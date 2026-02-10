விசா தேவையில்ல..‘இந்த’ நாடுகளின் பாஸ்போர்ட் இருந்தா எங்க வேணாலும் பறக்கலாம்!

Top 10 Powerful Passport : சமீபத்தில் Henley Passport Index ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டது. இதில் சக்தி வாய்ந்த சில பாஸ்போர்ட் என்னென்ன என்பதை லிஸ்ட் செய்திருந்தது. இதை வைத்துக்கொண்டு உலகில் எங்கு வேண்டுமானாலும் பயணிக்கலாமாம்.
சிங்கப்பூர்:
இந்த லிஸ்டில் முதலில் சிங்கப்பூர் இருக்கிறது. இந்த நாட்டின் பாஸ்போர்ட் நம் கையில் இருந்தால் 192 நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் பயணிக்க முடியும். பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், வெளிநாட்டு நல்லுறவுகளை பேணி அதிக நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய பாஸ்போர்ட்டாக சிங்கப்பூர் பாஸ்போர்ட் இருக்கிறது.
பிற ஆசிய மற்றும் ஐரோப்பிய பாஸ்போர்ட்டுகள்:
கத்தி வாய்ந்த பாஸ்போர்ட்களின் லிஸ்டில் இரண்டாம் இடத்தில், தென்கொரியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் இருக்கின்றன. இவை 187 நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய ஆப்ஷனை வழங்குகிறது. இந்த இரண்டு நாடுகளுமே பிற வெளிநாட்டு அரசுகளுடன் நல்லுறவு கொண்ட நாடுகளாக இருக்கின்றன. அதேபோல வர்த்தக முறையில் ஆன ஒப்பந்தங்களும் பிற நாடுகளுக்கும் இந்த நாடுகளுக்கும் இடையே நல்ல முறையில் நடக்கிறது.
மூன்றாவது இடம்…
மூன்றாவது இடத்தில் ஸ்வீடன் மற்றும் அரபு நாடுகள் இருக்கிறது. இங்கிருந்து 186 இடங்களுக்கு பயணிக்கலாம். இந்த நாடுகளுக்கு அவர்களின் ஐரோப்பிய இயக்கத்தின் வளர்ந்து வரும் வலிமையையும், உலகளாவிய பயண மையமாக ஐக்கிய அரபு நாடு திகழ்கிறது. டென்மார்க், பெல்ஜியம், ஃபின்லாந்து, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், அயர்லாந்து இத்தாலி, லக்சம்பெர்க், நெதர்லாந்து, நாரெவே, ஸ்விச்சர்லாந்து, ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட நாடுகள், ஒவ்வொன்றும் 185 நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல், பயணித்து அங்கு என்று விசாவை பெறும் ஆப்ஷனை வழங்குகிறது.
இந்திய பாஸ்போர்ட்டிற்கு இருக்கும் சக்தி!
இந்திய பாஸ்போர்ட், உலகளவில் அதிக சக்தி வாய்ந்த பாஸ்போர்ட்களில் 80வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. இந்திய நாட்டில் இருந்து, 55 முதல் 59 நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் பயணிக்கலாம். இங்கு மூன்று வண்ணங்களில் பாஸ்போர்ட்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஒன்று Navy Blue நிறத்தில் இருக்கும், இன்னொன்று வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் இன்னொன்று சிகப்பு நிறத்தில் இருக்கும். இதில், நாட்டு குடிமக்களுக்கு நீல நிற பாஸ்போர்ட் வழங்கப்படுகிறது. வெள்ளை நிற டைப் S பாஸ்போர்ட், அதிகாரிகளுக்கும், சிகப்பு நிற பாஸ்போர்ட்கள், உயர் அதிகாரிகளுக்கும் (டைப் D) வழங்கப்படுகின்றன.
2022-2025 E-பாஸ்போர்ட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் Chip-ல் பயோமெட்ரிக் டேட்டா இருக்கும்.
ஒரு பாஸ்போர்ட்,18 வயதானவர்களுக்கு 10 வருடம் வரை செல்லும். அதுவே வயது வராதவர்களுக்கு 5 வருடம் வரைமட்டுமே செல்லும்.
இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்கக்கூடிய நாடுகள்:
இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல், இலங்கை, மாலத்தீவுகள், தாய்லாந்து உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் பயணிக்க முடியும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இணையத்தில் இருக்கும் Passport Seva Websiteற்கு சென்று அங்கு உங்களின் விவரங்களை பதிவிட வேண்டும். அங்கு பஹ்டிவிட்ட பிறகு, உங்கள் சான்றிதழ்கள் விண்ணப்பிக்கப்படும். பின்பு, அரசு தரப்பில் இருந்து உங்கள் விண்ணப்பங்கள் சரிபார்க்கப்படும். அதன் பிறகு பாஸ்பாேர்ட் வழங்கப்படும்.
