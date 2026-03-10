English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • திருவண்ணாமலை ஆன்மீக ஸ்பெஷல் டூர்.. பேக்கேஜ் விலை எவ்வளவு?

திருவண்ணாமலை ஆன்மீக ஸ்பெஷல் டூர்.. பேக்கேஜ் விலை எவ்வளவு?

தமிழகத்தின் தெய்வீக தளங்களில் ஒன்று தான் திருவண்ணாமலை. திருவண்ணாமலையார் கோயில் என்று அழைப்படும் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில், மிகவும் பிரபலமான இந்து கோயில்களில் ஒன்றாகும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 10, 2026, 02:46 PM IST
  • தெய்வீக தளங்களில் ஒன்று தான் திருவண்ணாமலை.
  • அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில், மிகவும் பிரபலமான கோயில்.
  • டூர் பேக்கேஜின் முழு விவரம்

திருவண்ணாமலை ஆன்மீக ஸ்பெஷல் டூர்.. பேக்கேஜ் விலை எவ்வளவு?

Tiruvannamalai Tour Package: தமிழகத்தின் தெய்வீக தளங்களில் ஒன்று தான் திருவண்ணாமலை. திருவண்ணாமலையார் கோயில் என்று அழைப்படும் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில், மிகவும் பிரபலமான இந்து கோயில்களில் ஒன்றாகும். இந்த கோவில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த சிவபெருமானின் கோவில்களில் ஒன்றாகும். இயற்கையின் ஐந்து கூறுகளைக் குறிக்கும் ஐந்து பஞ்ச பூத தலங்களில் இந்தக் கோயில் ஒன்றாகும்.அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் நெருப்பை (அக்னி) குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த கோவிலுக்கு வருகை தருகின்றனர்.

இந்தக் கோயில் அண்ணாமலை மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது. மேலும் இத்தலத்தில் உள்ள மலை எல்லா யுகங்களிலும் அழியாமல் இருப்பதாகவும், இம்மலையானது சிவபெருமானே என்றும் நம்பப்படுகிறது. இதனால் இம்மலையை வலம் வருதல் கிரிவலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

அதுமட்டுமின்றி இங்கு 1958ல் கட்டப்பட்டசாத்தனூர் அணை மிகப்பெரிய அணைகளில் ஒன்றாகும். அருகில் பல பூங்காகள் உள்ளன. முதலை பண்ணை மற்றும் ஒரு சிறிய மிருகக்காட்சிசாலைகளும் இருக்கிறது.

திருவண்ணாமலையின் சிறப்பம்சங்கள்:

திருவண்ணாமலை

அருணாசல மலை

அருள்மிகு அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோயில்

சாத்தனூர் அணை

தென்பெண்ணை ஆறு

இந்நிலையில் இத்தகைய பிரசித்தப் பெற்ற திருவண்ணாமலையை சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்றால், இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள டூர் பேக்கேஜை ஒருமுறை பார்வையிடம். இந்த டூர் பேக்கேஜ் சென்னையில் இருந்து தொடங்கும். முழுமையான பயணத் திட்டததை கீழே காணலாம்.

நாள் 1: வருகை சென்னை - திருவண்ணாமலை

சென்னை விமான நிலையம் அல்லது ரயில் நிலையத்திற்கு வந்தவுடன், திருவண்ணாமலைக்கு காரில் அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள் (194.0 கி.மீ., 03 முதல் 04 மணிநேர பயணம்). திருவண்ணாமலை வந்தவுடன் ஹோட்டலில் செக்-இன் செய்யவீர்கள். திருவண்ணாமலையில் இரவு ஸ்டே இருக்கும்.

நாள் 2: திருவண்ணாமலை - உள்ளூர் சுற்றுலா

புனித யாத்திரை நகரமான திருவண்ணாமலையை காலையில் பார்வையிடச் அழைத்து செல்லப்படுவீர்கள். அருணாச்சல மலையின் அடிவாரத்தில் இந்து கடவுளான சிவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பழமையான அருள்மிகு அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் சென்று, அங்கு சாமி தரிசனம் செய்த பிறகு, சாத்தனூர் அணை, தென்பெண்ணை ஆறு காண செல்வீர்கள். அடுத்து அருகிலேயே பூங்காக்கள், முதலை பண்ணை மற்றும் ஒரு சிறிய மிருகக்காட்சிசாலை உள்ளன. அவற்றை சுற்றிப் பார்த்த பிறகு ஹோட்டலுக்குத் திரும்பி திருவண்ணாமலையில் இரவு ஸ்டே இருக்கும்.

நாள் 3: திருவண்ணாமலை டூ சென்னை டிராப்

மறுநாள் காலையில் ஹோட்டலில் இருந்து செக்-அவுட் செய்த பிறகு, உள்ளூர் சந்தையைப் பார்வையிட அழைத்துச் செல்லப்படும். மாலையில், சென்னை விமான நிலையம்/பஸ் நிலையம்/ரயில் நிலையத்திற்கு (194.5 கி.மீ., 03-04 மணிநேர பயணம்) காரில் சென்றடைவீர்கள்.

டூர் பேக்கேஜின் இவை அடங்கும்

வரவேற்பு பானம் வழங்கப்படும்.

ஹோட்டலில் 02 இரவுகள் தங்கும் வசதி.

2 பெரியவர்களுக்கான DBL பகிர்வில் 01 அறை. (மதியம் 12 மணிக்கு செக் அவுட்)

தினமும் காலை தேநீர், காலை உணவு மற்றும் இரவு உணவு வழங்கப்படும்.

பயணத்திட்டத்தின்படி அனைத்து சுற்றுலாப் பயணங்களும்.

மேலும் படிக்க | குறைந்த செலவில் திருவண்ணாமலை பயணம்: ரயில்களின் நேரம் மற்றும் கட்டண விவரங்கள்!

மேலும் படிக்க | திருவண்ணாமலை டூ சென்னை: பயணிகளுக்கு செம ஹேப்பி நியூஸ்! இனி மின்னல் வேக பயணம்!

மேலும் படிக்க | திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயில் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்: ஆன்லைனில் புக் செய்வது எப்படி

