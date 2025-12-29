English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • 2026ல் உலகின் பெஸ்ட் சுற்றுலா தலங்கள்! டாப்-ல் இருக்கும் ஒரே ஒரு இந்திய மாநிலம்.. இதுவா?

2026ல் உலகின் பெஸ்ட் சுற்றுலா தலங்கள்! டாப்-ல் இருக்கும் ஒரே ஒரு இந்திய மாநிலம்.. இதுவா?

World Top 26 Destination For 2026: உலகில் சுற்றிப் பார்க்க உகந்த 26 இடங்களின் பட்டியலில் கேரளா 16வது இடம் பெற்றுள்ளது.  இப்பட்டியலில் இந்தியாவில் கேரளா மட்டுமே  இடம்பெற்றுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 29, 2025, 12:30 PM IST
2026ல் உலகின் பெஸ்ட் சுற்றுலா தலங்கள்! டாப்-ல் இருக்கும் ஒரே ஒரு இந்திய மாநிலம்.. இதுவா?

Kerala Joins World Top 26 Destination For 2026: கடவுளின் தேசம் என்று அழைக்கப்படும் கேரளா மாநிலம் உலகம் முழுவதும் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது.  கேரளாவில் உள்ள குளிர்ச்சியான வானிலை,  தேயிலை தோட்டங்கள், பனிமூடிய பள்ளத்தாக்குகள், இயற்கை அழகும், நகர கூட்டத்தில் இருந்து விலகி அமைதியான சூழலும் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுமாக கவருகிறது. சுற்றுலா செல்ல அனைவருக்கும் முதன்மையாக இடமாகவும் கேரளா இருந்து வருகிறது. 

16வது இடத்தில் கேரளா

இந்த நிலையில், உலகில் சுற்றிப் பார்க்க உகந்த 26 இடங்களின் பட்டியலில் கேரளா 16வது இடம் பெற்றுள்ளது.  இந்த பட்டியலில் இந்தியாவில் கேரளா மட்டுமே  இடம்பெற்றுள்ளது.  ரஃப் கைட்ஸ் வெளியிட்ட சமீபத்தில் வருடாந்திர பயண அறிக்கையின்படி,  கேரளா 16வது இடத்தை பெற்றுள்ளது. காரணம், கேரளா சுற்றுலா பயணிகளே கவரும் முக்கிய இடமாக உள்ளது. அங்குள்ள இயற்கை கொஞ்சம் அழகும், நீர்வீழ்ச்சிகள், மலைகள் அனைத்தும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மாறுபட்ட அனுபவத்தை வழங்குகிறது. 

உலகில் சுற்றிப் பார்க்க உகந்த இடங்களின் பட்டியல்

உலகில் சுற்றிப் பார்க்க உகந்த 26 இடங்களின் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருப்பது மொராக்கோவில் மராகேச். இந்த நகரம் அதனின் கலாச்சாரத்திற்கு பெயர் பெற்றது.   இங்கு அனைத்து மலிவு விலையில் கிடைக்கும்.  மேலும், அங்கிருக்கும் உணவுகளும் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுமாக கவருகிறது.  இரண்டாவது இடத்தில் கிரீஸில் உள்ள கிரீட் நகரம். மலிவு விலை மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை ஆகியவை கிரீட்டை ஒரு சிறந்த தேர்வாக ஆக்குகின்றன. 

கிரீட்டில் உள்ள கடல்கள், நதிகள், நகரங்கள் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுமாக கவருகிறது. மேலும், பட்ஜெட் விலையில் கிரீட்டை சுற்றி பார்க்கலாம். மூன்றாவது இடத்தில் இருப்பது இந்தியர்கள் பெரும்பாலும் செல்லும் பாலி நகரம் தான்.  பசுமையான இடங்கள், ஆன்மீக தலங்கள், அதனின் கலாச்சாரம் சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கிறது. இதனால், சமீப காலங்களில் பாலி நகரம் சுற்றுலா பயணிகளிடையே வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

4வது இடத்தில் டோக்கியோ, ஜப்பான் இடம்பெற்றுள்ளது. இங்குள்ள கலாச்சாரமும், உணவு பழக்க வழக்கமும் 2026ஆம் ஆண்டில் சுற்றி பார்க்க சிறந்த இடமாக இருக்கிறது. ஐந்தாவது இடத்தில் இத்தாலியின் ரோம் நகரம் உள்ளது.  உணவு பிரியர்களுக்கு சிறந்த இடமாக ரோம் திகழ்கிறது. ஆயிரக்கணக்கான பழமையான நினைவுச்சின்னங்களும், பழங்கால பொருட்களின் தேசம் என அழைக்கப்படும் ரோமிற்கு 2026ல் சுற்றுலா பயணிகள் செல்லலாம்.

தொடர்ந்து, 6வது இடத்தில் இருப்பது துருக்கி,  7வது இடத்தில் சிசிலி இத்தாலி, 8வது இடத்தில் போர்ச்சுகல், 9வது இடத்தில் வியாட்நாம்,  10வது இடத்தில் தாய்லாந்து,  11வது இடத்தில் பிரான்ஸ், 12வது இடத்தில் ஸ்பெயின்,  13வது இடத்தில் இத்தாலி, 14வது இடத்தில் பிரேசில், 15வது இடத்தில் ஹங்கேரி,  16வது இடத்தில் கேரளா, 17வது இடத்தில் குசூராஷியா, 18வது இடத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவும் உள்ளது. 

19வது இடத்தில் மெக்சிகோ, 20வது இடத்தில் ஸ்பெயின், 21வது இடத்தில் நமீபியா, 23வது இடத்தில் பிரான்ஸ், 24வது இடத்தில் பந்தனல், பிரேசில், 25வது இடத்தில் சியாங் மாய், தாய்லாந்து, பலவான், பிலிப்பைன்ஸ்  ஆகிய 26 இடங்கள் 2026ஆம் ஆண்டு சுற்றி பார்க்க வேண்டிய சுற்றுலா தலமாக உள்ளது.

