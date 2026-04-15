திருப்பதி பக்தர்ளுக்கு ஷாக் நியூஸ்.. 3 மாதத்திற்கு இந்த தரிசனங்கள் ரத்து.. தேவஸ்தானம் அதிரடி!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
Tirupati Darshan Cancelled Latest: திருப்பதியில் மே, ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் விஐபி, இலவச தரிசனங்களை தேவஸ்தானம் ரத்து செய்ய முடிவு எடுத்துள்ளது. பக்தர்களின் கூட்டம் கோடை விடுமுறையில் அதிகமாக இருப்பதால்,  இந்த இரண்டு தரிசனங்களை ரத்து செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 15, 2026, 10:25 AM IST
  • கோடை விடுமுறையால் திருப்பதியில் குவியும் பக்தர்கள்
  • விஐபி, இலவச தரிசனங்கள் ரத்து
  • மே, ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் ரத்து என தகவல்

Tirupati Darshan Cancelled Update: ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையான் கோயில் மிகவும் உலக பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். திருப்பதி சென்று வந்தால் திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

திருப்பதி தரிசனம்

மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, விசேஷ தினங்கள், பண்டிகை நாட்ளில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும். இதற்காக திருப்பதி தேவஸ்தானம் பல்வேறு தரிசனங்கனை கொண்டு வருகிறது. அதாவது, இலவசமாக தரிசிக்க சர்வ தரிசன டோக்கன், விஜபி, ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம் உள்ளிட்ட தரிசனங்களை தேவஸ்தானம் செயல்படுத்தி வருகிறது. 

இதற்கான டிக்கெட்டுகளையும் தேவஸ்தானம்  மாதந்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது. திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த நிலையில், தரிசனம் தொடர்பாக தேவஸ்தானம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

அதாவது,  கோடை விடுமுறை தொடங்கியுள்ளதால் திருப்பதியில் பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். கொளுத்தும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் பக்தர்கள் ஏழுமலையானை தரிசிக்க மணிக்கணக்கில் காத்திருப்பார்கள்.  இதனை கருத்தில் கொண்டு திருப்பதி தேவஸ்தானம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

விஜபி, இலவச தரசனம் ரத்து

கோடை விடுமுறை தொடங்கியுள்ளதால் பக்தர்களின் கூட்டம் திருப்பதியில் அதிகமாக இருக்கும். இதனை கருத்தில் கொண்டு, திருப்பதி தேவஸ்தானம் முக்கியமான நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. அதாவது,  கோடை நாட்களில் விஐபி தரிசனங்களை ரத்து செய்ய முடிவு எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. விஐபி தரிசனத்திற்கான தினமும் 3 மணி நேரம் ஒதுக்கப்படுகிறது. 

இந்த நேரத்தில் வெறும் 3,000 பக்தர்கள் மட்டுமே தரிசனம் மேற்கொள்வதாக தேவஸ்தானம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அந்த மூன்று நேரத்தை சாதாரண பக்தர்களுக்கு வழங்கினால்  15  ஆயிரம் பக்தர்கள் தரிசிக்கலாம் என கூறுகிறது. எனவே, மே, ஜூன், ஜூலை மாதத்தில் விஐபி தரிசனம் மற்றும் இலவச தரிசனம் ரத்து செய்ய தேவஸ்தானம்  முடிவு எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.  வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு எப்படி பின்பற்றப்படுகிறதோ அப்படியே கோடை காலத்திலும் பக்தர்களை தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்க தேவஸ்தானம் முடிவு எடுத்துள்ளது. 

நேற்று (ஏப்ரல் 14)  மட்டும் 79,426 பேர் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்துள்ளனர். சர்வ தரிசனம் பக்தர்கள்  இல்லாமல், 79,426 பேர் தரிசனம் செய்துள்ளனர். மேலும், ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி 72,724, ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி 77,743, ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி 81,288, ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி 65,534, ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி 64,136, ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி 72,017 பேரும் தரிசனம் மேற்கொண்டுள்ளனர். கோடை விடுமுறைக்கு முன்பே சராசரியாக 80 ஆயிரம் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், தற்போது கோடை விடுமுறை தொடங்கியுள்ளதால் பக்தர்களின் கூட்டம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஜூலை மாத தரிசன டிக்கெட் விவரம்

திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஜூலை மாதத்திற்கான தரிசன தேதியை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, அர்ஜித சேவைக்கான லக்கி டிப் சுப்ரபாதம், தோமலை, அர்ச்சனை, அஷ்டதல பாத பத்மாராதன சேவை டிக்கெட்டுகள் ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி காலை 10 மணி முதல் ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி வரை பதிவு செய்யலாம். லக்கி டிப்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பக்தர்களின் பெயர்கள் ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும். 

ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு முன் பணம் செலுத்தி டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அர்ஜித சேவை டிக்கெட்டுகள் ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி காலை  10 மணி முதல் முன்பதிவு செய்யலாம்.  ஜூலை மாதம் விர்ச்சுவல் சேவைகளான கல்யாணோத்ஸவம், ஊஞ்சல் சேவா, அர்ஜிதா பிரம்மோத்ஸவம், சேவா டிக்கெட்டுகள், தரிசன டிக்கெட்டுகள் ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி மாலை 3 மணிக்கு வெளியிடப்படும். 

 மேலும், ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகள் ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு வெளியிடப்படும். அன்றைய தினம் மாலை 3 மணிக்கு திருப்பதி மற்றும் திருமலையில் தங்குவதற்கான அறைகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.  ஸ்ரீவாணி விஐபி டிக்கெட்  ஏப்ரல் 23ஆம் காலை 11 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும். 

மூத்த குடிமக்கள்,  மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான டிக்கெட்டுகள் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி மாலை 3 மணிக்கு வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி காலை 10 அங்கப்பிரதட்சண டோக்கன்கள் முன்பதிவு செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  எனவே, பக்தர்கள் இந்த தேதியை நோட் செய்து கொண்டு, உங்களுக்கான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

 

About the Author
TirupatiTirupati DarshanFree SSD DarshanVIP DarshanTirumala Tirupati Latest

Trending News