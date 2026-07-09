Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Lifestyle
  • /திருப்பதி போறீங்களா? 3 மாதங்களுக்கு இந்த தரிசனம் ரத்து.. தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு

திருப்பதி போறீங்களா? 3 மாதங்களுக்கு இந்த தரிசனம் ரத்து.. தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு

Tirupati VIP Darshan Cancelled:  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர்  மாதங்களில் விஐபி தரசினம் தரிசனம் செய்யப்படுவதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே,  அதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் தரிசனத்தை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 09, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:22 PM IST
திருப்பதி போறீங்களா? 3 மாதங்களுக்கு இந்த தரிசனம் ரத்து.. தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு
Image Credit: Tirupati VIP Darshan CancelledSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
திருப்பதி போறீங்களா? 3 மாதங்களுக்கு இந்த தரிசனம் ரத்து.. தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு
Tirumala Tirupati10 min ago
2
US Crime news10 min ago
3
Pfrda48 min ago
4
Ariyalur News1 hr ago
5
CSK Trade News1 hr ago