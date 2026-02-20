திருப்பதி தரிசனம் டிக்கெட் முன்பதிவு.. ஈஸியாக நிமிடத்தில் டிக்கெட் புக் செய்யலாம்..

Tirupati Darshan Ticket For May Latest News: பல்வேறு மாநிலங்களில் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் கோடை விடுமுறை அளிக்கப்படும். இந்த மாதங்களில் பலர் சுற்றுலா செல்வார்கள். இதில் பலர் குடும்பத்துடன் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்வார்கள். குறிப்பாக இந்த இரண்டு மாதங்களில் திருப்பதியில் கூட்டம் அலைமோதும். இதனால் பக்தர்கள் முன்கூட்டுயே திருப்பதி தரிசனம் டிக்கெட் முன்பதிவை செய்து வைத்திருக்க வேண்டும். அந்த வகையில் தற்போது இந்த ஆண்டு மே மாதத்திற்கான திருப்பதி தரிசன டிக்கெட் புக்கிங் குறித்த விபரங்களை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பான முழுமையான விவரத்தை கீழே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வரும் மே மாதம் சாமி தரிசனம் செய்வதற்கான ஆன்லைன் தரிசன டிக்கெட் புக்கிங் கடந்த பிப்ரவரி 18 ஆம் தேதி காலை துவங்கப்பட்டது. இதில் சுப்ரபாத சேவை, தோமாலா, அர்ச்சனை, அஷ்டதல பாத பத்மாராதனை போன்ற ஆர்ஜித சேவைகளுக்கான ஆன்லைன் டிக்கெட்கள் முன்பதிவு கடந்த பிப்ரவரி 18 ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு துவங்கப்பட்டது. அதேபோல் லக்கி டிப் டிக்கெட்களை இன்று காலை 10 மணி வரை ஆன்லைனில் முன் பதிவு செய்து கொள்ள அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. இதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவை பக்தர்கள் நாளை மறுநாள் அதாவது பிப்ரவரி 22ம் தேதி பகல் 12 மணிக்குள் கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்தி, தரிசனத்தை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.
கல்யாண உற்சவம், ஊஞ்சல் சேவை, ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவம், சகஸ்ர தீப அலங்கார சேவை ஆகியவற்றிற்கான ஆர்ஜித சேவை டிக்கெட்கள் நாளை காலை 10 மணிக்கு வெளியிடப்படும். மேலும் இன்று 3 மணிக்கு விர்சுவல் சேவைக்கான டிக்கெட்கள் வெளியிடப்படும். அதேபோல் வரும் பிப்ரவரி 23ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு அங்கப் பிரதட்சணம் டோக்கன்கள் வெளியிடப்படும். ஸ்ரீவாணி டிரஸ்ட் தரிசன டிக்கெட்கள் பிப்ரவரி 23ம் தேதி காலை 11 மணிக்கும், அன்றைய தினம் 3 மணிக்கு மூத்த குடி மக்கள், மாற்றுதிறனாளி பக்தர்கள் ஆகியோருக்கான இலவச சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்கள் வெளியிடப்படும். அதேபோல் வரும் பிப்ரவரி 24 ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்கள் வெளியிடப்படும்.
இந்நிலையில் ஆர்ஜித சேவை டிக்கெட்கள் மற்றும் பிற தரிசன டிக்கெட்கள் அனைத்தையும் ttdevasthanams.ap.gov.in என்ற திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் வழியாக பக்தர்கள் முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்.
