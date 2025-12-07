சிக்ஸ் பேக் வேண்டாம், சிக் லுக் போதும்! ஒல்லி உடலை சிக்காக மாற்ற 5 மேஜிக் பானங்கள்!

Homemade Drinks For Weight Gain: நவீன காலத்தில், உடல் பருமனால் அவதிப்படுபவர்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், மெலிந்த உடல் எடையால் (Underweight) சிரமப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக உள்ளது. எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் உடல் எடை கூடாமல் இருப்பது பலரின் முக்கியப் பிரச்சினையாக இருக்கிறது. இதனால் பலர் சங்கடங்களை எதிர்கொள்வதுண்டு.
உடல் எடையை அதிகரிக்க விரும்புபவர்கள் ஜிம்மில் அதிக நேரம் செலவிடுகிறார்கள் அல்லது பல்வேறு வகையான புரோட்டின் பவுடர்கள், சப்ளிமென்ட்களை நாடுகிறார்கள். ஆனால், நீங்கள் ஆரோக்கியமான மற்றும் இயற்கையான முறையில் எடை அதிகரிக்க விரும்பினால், வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் சில சத்தான பானங்களை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது மிகச்சிறந்த வழியாகும். இந்த பானங்களை தினமும் குடிப்பதன் மூலம் உங்கள் எடை ஆரோக்கியமாக அதிகரிக்கத் தொடங்குவதுடன், ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியமும் மேம்படும்.
எடை அதிகரிக்க உதவும் 5 சத்தான ஹோம்மேட் பானங்கள்
வாழைப்பழம் மில்க் ஷேக்: உடல் எடை அதிகரிக்க விரும்புபவர்களுக்கு வாழைப்பழம் ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். இது உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களையும், அதிக ஆற்றலையும் வழங்குகிறது. தினமும் வாழைப்பழ மில்க் ஷேக் குடித்து வந்தால், சில நாட்களிலேயே குறிப்பிடத்தக்க எடை அதிகரிப்பை நீங்கள் காணலாம். 2 வாழைப்பழங்கள் மற்றும் ஒரு கிளாஸ் பாலை மிக்ஸியில் நன்கு அரைக்கவும். சுவை மற்றும் சத்துக்களை அதிகரிக்க, இதில் சில உலர் பழங்களை (Dry Fruits) சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
சப்போட்டா ஷேக்: சப்போட்டாவில் (Sapodilla/Chikoo) கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் சர்க்கரை அதிக அளவில் நிறைந்துள்ளன. எனவே, எடை அதிகரிக்க இதைத் தொடர்ந்து உட்கொள்ளலாம். சப்போட்டா புரதம் மற்றும் இரும்புச்சத்துக்கான நல்ல ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறது. சப்போட்டா ஷேக் குடிப்பதால் உடல் பலவீனம் நீங்கி, ஆரோக்கியம் மேம்படும். சப்போட்டாவின் தோலை நீக்கி, விதைகளை அகற்றவும். பின் ஒரு கிளாஸ் பாலுடன் சேர்த்து மிக்ஸியில் நன்றாக அரைக்கவும். இதன் சுவையை அதிகரிக்க, நீங்கள் பனை வெல்லம் அல்லது தேங்காய் சர்க்கரையை பயன்படுத்தலாம்.
சாக்லேட் ஷேக்: சாக்லேட் ஷேக் சுவையானது மட்டுமல்ல, எடை அதிகரிப்புக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதும் ஆகும். இதில் உள்ள புரதம் மற்றும் கால்சியம் தசைகள் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. சாக்லேட் ஷேக் உடலுக்கு உடனடி சக்தியைக் கொடுக்கும். இதைத் தொடர்ந்து உட்கொள்வது சில நாட்களில் எடையை அதிகரிக்க உதவும். ஒரு கிளாஸ் பால் மற்றும் சிறிது டார்க் சாக்லேட்டை (Dark Chocolate) மிக்ஸியில் நன்கு கலக்கவும்.
மேங்கோ ஷேக்: பெரும்பாலானோர் விரும்பும் பானங்களில் ஒன்று மேங்கோ ஷேக் ஆகும். மாம்பழத்தில் கார்போஹைட்ரேட், சர்க்கரை மற்றும் புரதம் நிறைந்துள்ளது. தினமும் ஒரு டம்ளர் மேங்கோ ஷேக் குடிப்பதன் மூலம் உங்கள் எடை விரைவாக அதிகரிக்கும். இது சுவையானது மட்டுமல்லாமல், ஆரோக்கியத்திற்கும் மிகவும் நன்மை பயக்கும். மாம்பழத்தை உரித்து, அதன் பழத்தை எடுக்கவும். அதை பாலுடன் சேர்த்து மிக்ஸியில் கலக்கவும். இதை உலர் பழங்களால் அலங்கரித்து பருகலாம்.
ஸ்ட்ராபெர்ரி மற்றும் அவகேடோ ஸ்மூத்தி: ஸ்ட்ராபெர்ரி மற்றும் அவகேடோ (Avocado) ஸ்மூத்தி எடை அதிகரிப்பதில் மிகவும் பயனுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. இதன் வழக்கமான உட்கொள்ளல் எடை அதிகரிப்பு செயல்முறையைத் துரிதப்படுத்துகிறது. காலை உணவின் ஒரு பகுதியாக இந்த ஸ்மூத்தியைக் குடித்தால் அதிக பலன் கிடைக்கும். அவகேடோவில் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிறைந்துள்ளன. முதலில் ஸ்ட்ராபெர்ரி மற்றும் அவகேடோவை மிக்ஸியில் அரைக்கவும். பின்னர் அதனுடன் பால் மற்றும் சிறிது வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் சேர்த்து மீண்டும் ஒருமுறை அரைக்கவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
