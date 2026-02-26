English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திருப்பதி பக்தர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: இந்த தேதியில் இலவச அன்னதானம் ரத்து!

திருப்பதி பக்தர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: இந்த தேதியில் இலவச அன்னதானம் ரத்து!

TTD To Close On March 3: மார்ச் 3 ஆம் தேதி சந்திர கிரகணம் நிகழப் போகிறது.. இது தொடர்பாக TTD ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 26, 2026, 07:08 PM IST
  • திருமலை திருப்பதி பக்தர்களுக்கான குறிப்பு
  • அன்ன பிரசாத விநியோக மையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன
  • மார்ச் 3 ஆம் தேதி சந்திர கிரகணம்

திருப்பதி பக்தர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: இந்த தேதியில் இலவச அன்னதானம் ரத்து!

TTD To Close On March 3: திருமலை திருப்பதி பக்தர்களுக்கான முக்கிய செய்தி.. TTD-யின் கீழ் உள்ள அன்னபிரசாத விநியோக மையங்கள் வருகிற மார்ச் 3 செவ்வாய்க்கிழமை மூடப்பட்டு இருக்கும் என்று தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. சந்திர கிரகணத்தை முன்னிட்டு திருப்பதி மற்றும் திருச்சானூரில் உள்ள அன்னபிரசாத விநியோக மையங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும். "திருச்சானூரில் உள்ள தொல்லப்பா கார்டன்ஸ் SV நித்ய அன்னபிரசாத பவன், திருப்பதியில் உள்ள TTD நிர்வாக கட்டிடத்தில் உள்ள ஊழியர்களுக்கான உணவகம், ஸ்ரீ பத்மாவதி ஓய்வு இல்லத்தில் உள்ள உணவகம், ஸ்ரீனிவாசம் மற்றும் விஷ்ணு நிவாசம் தங்குமிட வளாகங்களில் பக்தர்களுக்கு இலவச அன்னபிரசாத விநியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும். இதேபோல், அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் திருப்பதியில் உள்ள பல்வேறு முதலுதவி மையங்களில் நோயாளிகள் மற்றும் அவர்களின் பராமரிப்பாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் அன்னபிரசாதம் முன்கூட்டியே விநியோகிக்கப்படும் என்று TTD அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும், சந்திர கிரகணம் காரணமாக, மார்ச் 3 ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் மாலை 7.30 மணி வரை திருமலை திருப்பதி கோயிலும் மூடப்படும். கிரகண நேரத்திற்கு ஆறு மணி நேரத்திற்கு முன்பு கோயில் மூடப்படுவது வழக்கம். இரவு 7.30 மணிக்கு கோயில் மீண்டும் திறக்கப்பட்டு, அப்போது சுத்திகரிப்பு மற்றும் புண்யாஹவசனமும் செய்யப்படும். பின்னர் இரவு 8.30 மணி முதல் பக்தர்கள் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யலாம். மார்ச் 3 ஆம் தேதி சந்திர கிரகணம் காரணமாக, தேவஸ்தானம் அர்ஜித சேவையையும் ரத்து செய்துள்ளது.

மறுபுறம் திருச்சானூர் ஸ்ரீ பத்மாவதி அம்மாவரி கோயிலில் மார்ச் மாதம் நடைபெறும் சிறப்பு விழாக்களின் விவரங்கள் பின்வருமாறு. 

மார்ச் 3 ஆம் தேதி சந்திர கிரகணத்தை முன்னிட்டு காலை 9 மணி முதல் மாலை 7.30 மணி வரை கோயில் மூடப்படும். 
மார்ச் 14 ஆம் தேதி உத்திராடம் நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு மாலை 6.45 மணிக்கு கஜ வாகனத்தில் அம்மன் கோயிலின் மாட வீதிகளில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி அளிப்பார். 
மார்ச் 6, 13, 20 மற்றும் 27 ஆகிய தேதிகளில் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை 6 மணிக்கு உற்சவம் நடைபெறும். 
மார்ச் 19 ஆம் தேதி உகாதியை முன்னிட்டு மாலை 6 மணிக்கு அம்மன் கோயிலின் மாட வீதிகளில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு தரிசனம் தருவார். அதன் பிறகு இரவு 8 மணிக்கு பஞ்சாங்க ஷ்ரவணம் மற்றும் ஆஸ்தானம் நடைபெறும்.

சந்திரா கிரகணம் தேதி மற்றும் நேரம் 

இந்த ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் வரும் மார்ச் 3 ஆம் தேதி நிகழும். இந்த சந்திர கிரகணம் பிற்பகல் 3.20 மணிக்கு ஆரம்பித்து இரவு 7 மணி 53 நிமிடம் வரை கிரகணம் நடைபெறவுள்ளது. இந்த கிரகணம் பூரம் நட்சத்திரத்தில் சந்திர கிரகணம் நடைபெறவுள்ளது. சிம்ம ராசி, கடக லக்னத்தில் கிரகணம் நடைபெறுகிறது.\

