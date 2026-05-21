/2026ல் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட டாப் 5 கேள்விகள்! முதல் கேள்வி உங்க லிஸ்ட்லையே இருக்காது..

Google Searches 2026 : 2026ல் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்டது எது? மக்களுக்கு இதை தெரிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Google Searches 2026 : பல பகுப்பாய்வு நிறுவனங்கள், மக்களின் தேவை என்ன, உலகளவில் யார் எதை அதிகமாக தேடுகின்றனர் என்பது குறித்த தரவுகளை வெளியிடுவது சகஜம். அந்த வகையில், இந்த வருடத்திற்கான தரவுகளும் வெளியாகியிருக்கிறது.
முன்னர் மனிதனுக்கு எந்த சந்தேகம் வந்தாலும், ஆரம்ப காலத்தில் டிக்ஷ்னரியில் தேடி வந்தோம். ஆனால், எப்போது நம் வாழ்க்கையில் கூகுள் என்கிற தேடுதளம் வந்ததோ, அபோதிலிருந்து, ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்திற்கும் கூட, கூகுளில் தேட, கூகுளை தேடி ஓடுகிறோம். அப்படிப்பட்ட கூகுளில், இந்த வருடம் அதிகம் தேடப்பட்ட விஷயங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?
சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்க, கேட்ட கேள்விகளுக்கு உடனுக்குடனே பதில் சொல்லும் தளமாக இருக்கிறது, கூகுள். இந்த தேடுதளத்தில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலகளவில் யார் யார் எப்படிப்பட்ட விஷயங்களை தேடுகின்றனர் என்பது குறித்த பகுப்பாய்வுகள் நடைபெறும். அப்படி, இந்த வருடமும் நடைப்பெற்றிருக்கிரது. 2026ல் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட கேள்விகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
SEMrush எனும் டிஜிட்டல் மார்கெட்டிங் நிறுவனம்தான் இந்த புள்ளி விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டில், தொழில்நுட்பம், விளையாட்டு, கல்வி, பொது அறிவு உள்ளிட்ட தலைப்புகளில் நிறைய விஷயங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில், விளையாட்டு ரசிகர்கள்தான் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளனர்.
இந்த ஆண்டில் கூகுளில் அதிகம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா? “இந்தியாவில் தேயிலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டதன் பின்னணி கதை என்ன?” என்பதுதான். இந்த கேள்வி ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் 13.6 மில்லியன் பேரால் தேடப்படுவதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதே சமயத்தில், உலக மக்கள் பலர், இந்தியாவின் பாரம்பரிய தேயிலைக்கு பின்னர் பௌத்த கதைகள் இருப்பதாக நம்புகின்றனர். இதுவே, இந்த தேடுதலுக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது.
”தாயிடமிருந்து பிள்ளைகளுக்கு எவ்வாறு பண்புகள் கடத்தப்படுகின்றன?" என்பதுதான் இரண்டாவதாக அதிகம் தேடப்பட்ட கேள்வியாகும். குழந்தைகளின் நடத்தை பண்புகள், பரம்பரை பண்புகள் ஆகியற்றில் மக்கள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுவதை இந்த தேடல் காட்டுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, பெற்றோர்களை தாண்டி மாணவர்களும் கூட இதைத்தான் அதிகம் தேடுகிறார்களாம்.
யாரிடமாவது “உங்களுக்கு கணிதம் பிடிக்குமா?” என்று கேட்டால், ஒரு சிலர் தெரித்து ஓடுவதுண்டு. ஆனால், உலகில் பலர் கணிதம் பற்றிய ஒரு கேள்வியைத்தான் அதிகமாக தேடியுள்ளனர். “100-ன் காரணி என்ன?” என்பதுதான் அந்த கேள்வியாகும். புள்ளியியல், உயர் கணிதம், நிரலாக்கம் உள்ளிட்டவற்றை படிக்கும் மாணவர்கள் இதை அதிகமாக தேடியிருக்கிறார்களாம்,.
2026ஆம் ஆண்டில், விளையாட்டு தொடர்பான கேள்விகள் ரொம்பவே அதிகரித்திருக்கின்றன. இதற்கு ஐபிஎல் மற்றும் டி20 போட்டிகளை தாண்டி, பிற விளையாட்டு போட்டிகளும் காரணம் என சொல்லப்படுகிறது. அதே சமயத்தில், மக்களும் டெக்னாலஜிக்கு ஏற்றவாறு தங்களை தாங்களே வளர்த்துக்கொள்கின்றனர். எனவேதான், என்னுடைய ஐபி அட்ரெஸ் என்ன? போன்ற சில டெக் தொடர்பான கேள்விகள் டாப் 10 அதிக தேடுதல்களில் உள்ளது.
