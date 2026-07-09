/திருப்பதி போறீங்களா? 3 மாதங்களுக்கு இந்த தரிசனம் ரத்து.. தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு

Tirupati VIP Darshan Cancelled: ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையான் கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. திருப்பதி சென்று வந்தால் திருப்பம் ஏற்படும் நம்பிக்கையில் பல்வேறு மாநிலங்கள், மாவட்டங்களில் இருந்து பக்தர்கள் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். ஏழுமலையானை காண மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
பக்தர்களுக்கு பல்வேறு தரிசன முறைகளையும் தேவஸ்தானம் செய்து வருகிறது. ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம், விஐபி தரிசனம் போன்றவற்றை திருப்பதி தேவஸ்தானம் செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, ரூ.300 தரிசனத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்வார்கள். அதுவும் விடுமுறை நாட்கள், விசேஷ தினங்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும்.
அதே நேரத்தில், விஐபி தரிசனம் குறித்த அறிவிப்பையும் தேவஸ்தானம் வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், விஐபி தரிசனம் குறித்த முக்கியமான அறிவிப்பை தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, ஜூலை மாதத்தில் நான்கு நாட்களும், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 2 நாட்களும், செப்டம்பர் மாதத்தில் 11 நாட்களும் விஐபி தரிசனம் ரத்து செய்யப்படுவதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
திருப்பதியில் விஐபி பிரேக் தரிசனம் செய்ய ஸ்ரீவாணி அறக்கட்டளைக்கு பக்தர் ஒருவர் ரூ.10,000 நன்கொடுடையாக வழங்க வேண்டும். மேலும், ரூ.500 தரிசன கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். விஐபி தரிசனம் 30 நிமிடத்தில் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யலாம். விஐபி தரிசனத்திற்காக சிறப்பு தரிசனத்திற்கு வரும் பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருப்பார்கள். இதனால், அவ்வப்போது விஐபி தரிசனத்தில் சில மாற்றங்கள் இருக்கும்.
அந்த வகையில், திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் பல நாட்கள் விஐபி தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட உள்ளது. இதனை தெரிந்து கொண்டு பக்தர்கள் தங்கள் தரிசனத்தை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.
|விஐபி தரிசனம் ரத்து தேதி
|காரணம்
|ஜூலை 14ஆம் தேதி
|கோயில் ஆழ்வார் திருமஞ்சனம்
|ஜூலை 17ஆம் தேதி
|ஆனிவார அஸ்தானம்
|ஜூலை 19ஆம் தேதி
|ஸ்ரீ ஆண்டவன் ஆசிரமத்தின் மரியாதை
|ஜூலை 29ஆம் தேதி
|ஜீயர் சுவாமிகளின் சதுர்மாச சங்கல்பம்
|ஆகஸ் 22ஆம் தேதி
|பவித்ரோத்ஸவம்
|ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி
|பவித்ரோத்ஸவம் இரண்டாம் நாள்
|செப்டம்பர் 8
|ஆண்டு பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு, கோயில் ஆழ்வார் திருமஞ்சனம்
|செப்டம்பர் 15 முதல் மே 23ஆம் தேதி வரை
|ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமியின் ஆண்டு பிரம்மோற்சவம்
மேற்கண்ட தேதிகளுககு திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் விஐபி தரிசனம் ரத்து செய்யப்படுவதோடு, விஐபி தரிசனத்திற்கான பரிந்துரை கடிதங்களும் ஏற்றுக் கொளள்ப்படாது என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. மேற்கண்ட தேதிகளை கருத்தில் கொண்டு, தங்களது திருப்பதி தரிசனத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என திருப்பதி தேவஸ்தானம் பக்தர்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.