ஸ்மார்ட் மூளைக்கு 7 சூப்பர்ஃபுட்கள்: ஆரோக்கியமான வாழ்வின் ரகசியம் இதோ

நாம் உண்ணும் உணவு நம் உடலைத் தாண்டி, நம்முடைய புத்திசாலித்தனம், நினைவாற்றல் மற்றும் மனநிலை ஆகியவற்றையும் தீர்மானிக்கிறது. உடலின் மொத்த எடையில் வெறும் 2% மட்டுமே உள்ள மூளை, உடலின் மொத்த ஆற்றலில் 20%-க்கும் அதிகமான எரிபொருளைப் பயன்படுத்துகிறது. எனவே, மூளை சிறப்பாகச் செயல்பட உயர்தரமான ஊட்டச்சத்துக்கள் அவசியமாகும்.
மூளையைச் செதுக்கும் முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள்
மூளை செல்களைப் பாதுகாக்கவும், நரம்புகளுக்கு இடையே தகவல்களைப் பரிமாறவும் சில குறிப்பிட்ட சத்துக்கள் அச்சாணியாக விளங்குகின்றன:
பி வைட்டமின்கள் (B6, B9, B12): இவை மூளை ரசாயனங்களை (Neurotransmitters) உற்பத்தி செய்கின்றன. இதன் குறைபாடு ஏற்பட்டால் அதீத சோர்வு, கவனமின்மை மற்றும் மனச்சோர்வு உண்டாகும்.
ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள்: மூளை செல்களின் கட்டுமானப் பொருட்கள் இவை. குறிப்பாக வளரும் குழந்தைகளுக்கு இவை கற்றல் திறனை அதிகரிக்கின்றன.
வைட்டமின் E: இது ஒரு சிறந்த ஆக்சிஜனேற்றத் தடுப்பான் (Antioxidant). இது மூளை செல்கள் வயதாவதால் சிதைவடைவதைத் தடுத்து, நரம்பு மண்டலத்தைப் பாதுகாக்கிறது.
கோலின் (Choline): இது நினைவாற்றலைத் தக்கவைக்கும் 'அசிடைல்கோலின்' உற்பத்திக்கு உதவுகிறது.
ஆக்சிஜனேற்றிகள் (Antioxidants): மூளையில் ஏற்படும் வீக்கம் (Inflammation) மற்றும் செல் சேதத்தைத் தடுக்கின்றன.
மூளைக்கான சிறந்த உணவு முறைகள்
ஒரே ஒரு உணவை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், ஒரு முழுமையான உணவு முறையைப் பின்பற்றுவதே சிறந்தது என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன:
உயர் இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தி மூளைக்குச் செல்லும் இரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்குகிறது. ஆலிவ் எண்ணெய், பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் மூலம் மூளைக்கு இளமையைத் தருகிறது. மேலே உள்ள இரண்டின் கலவையாக, மறதி நோயைத் (Alzheimer's) தடுப்பதற்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டது.
மூளையைச் சுறுசுறுப்பாக்கும் 'சூப்பர்' உணவுகள்
- கொழுப்பு நிறைந்த மீன்கள்: சால்மன், மத்தி மற்றும் கானாங்கெளுத்தி (ஒமேகா-3 சத்து அதிகம்).
- கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்: வால்நட்ஸ், பாதாம், ஆளி விதைகள்மற்றும் சியா விதைகள்.
- பெர்ரி பழங்கள்: குறிப்பாக அவுரிநெல்லிகள் நினைவாற்றலை வலுப்படுத்துகின்றன.
- முழு தானியங்கள்: ஓட்ஸ், பழுப்பு அரிசி (Brown Rice) மற்றும் குயினோவா மூளைக்குத் தேவையான நிலையான குளுக்கோஸை வழங்குகின்றன.
- அவகேடோ: இதில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி மூளைக்கு அதிக ஆக்சிஜன் கிடைக்க உதவுகின்றன.
தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகளும் வாழ்க்கை முறையும்
- சர்க்கரை மற்றும் வறுத்த உணவுகள்: அதிகப்படியான இனிப்பு மூளையின் செயல்பாட்டை மந்தமாக்கி, மூளை வீக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
- மது மற்றும் புகைப்பிடித்தல்: இவை மூளை செல்களை நேரடியாகப் பாதித்து, நரம்பு மண்டலத்தைச் சீர்குலைக்கின்றன.
- உடற்பயிற்சி: தினமும் 30 நிமிடம் நடைப்பயிற்சி செய்வது மூளைக்கான இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது.
- மனப்பயிற்சி: வாசிப்பு, புதிர்கள் விடுவித்தல் மற்றும் புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வது மூளையை எப்போதும் இளமையாக வைத்திருக்கும்.
