உலகின் திறமையான டாப் 10 நாடுகள்! இந்தியாவிற்கு எந்த இடம் தெரியுமா?

Top 10 Countries That Has Skilled People : ஒரு நாடு சிறப்பான நாடா இல்லையா என்பதை அங்கு வசிக்கும் மக்களை வைத்துதான் கண்டுபிடிப்போம். அந்த மக்கள் சரியாக வேலைக்கு செல்கிறார்களா, இருப்பிடம், உணவு அவர்களுக்கு சரியாக கிடைக்கிறதா என்பதை வைத்துதான் அதனை அளவிடுவர். அதற்கு, மக்கள் திறமையையும் மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இப்படி, உலக நாடுகளில் எங்கெல்லாம் அதிக திறமை கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை இங்கு பார்ப்போம். INSEAD மற்றும் PORTULANS INSTITUTE இணைந்து 2025ல் உலகளாவிய திறமை கொண்ட நாடுகளின் பட்டியலை வெளியிட்டிருக்கிறது.
முதல் இடத்தில் இருக்கும் நாடு:
தீவு சிட்டி என்று கூறப்படும் நாடு, சிங்கப்பூர். மலாய் பெனின்சுலாவில் இருக்கும் இந்த நாடு, மக்கள் தொகை, பொருளாதாரம் என அனைத்திலும் முன்னோடியாக இருக்கும் நாடாகும். இங்கு ஆங்கிலம், மலாய், மேண்டேரின், தமிழ் உள்ளிட்ட மொழிகளை பேசும் மக்கள் அதிகமாக இருக்கின்றனர்.
இந்த நாட்டின் அரசு, மக்களின் நன்மைக்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்களையும், அவர்கள் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. இங்கு சீனா, இந்தியா, ஐரோப்பியா உள்ளிட்ட நாடுகளை சேர்ந்த மக்கள் இருக்கின்றனர். 2023ல், அதிக திறமை கொண்ட மக்களை கொண்ட நாடுகளின் பட்டியலில் சிங்கப்பூர் 3வது இடத்தில் இருந்தது. இப்போது முதல் இடத்திற்கு முன்னேறி இருக்கிறது.
கல்வி முறை, நிலையான பண பரிமாணம், புதுமை சார்ந்த பணியாளர்களை வளர்ப்பது, திறமையான நிர்வாகம், வாழ்க்கை தரத்தை வைத்து எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பில், இந்த நாடு முதல் இடத்தை பெற்றுள்ளது.
100வது இடத்தில் இந்தியா!
இந்த பட்டியலில், இந்தியாவிற்கு 100வது இடம் கிடைத்துள்ளது. மேற்கூறிய தகுதிகளை வைத்து பார்க்கும் போது, இந்தியாவிற்கு 34.03 புள்ளிகள் கிடைத்துள்ளது. முந்தைய கணக்கெடுப்பில் பின் தங்கி இருந்த இந்தியா, இப்போது மூன்று இடங்கள் முன்னேறி 100வது இடத்தில் இருக்கிறது. தொழிற்கல்வி, வேலைவாய்ப்பு தரத்தை வலுப்படுத்துவது, டிஜிட்டல் பலங்கள் இந்தியாவிடம் நிறைந்திருக்கிறது.
முதல் 10 இடங்கள்:
சுவிட்சர்லாந்து நாடு, இப்போது ஒரு இடம் பின் தங்கி, இரண்டாவது இடத்திற்கு சென்றுள்ளது. டென்மார்க் நாடும், மூன்றாவது இடத்திலும், பின்லாந்து நான்காவது இடத்திலும் இருக்கிறது. ஸ்டீவன் நாட்டிற்கு ஐந்தாவது இடமும், நெதர்லாந்து நாட்டிற்கு ஆறாவது இடமும் கிடைத்திருக்கிறது. நோர்வே நாட்டிற்கு ஏழாவது இடமும், லக்சம்பெர்க் நாட்டிற்கு எட்டாவது இடமும் கிடைத்திருக்கிறது. அமெரிக்கா, கடந்த முறை 3வது இடத்தில் இருந்தது, இப்போது 9வது இடத்திற்கு சென்றிருக்கிறது. ஆஸ்திரேலியா 10வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.
இந்தியாவை முந்திய இலங்கை:
இலங்கை, இந்தியாவை முந்தி, 36.89 புள்ளிகளுடன், 92வது இடத்திற்கு முன்னேறி இருக்கிறது. சீனா, 2023ஆம் ஆண்டில் 40வது இடத்தில் இருந்தது, இப்போது 53வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளது. பாகிஸ்தான், 26.90 புள்ளிகளுடன் 124வது இடத்தில் இருக்கிறது.
மேலும் படிக்க | டிசம்பர் 2025 விடுமுறை நாட்கள்: வங்கிகளுக்கு எத்தனை நாட்கள் லீவ்..முழு லிஸ்ட் இதோ
மேலும் படிக்க | அதிகம் மது குடிக்கும் நாடுகள்! இந்தியர்களுக்கு எந்த இடம்? லிஸ்ட் பெருசா இருக்கே
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ