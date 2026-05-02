திருப்பதி: இலவச தரிசனம், விஐபி தரிசனத்தில் மாற்றம்.. தேவஸ்தானம் அதிரடி அறிவிப்பு!

Tirupati VIP Break Darshan Cancel: கோடை விடுமுறை தொடங்கியுள்ளதால், திருப்பதியில் தினந்தோறும் 80 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் தரிசனம் செய்கின்றினர். வெயிலை பொருட்படுத்தாமல், மணிக்கணக்கில் வரிசையில் காத்திருந்து ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்கின்றனர். இந்த நிலையில் தான், மே 1ஆம் தேதி முதல் விஐபி தரிசனங்களை தேவஸ்தானம் ரத்து செய்துள்ளது.
திருப்பதியில் அலைமோதும் பக்தர்கள் கூட்டம்
ஆந்திரா மாநிலம் திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையான் கோயில் உலக பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, தொடர் விடுமுறை, விசேஷ தினங்களில் அலைகடல் போன்று பக்தர்கள் கூட்டம் இருக்கும். தற்போது கோடை விடுமுறை தொடங்கியுள்ளதால், பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம், சர்வ தரிசனம், விஐபி தரிசனம் மூலம் பக்தர்கள் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்கின்றனர்.
மே 1ஆம் தேதியான நேற்று 71,008 பக்தர்கள் தரிசனம் செய்துள்ளனர். ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி 59,186 பக்தர்களும், ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி 72,362 பக்தர்களும், ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி 68,980 பக்தர்களும் தரிசனம் செய்து உள்ளதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. கோடை வெயில் கொளுத்தி வரும் நிலையில், தேவஸ்தானம் பக்தர்களின் தரிசன நேரத்தை குறைக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
விஐபி தரிசனம் ரத்து
அதாவது, கோடை வெயிலில் பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருப்பதை தவிர்க்க, ஜூன் வரை மூன்று மாதத்திற்கு விஐபி தரிசனத்தை தேவஸ்தானம் ரத்து செய்துள்ளது. மே 1ஆம் தேதியான நேற்று முதல் விஐபி தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், சர்வ தரிசன டோக்கன்கள் வழங்குவதையும் ரத்து செய்ய தேவஸ்தானம் திட்டமிட்டுள்ளது.
சர்வ தரிசன டோக்கன் பெறுவது எப்படி?
திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய ஆன்லைனில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியாதவர்கள் சர்வ தரிசனம் மூலம் இவலசமாக தரிசனம் செய்யலாம். இலவச தரிசனத்திற்கு நீங்கள் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. நேரில் சென்று டிக்கெட்டுகளை பெற்று, ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யலாம். திருப்பதி ரயில் நிலையம் எதிரே உள்ள விஷ்ணு நிவாசம் காம்ப்ளெக்ஸ், திருப்பதி பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள ஸ்ரீநிவாசம் காம்ப்ளெக்ஸ், அலிபிரியில் பூதேவி காம்ப்ளெக்ஸில் சர்வ தரிசன இலவச டோக்கன் வழங்கப்படுகிறது.
தினசரி மதியம் 2 முதல் மாலை 4 மணி வரை டோக்கன் விநியோகம் தொடங்கப்படும். 12 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு டோக்கன் தேவையில்லை. ஆதாரை காண்பிடித்து நீங்கள் இலவச தரிசன டோக்கனை பெற்றுக் கொள்ளலாம். டோக்கன் பெற்ற, மறுநாள் தான் திருப்பதி ஏழுமலையானை உங்களால் தரிசனம் செய்ய முடியும். டோக்கன் பெற்ற அதே நாளில் உங்களால் தரிசனம் மேற்கொள்ள முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். சர்வ தரிசனத்திற்கு நீங்கள் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை. மேலும், குறைந்தது 6 மணி நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து தான் தரிசன டிக்கெட்டுகளை பெற முடியும். மேலும், ஏழுமலையான் தரிசனத்திற்கு 3 முதல் 5 மணி நேரமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
