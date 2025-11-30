அதிகம் மது குடிக்கும் நாடுகள்! இந்தியர்களுக்கு எந்த இடம்? லிஸ்ட் இதோ

Top Countries Drinks The Most Alcohol: மதுபானம் அருந்தும் பழக்கம் காலம் காலமாக இருந்து வருகிறது. மது நாட்டுக்கு வீட்டுக்கு கெடு என்று அனைத்து இடத்திலும் சொல்லிக் கொண்டு வந்தாலும், உலக நாடுகளில் மது அருந்தும் பழக்கம் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளில் மதுபானம் அருந்தும் பழக்கம் கலாச்சார செயல்பாடுகளில் ஒன்றாகவே இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
அதிகம் மது குடிக்கும் டாப் 10 நாடுகள்
இருப்பினும், அதிகளவில் மதுபானம் அருந்துவது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். இந்த நிலையில், உலக நாடுகளில் எந்த நாட்டு மக்கள் அதிகளவில் மது குடித்து வருகிறார்கள் என்ற பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. 2025 ஆம் ஆண்டில் எந்த நாடுகள் அதிகம் மது அருந்துகிறார்கள் என்ற பட்டியலை ஸ்டாடிஸ்டா என்ற நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.
உலக மக்கள்தொகை மதிப்பாய்வு 2025-ன் படி, இந்த பட்டியலை ஸ்டாடிஸ்டா நிறுவனம் வெளியிட்டு இருக்கிறது. கலாச்சாரம், புவியியல் மற்றும் காலநிலை கூட ஒரு நாடு எவ்வளவு குடிக்கிறது என்பதில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. எனவே, அதிக அளவில் மது குடிக்கும் முதல் 10 நாடுகளின் பட்டியலை பார்ப்போம்.
ரஷ்யா முதலிடம்
உலகளவில் அதிக மது குடிக்கும் நாடுகளில் ரஷ்யா முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. ரஷ்யாவில் வசிக்கும் மக்கள் அதிக அளவில் மது குடிப்பதாக ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நபருக்கு ஆண்டுக்கு 16.8 லிட்டர் மதுபானம் குடிப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. ஓட்கா அங்கு தேசிய பானமாக இருந்து வருகிறது. ஓட்கா குடிப்பது அவர்களது கலாச்சாரத்தில் ஆழமாக உள்ளது. மேலும், தற்போது ரஷ்யாவில் பெரு நகரங்களில் பீர் விற்பனையும் அதிகரித்துள்ளது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆண்கள், பெண்கள் என இருவரும் மது குடித்து வருகின்றனர்.
அடுத்தடுத்த நாடுகள் எவை?
அதிகம் மதுபானம் அருந்து நாடுகளில் இரண்டாம் இடத்தில் இருப்பது கிரீஸ் நாடு. கிரீஸ் நாட்டில் ஒரு நபர் 14.5 லிட்டர் மதுபானம் குடிப்பது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. கிரீஸ் நாட்டில் மதுபானம் குடிப்பது அதன் பாரம்பரியாக இருக்கிறது. பொழுதுபோக்காக மது குடிப்பதை விட, கொண்டாட்டங்களுக்கு அந்நாட்டைச் சேர்ந்த மக்கள் மது குடித்து வருகின்றனர். கடலோரத்தில் உள்ள ஓசோ முதல் சாண்டோரினியில் என கடலோர நகரங்களில் மதுகுடிப்பது ஒரு கொண்டாட்டமாக வைத்துள்ளனர்.
அதிகம் மதுபானம் அருந்து நாடுகளில் மூன்றாவது இடத்தில் ஆப்பிரிக்க நாடான லெசோதா. தென் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள இந்த சிறிய நகரத்தில் வசிக்கும் மக்கள் தனிநபர் ஒருவர் 12.9 லிட்டர் மதுபானம் குடிக்கின்றனர். அங்கு சில மதம் சார்ந்த சடங்குகளில் மதுபானம் பிரதானமாக உள்ளது. அடுத்தடுத்து பார்த்தால், மடகாஸ்டர். இங்கு தனிநபர் ஒருவர் 12.1 லிட்டர் மதுபானம் ஆண்டுக்கு குடித்து வருகிறார். அங்கு கரும்பு மூலம் தயாரிக்கப்படும் பீரை அதிக மக்கள் குடித்து வருகிறார்களாம்.
அதே நேரத்தில், ரம்மும் பிரபல பானமாக இருந்து வருகிறது. அடுத்ததாக, கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான ஜிபூட்டியில் தனிநபர் ஒருவர் ஆண்டுக்கு 12 லிட்டர் மதுபானம் குடிக்கிறார். அங்கு விஸ்கியை மக்கள் அதிகம் விரும்பு குடிக்கிறார்களாம். தொடர்ந்து ஐரோப்பிய நாடான போலாந்தில் 11.7 லிட்டர் மது அருந்துகிறார்க்ள. இங்கு ஓட்கா, பீர் அதிகம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 8வது இடத்தில் பெலாரஸ், 9வது இடத்தில் பல்கேரியா, 10வது இடத்தில் ஆஸ்திரேலியா இருந்து வருகிறது. ஆஸ்திரேலியாவில் ஆண்டுக்கு ஒருவர் 11.5 லிட்டர் குடித்து வருகிறார்களாம்.
இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
நம் இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு ஒருவர் 4.98 லிட்டர் மதுபானம் அருந்துவதாக கூறப்பட்டுள்ளது. மும்பை, பெங்களூரு மற்றும் டெல்லி போன்ற நகரங்களில் விஸ்கி மற்றும் ஒயின் விற்பனை அதிகமாக இருக்கிறதாம். மேலும், இளைஞர்கள் மது குடிக்கும் அதிகமாக இருந்து வருகிறதாம். டாப் 10 நாடுகள் என்றாலும், மது குடிப்பது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு கெடு. எனவே, மது குடிக்கும் பழக்கத்தை கைவிடுவது நல்லது.
மேலும் படிக்க: வெறும் ரூ.6,000 செலவு! குடும்பத்துடன் 6 நாட்களுக்கு கேரளா டூர் - IRCTC சூப்பர் திட்டம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ