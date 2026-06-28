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திருப்பதியில் முக்கிய தரிசனம் ரத்து.. தேவஸ்தானம் அதிரடி அறிவிப்பு.. ஏன் தெரியுமா?

Tirupati VIP Darshan Cancelled: திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகமானதை அடுத்து, தேவஸ்தானம் அதிரடி நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. அதாவது, விஐபி தரிசன டிக்கெட்டுகளை அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது. இதனை தெரிந்து கொண்டு பக்தர்கள் தங்கள் தரிசனத்தை திட்டமிட வேண்டும்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 28, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:24 PM IST
திருப்பதியில் முக்கிய தரிசனம் ரத்து.. தேவஸ்தானம் அதிரடி அறிவிப்பு.. ஏன் தெரியுமா?
Image Credit: Tirupati VIP Darshan CancelledSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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திருப்பதியில் முக்கிய தரிசனம் ரத்து.. தேவஸ்தானம் அதிரடி அறிவிப்பு.. ஏன் தெரியுமா?
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