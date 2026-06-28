/திருப்பதியில் முக்கிய தரிசனம் ரத்து.. தேவஸ்தானம் அதிரடி அறிவிப்பு.. ஏன் தெரியுமா?

Tirupati VIP Darshan Cancelled: ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் ஏழுமலையான் கோயில் உள்ளது. உலகி பிரசித்தி பெற்ற திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். வெளிநாடுகள், பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்கள் மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
பக்தர்களுக்கு பல்வேறு தரிசன டிக்கெட்டுகளை தொடர்ந்து திருப்பதி தேவஸ்தானம் செய்து வருகிறது. ரூ.300 தரிசன டிக்கெட், விஐபி தரிசன டிக்கெட், மூத்த குடிமக்கள் என பல தரிசன டிக்கெட்களை தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறது. தற்போது தொடர் விடுமுறை என்பதால் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.
மொஹரம் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஜூன் 26ஆம் தேதி முதல் 28ஆம் தேதி வரை தொடர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால், திருப்பதியில் பக்தர்களின் கூட்டம் வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்கிறது. ரூ.300 தரிசன டிக்கெட் மூலம் பக்தர்கள் 3 மணி நேரம் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். மேலும், சர்வ தரிசனம் மூலம் 6 மணி நேரம் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
வழக்கமாக திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் சராசரியாக 85,000 முதல் 87,000 பக்தர்கள் தரிசிப்பார்கள். இருப்பினும், சனிக்கிழமையன்று, ஒன்றரை லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் ஸ்ரீவாரி தரிசனத்திற்காக வந்திருப்பது திருமலையின் வரலாற்றிலேயே மிகவும் அரிதான நிகழ்வாகும். இவ்வளவு அதிக எண்ணிக்கையிலான பக்தர்கள் வருகை தந்திருப்பதால், திருமலை தேவஸ்தானம் சிறப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
வரிசைகளில் ஏற்படும் சிரமங்களைத் தவிர்க்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் திருமலை தேவஸ்தானத்தின் உதவிச் செயல் அதிகாரி வெங்கையா சௌத்ரி கூறினார். சனிக்கிழமையன்று எதிர்பாராத விதமாக அதிக எண்ணிக்கையிலான பக்தர்கள் வருகை தந்ததைத் தொடர்ந்து, பக்தர்களுக்கு விரைவில் ஸ்ரீவாரி தரிசனம் கிடைக்கச் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக வெங்கையா சௌத்ரி தெரிவித்தார். ஞாயிற்றுக்கிழமையும் திருமலையில் ஸ்ரீவாரி தரிசனத்திற்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான பக்தர்கள் வர வாய்ப்புள்ளதால், திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் சிறப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
பொது பக்தர்களின் தரிசனத்தை எளிமையாக்கும் வகையில், ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்து வழங்கப்படும் 800 ஸ்ரீவாரி அறக்கட்டளை விஐபி தரிசன டிக்கெட்டுகள் நாளை (ஜூன் 29) திங்கள் கிழமை ரத்து செய்வதாக தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.
இதனால், இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விஐபி தரிசனத்திற்கான பரிந்துரை கடிதங்களும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது என திருப்பதி தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.பக்தர்கள் இதைக் கவனத்தில் கொண்டு திருமலைக்கான பயணத் திட்டத்தை வகுத்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் ஜூன் 27ஆம் தேதி 85,582 பக்தர்கள் தரிசனம் செய்துள்ளனர். அதற்கு முன்னதாக, ஜூன் 26ஆம் தேதி 81,340 பக்தர்களும், ஜூன் 25ஆம் தேதி 62,925 பக்தர்களும், ஜூன் 24ஆம் தேதி 70,139 பக்தர்களும், ஜூன் 23ஆம் தேதி 84,235 பக்தர்களும், ஜூன் 22ஆம் தேதி 86,021 பக்தர்களும், ஜூன் 21ஆம் தேதி 90,072 பக்தர்களும், ஜூன் 20ஆம் தேதி 93,303 பக்தர்களும் தரிசனம் செய்துள்ளனர் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
திருப்பதி ஏழுமலையானை இலவசமாக தரிசிக்கலாம். அதாவது, சர்வ தரிசனம் டோக்கன் மூலம் ஏழுமலையானை இலவசமாக தரிசனம் செய்து கொள்ளலாம். ஸ்ரீநிவாச காம்ப்ளக்ஸ், விஷ்ணு நிவாசம், பூதேவி காம்ப்ளக்ஸ் ஆகிய இடங்களில் சர்வ தரிசன டிக்கெட்டுகளை பெறலாம். மதியம் 1 முதல் மாலை 4 மணி வரை சர்வ தரிசன டோக்கன் பெற அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
கிட்டதட்ட 3 முதல் 4 மணி நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து மறுநாளுக்கான தரிசன டிக்கெட்டுகளை பெற வேண்டும். சர்வ தரிசன டோக்கன் பெற ஆதார் கார்ட்டை கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டும். சர்வ தரிசன டிக்கெட்டை பெற்று, மறுநாள் தேவஸ்தானம் குறித்த நேரத்தில் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.