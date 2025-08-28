SUVs Under 10 Lakh: ரொம்ப கம்மி விலையில் டாப் SUV காரை வாங்கலாம், எப்படி தெரியுமா?

SUVs Under 10 Lakh: ஆட்டோமொபைல் சந்தையில் தற்போது 10 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான எஸ்யூவி கார்கள் இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன, உண்மையில் இதற்கான முக்கிய காரணம் இவை தொடக்க நிலை வரம்பில் வருகின்றன, மேலும் பெரும்பாலான வாடிக்கையாளர்கள் அவற்றை எளிதாக வாங்க முடிகிறது. இருப்பினும், இந்த வரம்பில் பல எஸ்யூவி கார்களின் விருப்பங்கள் உள்ளன. இந்த விருப்பங்களில் எது உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம் ஆகும். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், உங்கள் வேலையை எளிதாக்க, அத்தகைய எஸ்யூவி கார்களின் சில வலுவான விருப்பங்களை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றை பற்றி காணலாம்.
ஹூண்டாய் வென்யூ (Hyundai Venue) விலை: 7.94 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்)
ஹூண்டாய் வென்யூ இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான கார்களின் ஒன்றாகும், இது கார் ஒரு சக்திவாய்ந்த சப்-காம்பாக்ட் எஸ்யூவிகளில் ஒன்றாகும். இந்த எஸ்யூவி காரில் டர்போ பெட்ரோல் எஞ்சின் உள்ளது, இது லிட்டருக்கு 17-24 கிமீ மைலேஜை உருவாக்குகிறது. வாடிக்கையாளர்களுக்கு சன்ரூஃப், டர்போ பெட்ரோல் எஞ்சின், காரில் 6 ஏர்பேக்குகள் வழங்கப்படுகிறது.
மாருதி சுசுகி பிரெஸ்ஸா (Maruti Suzuki Brezza) விலை: 8.69 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்)
மாருதி சுசுகி பிரெஸ்ஸா எஸ்யூவி வென்யூவைப் போலவே இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான கார்களில் ஒன்றாகும். இதன் மைலேஜ் சுமார் 17.80-20.15 கிமீ/லிட்டர் ஆகும். எஸ்யூவி 360-டிகிரி கேமரா, ஹெட்-அப் டிஸ்ப்ளே ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இந்த எஸ்யூவி காரின் குறைந்த பராமரிப்பு காரணமாக, அதை பொருத்தமாக வைத்திருப்பதில் நீங்கள் நிறைய பணத்தை மிச்சப்படுத்த முடியும். உண்மையில், சர்வீசிங் செலவு குறைவாக இருந்தால், ஒவ்வொரு மாதமும் நீங்கள் நிறைய பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம்.
ரெனால்ட் கிகர் (Renault Kiger ) விலை: 6.29 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்)
ரெனால்ட் கிகரின் புதிய மாடல் இந்தியாவில் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, இதன் விலை மிகவும் மலிவு விலையில் இருப்பதால் இப்போது இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்ஜெட்டில் வாங்கலாம். இந்த எஸ்யூவி காரின் அதிகபட்ச மைலேஜ் லிட்டருக்கு 17-21 கிமீ ஆகும். இதன் சிறப்பைப் பற்றிப் பேசுகையில், வாடிக்கையாளர்கள் இந்த எஸ்யூவி காரில் ஸ்போர்ட்டி டிசைன், சிவிடி கியர்பாக்ஸ் ஆகியவற்றுடன் நல்ல கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பெறுவார்கள். நல்ல கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் எந்த வகையான நிலப்பரப்பிலும் ஓட்ட அனுமதிக்கிறது. புதிய கிகரில், ரேஞ்ச் சென்சிங் வைப்பர்கள் மற்றும் தானியங்கி ஹெட்லேம்ப்கள் போன்ற அற்புதமான அம்சங்களையும் வாடிக்கையாளர்கள் பெறுகின்றனர்.
