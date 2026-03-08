English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • மகளிர் தினம்: இந்தியாவின் டாப் 10 கோடீஸ்வர பெண்கள்.. லிஸ்டில் இருக்கும் சென்னை பெண் - யார் இவர்?

மகளிர் தினம்: இந்தியாவின் டாப் 10 கோடீஸ்வர பெண்கள்.. லிஸ்டில் இருக்கும் சென்னை பெண் - யார் இவர்?

Top 10 Richest Women In India: சர்வதேச மகளிர் தினம் இன்று (மார்ச் 8) கொண்டாடப்படும் நிலையில், இந்தியாவில் டாப் 10 பணக்கார பெண்கள் யார் என்பதை பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 8, 2026, 10:41 AM IST
  • இன்று சர்வதேச மகளிர் தினம்
  • இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார பெண்கள்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

மகளிர் தினம்: இந்தியாவின் டாப் 10 கோடீஸ்வர பெண்கள்.. லிஸ்டில் இருக்கும் சென்னை பெண் - யார் இவர்?

Top 10 Richest Women In India: சர்வதே மகளிர் தினம் (International Womens Day) இன்று (மார்ச் 8) கொண்டாடப்படுகிறது. பெண்களின் உரிமைகள் குறித்து விழிப்புணர் ஏற்படுத்துவதற்காகவும், பாலின சமத்துவத்தை வலியுறுத்தவும், பெண்கள் பாதுகாப்ப, சமூகத்தில் பெண்களுக்கான மரியாதை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், ஆண்டுதோறும் மார்ச் 8ஆம் தேதி சர்வதே மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில், இன்று மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த மகளிர் தினத்தில் பல்வேறு துறைகளில் சாதித்த பெண்களை கொண்டாடி வருகிறோம். இந்த நிலையில், இந்தியாவில் டாப் 10 பணக்கார பெண்கள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம். 

Richest Women In India: இந்தியாவில் டாப் 10 பணக்கார பெண்கள்

1. சாவித்ரி ஜிண்டால்

சாவித்ரி ஜிண்டால் இந்தியாவின் பணக்கார பெண்மணி ஆவார். இஇவர் ஓபி ஜிண்டால் என்ற நிறுவனத்தின் தலைரவாக இருந்து வருகிறார். இந்தியாவின் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க தொழில்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்றாக ஓபி ஜிண்டால் செயல்பட்டு வருகிறது. சாவித்ரி ஜிண்டலின்  நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ.3,430 கோடி மதிப்பு ஆகும். 

2. ரேகா ஜுன்ஜுன்வாலா

ரேகா ஜுன்ஜுன்வாலா பிரபல பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர் ஆவார. இவர் மறைந்த பிரபல முதலீட்டாளர் ராகேஷ்  ஜுன்ஜுன்வாலா அவர்களின் மனைவி ஆவார்.  இவர் rare enterprises என்ற முதலீட்டு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார்.  இவர் டாடா மோட்டார்ஸ், ஸ்டோர் health insurance போன்ற நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்துள்ளார். இவரின் நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ.800 கோடியாகும்.  அவர் நாட்டின் பணக்கார பெண்களில் ஒருவராக உள்ளார். 

3. ரேணுகா ஜக்தியாணி

இவர் ஐக்கிய அரபி எமிரேட்ஸில் உள்ள லேண்ட்மார்க் குழுமத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் தலைவராக உள்ளார். லேண்ட்மார்க் நிறுவனம் ஹோக் டெக்கர், சூப்பர் மார்க்கெட், இ காமர்ஸ், ஃபேஷன் போன்ற பல துறைகளில் செயல்படுகிறது. அதன்படி, lifestyle, max fashion, home centre போன்ற பிரபல நிறுவனங்கள் உள்ளன.  ரேணுகா ஜக்தியானியின் சொத்து மதிப்பு ரூ.560 கோடி மதிப்பாகும். 

4. வினோத் ராய் குப்தா

வினோத் ராய் குப்தா, அவரது மகன் அனில் ராய் குப்தாவுடன் சேர்த்து ஹேவல்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். ஹேவல்ஸ் மின் சாதன துறையில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 14 உற்பத்தி ஆலைகளை இயக்கி 50க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறது.  வினோத் ராய் குப்தாவின் நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ.470 கோடியாகும். 

5. ஸ்மிதா கிருஷ்ணா

கோத்ரேஜ் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஸ்மிதா கிருஷ்ணா, கோத்ரேஜ் குழுமத்தின் 20 சதவீத பங்குகளை வைத்துள்ளார். இவரின் நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ.350 கோடியாகும். நுகர்வோர் பொருட்கள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் பெயர் பெற்ற கோத்ரேஜ் நிறுவனத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை ஸ்மிதா கிருஷ்ணா வகிக்கிறார். 

6. கிரண் மஜும்தார்ஷா

கிரண் மஜும்தார்ஷா Biocon என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி வருகறிர்.  மலிவான மருந்துகளை உருவாக்குவதில் அவரது நிறுவனம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.  இந்திய உயிரியல் தொழில்நுட்பத் துறையை உலகளவில் முன்னேற்றிய முக்கிய பெண் தொழிலதிபர் ஆவார். இவர் பத்ம ஸ்ரீ மற்றும் பத்ம பூஷன் விருதுகளை பெற்றுள்ளார். இவரின் நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ.340 கோடி மதிப்பாகும். 

7. ராதா வேம்பு

சென்னையை தளமாக கொண்ட தொழில்நுட்ப நிறுவனமாக ஜோஹோவின் இணை நிறுவனரான ராதா வேம்பு, சென்னையைச் சேர்ந்தவர். ஜோஹோவின் வெற்றிக் கதையில் ராதா வேம்புவின் பங்கு முக்கியமாக உள்ளது. சென்னையில் மட்டுமில்லாமல், பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஜோஹோ நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இது பல்வேறு துறைகளில் வேலைவாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. ராதா வேம்புவின் சொத்து மதிப்பு ரூ.320 கோடி மதிப்பாகும்.

8. அனு அகா

இந்தியாவின் முக்கிய தொழில்துறை நிறுவனமாக தெர்மாக்ஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவராக இருந்தார்.  இவர் 2012ஆம் ஆண்டு ராஜ்யசபா எம்.பியாகவும் பொறுப்பேற்றார். மேலும், பத்ம ஸ்ரீ விருதையும் பெற்றிருக்கிறார். இவரின் நிகர சொத்து மதிப்பு தற்போது ரூ.310 கோடி மதிப்பாகும்.

9. லீனா காந்தி திவாரி

பன்னாட்டு உயிரி தொழில்நுட்பம் மற்றும் மருந்து நிறுவனமான USV-ன் தலைவராக உள்ளார். USV நிறுவனம் இருதய மற்றும் நீரிழிவு சிகிச்சைக்கான மருந்துகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. இதனால், சுகாதாரத்துறை முக்கிய நபராக லீனா காந்தி திவாரி உள்ளார். இவரின் நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ.310 கோடியாக உள்ளது.

10. ஃபால்குனி நாயர்

நைக்காவின் நிறுவனராக ஃபால்குனி நாயர் உள்ளார். இவரின் நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ.290 கோடியாகும். அழகு மற்றும் ஃபேஷன் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் நிறுவனமகா நைக்கா உள்ளது. இவர் இந்தியாவின் பணக்கார பெண்களில் ஒருவராக உள்ளார்.

மேலும் படிக்க: பெண்மையின் வெற்றிப் பயணம்: மகளிர் தினத்தில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படங்கள்!

மேலும் படிக்க: மகளிர் தினம் 2026: பெண்களுக்கான டாப் 7 முதலீட்டு திட்டங்கள்.... நீண்டகால முதலீடு, நிம்மதியான வாழ்க்கை

womens Day 2026International Womens Day 2026Top 10 Richest Women In IndiaChennai Women Radha VembuRichest Billionaire Women

