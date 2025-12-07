English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • சிக்ஸ் பேக் வேண்டாம், சிக் லுக் போதும்! ஒல்லி உடலை சிக்காக மாற்ற 5 மேஜிக் பானங்கள்!

சிக்ஸ் பேக் வேண்டாம், சிக் லுக் போதும்! ஒல்லி உடலை சிக்காக மாற்ற 5 மேஜிக் பானங்கள்!

Homemade Drinks For Weight Gain: நீங்கள் மெலிந்த உடலால் சிரமப்பட்டு, எடையை அதிகரிக்க விரும்பினால், வீட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட பானங்களை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 7, 2025, 06:16 PM IST

    எடை அதிகரிக்க சத்தான ஹோம்மேட் பானங்கள்

    எடை அதிகரிக்க சப்போட்டாவை தொடர்ந்து உட்கொள்ளலாம்.

    எடை அதிகரிப்புக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதும் ஆகும்.

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 4 ராசிகள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 4 ராசிகள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!
உடல் எடை குறைந்து..ஆளே மாறிப்போன சிறுத்தை சிவா! வைரலாகும் போட்டோ..
camera icon7
Siruthai siva
உடல் எடை குறைந்து..ஆளே மாறிப்போன சிறுத்தை சிவா! வைரலாகும் போட்டோ..
திருப்பதி பக்தர்களே அலெர்ட்! இந்த தரிசன டிக்கெட் ரத்து.. வெளியான தகவல்
camera icon7
Tirumala Tirupati
திருப்பதி பக்தர்களே அலெர்ட்! இந்த தரிசன டிக்கெட் ரத்து.. வெளியான தகவல்
பிக்பாஸ் ஜூலிக்கு திருமணம்! மாப்பிள்ளை யார்? வைரல் போட்டோஸ்..
camera icon7
Bigg Boss Julie
பிக்பாஸ் ஜூலிக்கு திருமணம்! மாப்பிள்ளை யார்? வைரல் போட்டோஸ்..
சிக்ஸ் பேக் வேண்டாம், சிக் லுக் போதும்! ஒல்லி உடலை சிக்காக மாற்ற 5 மேஜிக் பானங்கள்!

Homemade Drinks For Weight Gain: நவீன காலத்தில், உடல் பருமனால் அவதிப்படுபவர்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், மெலிந்த உடல் எடையால் (Underweight) சிரமப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக உள்ளது. எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் உடல் எடை கூடாமல் இருப்பது பலரின் முக்கியப் பிரச்சினையாக இருக்கிறது. இதனால் பலர் சங்கடங்களை எதிர்கொள்வதுண்டு.

Add Zee News as a Preferred Source

 

உடல் எடையை அதிகரிக்க விரும்புபவர்கள் ஜிம்மில் அதிக நேரம் செலவிடுகிறார்கள் அல்லது பல்வேறு வகையான புரோட்டின் பவுடர்கள், சப்ளிமென்ட்களை நாடுகிறார்கள். ஆனால், நீங்கள் ஆரோக்கியமான மற்றும் இயற்கையான முறையில் எடை அதிகரிக்க விரும்பினால், வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் சில சத்தான பானங்களை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது மிகச்சிறந்த வழியாகும். இந்த பானங்களை தினமும் குடிப்பதன் மூலம் உங்கள் எடை ஆரோக்கியமாக அதிகரிக்கத் தொடங்குவதுடன், ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியமும் மேம்படும்.

எடை அதிகரிக்க உதவும் 5 சத்தான ஹோம்மேட் பானங்கள்

வாழைப்பழம் மில்க் ஷேக்: உடல் எடை அதிகரிக்க விரும்புபவர்களுக்கு வாழைப்பழம் ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். இது உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களையும், அதிக ஆற்றலையும் வழங்குகிறது. தினமும் வாழைப்பழ மில்க் ஷேக் குடித்து வந்தால், சில நாட்களிலேயே குறிப்பிடத்தக்க எடை அதிகரிப்பை நீங்கள் காணலாம். 2 வாழைப்பழங்கள் மற்றும் ஒரு கிளாஸ் பாலை மிக்ஸியில் நன்கு அரைக்கவும். சுவை மற்றும் சத்துக்களை அதிகரிக்க, இதில் சில உலர் பழங்களை (Dry Fruits) சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

சப்போட்டா ஷேக்: சப்போட்டாவில் (Sapodilla/Chikoo) கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் சர்க்கரை அதிக அளவில் நிறைந்துள்ளன. எனவே, எடை அதிகரிக்க இதைத் தொடர்ந்து உட்கொள்ளலாம். சப்போட்டா புரதம் மற்றும் இரும்புச்சத்துக்கான நல்ல ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறது. சப்போட்டா ஷேக் குடிப்பதால் உடல் பலவீனம் நீங்கி, ஆரோக்கியம் மேம்படும். சப்போட்டாவின் தோலை நீக்கி, விதைகளை அகற்றவும். பின் ஒரு கிளாஸ் பாலுடன் சேர்த்து மிக்ஸியில் நன்றாக அரைக்கவும். இதன் சுவையை அதிகரிக்க, நீங்கள் பனை வெல்லம் அல்லது தேங்காய் சர்க்கரையை பயன்படுத்தலாம்.

சாக்லேட் ஷேக்: சாக்லேட் ஷேக் சுவையானது மட்டுமல்ல, எடை அதிகரிப்புக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதும் ஆகும். இதில் உள்ள புரதம் மற்றும் கால்சியம் தசைகள் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. சாக்லேட் ஷேக் உடலுக்கு உடனடி சக்தியைக் கொடுக்கும். இதைத் தொடர்ந்து உட்கொள்வது சில நாட்களில் எடையை அதிகரிக்க உதவும். ஒரு கிளாஸ் பால் மற்றும் சிறிது டார்க் சாக்லேட்டை (Dark Chocolate) மிக்ஸியில் நன்கு கலக்கவும்.

மேங்கோ ஷேக்: பெரும்பாலானோர் விரும்பும் பானங்களில் ஒன்று மேங்கோ ஷேக் ஆகும். மாம்பழத்தில் கார்போஹைட்ரேட், சர்க்கரை மற்றும் புரதம் நிறைந்துள்ளது. தினமும் ஒரு டம்ளர் மேங்கோ ஷேக் குடிப்பதன் மூலம் உங்கள் எடை விரைவாக அதிகரிக்கும். இது சுவையானது மட்டுமல்லாமல், ஆரோக்கியத்திற்கும் மிகவும் நன்மை பயக்கும். மாம்பழத்தை உரித்து, அதன் பழத்தை எடுக்கவும். அதை பாலுடன் சேர்த்து மிக்ஸியில் கலக்கவும். இதை உலர் பழங்களால் அலங்கரித்து பருகலாம்.

ஸ்ட்ராபெர்ரி மற்றும் அவகேடோ ஸ்மூத்தி: ஸ்ட்ராபெர்ரி மற்றும் அவகேடோ (Avocado) ஸ்மூத்தி எடை அதிகரிப்பதில் மிகவும் பயனுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. இதன் வழக்கமான உட்கொள்ளல் எடை அதிகரிப்பு செயல்முறையைத் துரிதப்படுத்துகிறது. காலை உணவின் ஒரு பகுதியாக இந்த ஸ்மூத்தியைக் குடித்தால் அதிக பலன் கிடைக்கும். அவகேடோவில் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிறைந்துள்ளன. முதலில் ஸ்ட்ராபெர்ரி மற்றும் அவகேடோவை மிக்ஸியில் அரைக்கவும். பின்னர் அதனுடன் பால் மற்றும் சிறிது வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் சேர்த்து மீண்டும் ஒருமுறை அரைக்கவும்.

 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | நச்சுனு இருக்க கொஞ்சம் நடங்க பாஸ்.. உடல் எடை கிடுகிடுன்னு குறையும்

மேலும் படிக்க | குறட்டை விடும் பார்ட்னர் பக்கத்தில் உறங்குவது எப்படி? இதோ சில டிப்ஸ்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Weight Gain TipsHealth UpdateJuices For Weight GainHealth Tips

Trending News