள் மணிக்கணக்கில் காத்திருந்திருக்கின்றனர்.

சமீப காலமாகவே திருப்பதி கோவிலுக்கு மக்களின் வருகை வெகுவாக அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. இதனால் பக்தர்களுக்கான பல்வேறு வசதிகளை திருப்பதி தேவஸ்தானம் செய்து வருகிறது. அந்த வகையில் தேவஸ்தானம் தற்போது திருப்பதி தரிசன டிக்கெட்டுகளை வாட்ஸ்அப் எண் மூலம் எளிதாகப் பெற்றுக்கொள்ளும் வசதியை அறிமுகம் படுத்தி உள்ளது.

இந்நிலையில் வாட்ஸ்அப் எண் மூலம் திருப்பதி தரிசன டிக்கெட்டை (Tirumala Vaikunta Dwara Darshan Tickets) எவ்வாறு பெறுவது என்பதை தெரிந்துக்கோலவவம்.

படி 1: அதிகாரப்பூர்வ வாட்ஸ்அப் எண்ணை 'Save' செய்துக் கொள்ளவும்
உங்கள் மொபைல் தொடர்புகளில் ஆந்திரப் பிரதேச அரசின் அதிகாரப்பூர்வ வாட்ஸ்அப் நிர்வாக எண்ணைச் சேவ் செய்துக் கொள்ளவும். அந்த எண்: 9552300099

படி 2: வாட்ஸ்அப்பைத் திறந்து சாட்டை தொடங்கவும்
உங்கள் மொபைலில் வாட்ஸ்அப்பைத் திறந்து, சேமித்த எண்ணுடன் சாட்டைத் தொடங்கவும். அதில், "ஹாய்" அல்லது "கோவிந்தா" போன்ற வாழ்த்துச் செய்தியை எழுதி அனுப்பவும். இதற்கான பதிலை நீங்கள் பெறுவீர்கள். மேலும் உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கும்படி கேட்கும். தெலுங்குக்கு "TE" அல்லது ஆங்கிலத்திற்கு "EN" என டைப் செய்து அனுப்புவதன் மூலம் உங்களுக்கு தேவையான மற்றும் வசதியான மொழியி தேர்வுசெய்துக் கொள்ளலாம்.

படி 3: சேவைகள் மெனுவை அணுகவும்
மொழியைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, பல்வேறு சேவை விருப்பங்களைக் கொண்ட மெனுவைக் காண்பீர்கள். "Services" விருப்பத்தைத் தட்டவும். கிடைக்கக்கூடிய சேவைகளின் பட்டியல் தோன்றும். "TTD Temple Services" பகுதியைக் கண்டறிய கீழே செல்லவும்.

படி 4: Vaikunta Dwara Darshan Lucky Dip பதிவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
TTD கோயில் சேவைகளின் கீழ், "Vaikunta Dwara Darshan Lucky Dip" என்று பெயரிடப்பட்ட விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். லக்கி டிப் பதிவுக்கு உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கும்படி கேட்கப்படுவீர்கள்.தொடர்புடைய பெட்டியைத் தட்டுவதன் மூலம் உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 5: பதிவு படிவத்தைத் திறக்கவும் 
"Please open the form for Vaikunta Dwara Darshan Dip Registration" என்று ஒரு செய்தியைப் பெறுவீர்கள். பதிவு படிவத்தை அணுக "Open" விருப்பத்தைத் தட்டவும்.

படி 6: உங்கள் விவரங்களை நிரப்பவும்
உங்கள் விவரங்களை கவனமாக உள்ளிட வேண்டிய இடத்தில் பதிவு படிவம் திறக்கும்:
ஈமெயில் ஐடி: உங்கள் ஈமெயில் ஐடியை உள்ளிடவும்.
நாடு: கீழ்தோன்றும் பட்டியலில் இருந்து உங்கள் நாட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (எ.கா., இந்தியா).
மாநிலம்: உங்கள் மாநிலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (எ.கா., தமிழ்நாடு).
மாவட்டம்: உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (எ.கா., திருவண்ணாமலை).
நகரம்: உங்கள் நகரம் அல்லது அருகிலுள்ள நகரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பின் கோட்: உங்கள் பகுதியின் பின் கோட்டை உள்ளிடவும்.
மொபைல் எண்: இது உங்கள் வாட்ஸ்அப் எண்ணால் தானாக நிரப்பப்படும்.

படி 7: விருப்பமான தரிசன தேதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
அதிர்ஷ்ட டிப் பதிவுக்கு நீங்கள் ஒன்று முதல் மூன்று தேதிகளைத் தேர்வு செய்யலாம். தேதிகளைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, "Continue" பொத்தானைத் தட்டவும்.

படி 8: யாத்ரீகர்களின் எண்ணிக்கையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
அடுத்து, நீங்கள் பதிவு செய்ய விரும்பும் யாத்ரீகர்களின் எண்ணிக்கையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஒரே லக்கி டிப் விண்ணப்பத்தில் ஒன்று முதல் நான்கு உறுப்பினர்கள் வரை பதிவு செய்யலாம்.

படி 9: அனைத்து யாத்ரீகருக்கான விவரங்களை உள்ளிடவும்
இப்போது நீங்கள் ஒவ்வொரு யாத்ரீகருக்கும் பின்வரும் விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும்:
பெயர்
வயது
பாலினம் (ஆண், பெண் அல்லது திருநங்கை)
ஆதார் அட்டை எண்

படி 10: மதிப்பாய்வு செய்து சமர்ப்பிக்கவும்
அனைத்து விவரங்களையும் சரிபார்க்கப்பட்டவுடன், "Submit" பொத்தானைத் தட்டவும்.

படி 11: உறுதிப்படுத்தல்
வெற்றிகரமாக சமர்ப்பித்தவுடன், உங்கள் பதிவை உறுதிப்படுத்தும் பதில் செய்தி மற்றும் குறிப்பு ஐடியைப் பெறுவீர்கள்.

மேலும் படிக்க: கம்மி விலையில் வெளிநாடு செல்லலாம்.. IRCTC சுற்றலா.. 13 நாட்களில் 7 நாடுகள்.. முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க: கிரகணத்தில் மகுடம் சூடும் அதிசயம், இந்த கோவில்களின் நடை சாத்தப்படாது: ஏன் தெரியுமா?

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

