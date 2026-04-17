டாப் 5 பொருளாதார நாடுகள்: முதல் இடத்தில் இந்த நாடா! இந்தியாவிற்கு எந்த இடம்?

Top 5 Economic Countries : உலக பொருளாதார வரிசையில் இந்தியாவுக்கு எந்த இடம் கிடைத்திருக்கிறது என்பதையும், முதல் இடத்தில் எந்த இடம் இருக்கிறது என்பதையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 17, 2026, 04:48 PM IST

Top 5 Economic Countries : 2025ஆம் ஆண்டு உலக நாடுகளின் பொருளாதார மதிப்பீடு தரவரிசை பட்டியலை, சர்வதேச நாணய நிதியமானது வெளியிட்டிருக்கிறது. இந்த பட்டியலில், 30.0 ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்துடன் முன்னோடு நாடான, அமெரிக்கா முதல் இடத்தில் இருக்கிறது. 

இந்தியாவிற்கு எந்த இடம்?

2026 ஆம் ஆண்டின் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, இந்தியா 4-வது இடத்திலிருந்து 6-வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளது. உலகப் பொருளாதார வரிசையில் அமெரிக்கா, சீனா, ஜெர்மனி, ஜப்பான் மற்றும் இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகள் இந்தியாவுக்கு முன்னால் உள்ளன.

சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் சமீபத்திய உலகப் பொருளாதார தரவரிசையின்படி, இந்தியா உலகின் ஆறாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக இரண்டு இடங்கள் பின்னடைவை சந்தித்தபோதிலும், வேகமாக வளர்ந்து வரும் முக்கியப் பொருளாதார நாடு என்ற தனது நிலையைத் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது.

ஏற்கனவே இருந்த எதிர்பார்ப்பு என்னது?

இந்தியா 2025-ல் ஜப்பானை முந்தி 4-வது பெரிய பொருளாதாரமாக மாறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால் இந்தியாவுக்கு, பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியா முன்பு நான்காவது பெரிய பொருளாதார நாடாகத் திகழ்ந்தது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் அடிப்படையில் இங்கிலாந்து மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய இரு நாடுகள் இந்தியாவை பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளன.

நான்கு மற்றும் ஐந்தாவது இடங்கள்:

சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் ஏப்ரல் 2026 உலகப் பொருளாதாரக் கண்ணோட்ட மதிப்பீட்டின்படி, இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 4.15 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலராக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இங்கிலாந்து மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் 4-வது மற்றும் 5-வது இடத்தை பிடித்துள்ளன.

டாப்பில் அமெரிக்கா!

32.38 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புடன், அமெரிக்கா உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக தொடர்ந்து முன்னிலயில் உள்ளது. சீனா 20.85 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலருடனும், ஜெர்மனி 5.45 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலருடனும் 2 மற்றும் 3ம் இடங்களில் உள்ளன.

மேலும், சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் தரவுகளின்படி, உலகளாவிய தரவரிசையில் இந்தியாவைத் தொடர்ந்து பிரான்ஸ், இத்தாலி, ரஷ்யா மற்றும் பிரேசில் ஆகிய நாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. நாணய வீழ்ச்சி காரணமாக அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு பலவீனமடைந்ததால், டாலர் மதிப்பில் கணக்கிடப்படும் ஜிடிபி (GDP) முறையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களினால் இந்தியாவுக்கு இந்த பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்திய பொருளாதாரத்திற்கு இருக்கும் பிரச்சனை!

இந்தியா தனது கச்சா எண்ணெய் தேவையில் 90 சதவீதத்தை இறக்குமதி செய்கிறது. போர்ச் சூழலால் எண்ணெய் விலை உயரும்போது, இந்தியா அதிக டாலர்களைச் செலவிட வேண்டியுள்ளது. இது ரூபாயின் மதிப்பை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது. உலகளாவிய நிச்சயமற்ற தன்மையால், முதலீட்டாளர்கள் இந்தியப் பங்குச்சந்தைகளில் இருந்து நிதியைத் திரும்பப் பெற்று, பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதப்படும் அமெரிக்க டாலருக்கு மாறுகின்றனர்.

பொருளாதார வல்லுநர்கள் தெரிவிப்பது என்ன?

அமெரிக்காவில் நிலவும் அதிக வட்டி விகிதங்கள் டாலரை மற்ற நாடுகளின் நாணயங்களை விட வலிமையாக்கியுள்ளன. எனினும் இந்தியா வேகமாக வளரும் பொருளாதாரமாக இருக்கும் நிலையில் இந்த தரவரிசை மாற்றம் தற்காலிகமானது என்றும் 2031-க்குள் இந்தியா ஜெர்மனியை முந்தும் எனவும் இந்தியாவின் பொருளாதார வல்லுநர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

EconomyIndiaWorld CountriesTop 5 Countries

