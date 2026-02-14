English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • திருப்பதி: ஒரு பைசா செலவில்லாமல் விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட்.. ஈஸியா பெறலாம்!

திருப்பதி: ஒரு பைசா செலவில்லாமல் விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட்.. ஈஸியா பெறலாம்!

Tirupati VIP Darshan Ticket Update: திருப்பதி ஏழுமலையானை ஒரு ரூபாய் செலவு  இல்லாமல்  விஐபி பிரேக் தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். இதற்காக தேவஸ்தானம் சிறப்பு ஏற்பாட்டை செய்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 14, 2026, 12:02 PM IST
  • ஒரு ரூபாய் கூட செலவில்லை
  • ஈஸியாக விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட் பெறலாம்
  • முழு விவரம்

திருப்பதி: ஒரு பைசா செலவில்லாமல் விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட்.. ஈஸியா பெறலாம்!

Tirupati VIP Darshan Ticket Update: திருப்பதி சென்று வந்தால் திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் தினமும் லட்சக்கணக்கானோர் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வெளிநாடுகள், பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர்.  வரிசையில் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து திருப்பதி ஏழுமலையான தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.  திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட், இலவச தரிசன டிக்கெட், விஐபி தரிசன டிக்கெட், ஸ்ரீவாணி தரிசனம் போன்றவற்றின் மூலம் தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆனால், திருப்பதி தரிசன டிக்கெட் கிடைப்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. ஒவ்வொரு மாதமும் குறிப்பிட்ட நாட்களில திருப்பதி தேவஸ்தானம்  தரிசன டிக்கெட்டை ஆன்லைனில் வெளியிடுகிறது. இதனை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்து மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்ய வேண்டும். இப்படியான நிலையில் தான், இலவச விஐபி தரிசனம் மூலம் ஏழுமலையானை சீக்கிரமாக தரிசனம் செய்யலாம். இதனை எப்படி பெறுவது என்பது குறித்து முழு விவரத்தை பார்ப்போம் 

விஐபி பிரேக் தரிசனம் டிக்கெட் பெறுவது எப்படி?

இலவசமாக விஐபி பிரேக் தரிசனம் டிக்கெட்டுகளை பெற திருப்பதி தேவஸ்தானம் சிறப்பு ஏற்பாட்டை செய்துள்ளது. இந்த இலவச விஐபி பிரேக் தரிசனம் 25 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு பொருந்தும்.  அவர்கள் தான், இந்த இலவச விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட்டை பெற முடியும். அதன்படி,  ஒரு கோடியே 116 முறை  கோவிந்தா.. கோவிந்தா என்று எழுதி திருப்பதி தேவஸ்தானம் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்தால் உங்களுக்கு இலவச பிரேக் தரிசனம் டிக்கெட் கிடைக்கும்.

 எழுதும்  இளைஞரின் ஒட்டுமொத்த குடும்பத்திற்கு விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட் கிடைக்கும். 

10 லட்சத்து 116 முறை கோவிந்தா கோவிந்தா என்று எழுதி சமர்ப்பித்தால் உங்கள் ஒருவருக்கு மட்டும் விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட் வழங்கப்படும்.  இதற்கான புத்தகமும் திருப்பதி தேவஸ்தானம் தகவல் யைம்  புத்தக கடைகள் மற்றும் ஆன்லைனில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.  1 கோடி முறை எழுத, 26 புத்தகங்களை வாங்க வேண்டும். 

இதனை எழுதி முடிக்க குறைந்தது மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும் என தேவஸ்தானம் கூறியுள்ளது. இதுபோன்ற ஒரு கோடி முறை கோவிந்தா கோவிந்தா என்று எழுதி கொடுப்வர்களுக்கு மறுநாள் விஐபி தரிசனம் கிடைக்கும்.  இந்த திட்டம் மூலம் பலன் அடைந்துள்ளனர். எனவே, ஏழுமலையானை தரிசிக்க விரும்புபவர்கள் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.  விஐபி தரிசனம் மூலம் 30 நிமிடங்கள் முதல் ஒரு மணி நேரத்தில் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யலாம். 

ஸ்ரீவாணி தரிசனம் டிக்கெட்

மேலும், ஸ்ரீவாணி  விஐபி தரிசனத்திற்கு ரூ.10,000 செலுத்தி பக்தர்கள் தரிசனம் செய்யலாம்.  விஐபி தரிசன டிக்கெட்டுக்கு ஒரு நபர் ரூ.500 செலுத்த வேண்டும். இதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவை ttdevasthanam.ap.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்த இணையதளத்திற்கு முதலில் சென்று donation என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால், srivani trust Donation என்பதை கிளிக் செய்து,  உங்களது தனிப்பட்ட விவரங்கள் போன்றவற்றை உள்ளிட்டு, ஆன்லைன் மூலமாக ரூ.10,000 செலுத்த வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: திருவண்ணாமலை டூ திருவனந்தபுரம்.. கம்மி விலையில் ஆன்மீக டூர்.. IRCTC அசத்தல் பேக்கேஜ்!

 

மேலும் படிக்க: IRCTC புதிய ஆன்மீக டூர் பேக்கேஜ்.. டிக்கெட் விலை எவ்வளவு, எப்படி புக் செய்வது தெரியுமா?

 

About the Author
