English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • இரவில் பெண்கள் கூகுளில் ரொம்ப தேடிய விஷயம்! நீங்கள் எதிர்பார்க்காத மேட்டர்..

இரவில் பெண்கள் கூகுளில் ரொம்ப தேடிய விஷயம்! நீங்கள் எதிர்பார்க்காத மேட்டர்..

Things Women Searched At Night In Google : பெண்கள், இரவில் அதிகம் தேடிய விஷயம் குறித்த தகவல் ஒன்று தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 7, 2025, 06:40 PM IST
  • இளம் பெண்கள் அதிகம் தேடிய விஷயம்..
  • அதுவும் இரவில்..
  • என்ன தெரியுமா?

Trending Photos

திருப்பதி பக்தர்களே அலெர்ட்! இந்த தரிசன டிக்கெட் ரத்து.. வெளியான தகவல்
camera icon7
Tirumala Tirupati
திருப்பதி பக்தர்களே அலெர்ட்! இந்த தரிசன டிக்கெட் ரத்து.. வெளியான தகவல்
Best மனைவியாக இருக்கும் 5 ராசிகள்! தேர்ந்தெடுத்த முத்துக்களாம்.. யார் தெரியுமா?
camera icon7
Zodiac Signs
Best மனைவியாக இருக்கும் 5 ராசிகள்! தேர்ந்தெடுத்த முத்துக்களாம்.. யார் தெரியுமா?
பிக்பாஸ் ஜூலிக்கு திருமணம்! மாப்பிள்ளை யார்? வைரல் போட்டோஸ்..
camera icon7
Bigg Boss Julie
பிக்பாஸ் ஜூலிக்கு திருமணம்! மாப்பிள்ளை யார்? வைரல் போட்டோஸ்..
CSK அணி இந்த 5 Uncapped வீரர்களை டார்கெட் செய்யும்... யார் யார் தெரியுமா?
camera icon8
CSK
CSK அணி இந்த 5 Uncapped வீரர்களை டார்கெட் செய்யும்... யார் யார் தெரியுமா?
இரவில் பெண்கள் கூகுளில் ரொம்ப தேடிய விஷயம்! நீங்கள் எதிர்பார்க்காத மேட்டர்..

Things Women Searched At Night In Google : நமக்கு எந்த விஷயம் தெரிய வேண்டும் என்றாலும் உடனடியாக சென்று google இடம் கேட்பதை அனைவரும் பழக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம். வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள், சமைப்பதற்கான ரெசிபி வரை எதை கேட்டாலும் google சொல்லிவிடுகிறது. இதனால் வேலையும் எளிமையாகிறது. கூகுளில் யார் யார் என்னென்ன தேடுகின்றனர் என்பதை அவர்களின் வயது, பாலினம் மற்றும் இருக்கும் இடத்தை வைத்து பிரிக்கலாம். அப்படி இளம் பெண்கள் பலர் இரவில் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை தேடுகின்றனர் என்பது குறித்து தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

அழகு குறிப்புகள்: 

அழகு சாதன பொருட்கள் தயாரிக்கப்படும் போது, அது பெண்களைத்தான் டார்கெட் ஆடியன்ஸாக வைத்து உருவாக்கப்படுகின்றது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இதனாலே என்னவோ, பெண்கள் பலரும் தன்னை அழகாக காண்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். இரவில் அதிகம் கூகுளில் பெண்களால் தேடப்பட்ட விஷயமாகவும் இது இருக்கிறது. பெண்கள் பலர் புதிய அழகு சாதன பொருட்கள் குறித்தும், மேக்கப் டிப்ஸ் குறித்தும் இரவில் அதிகமாக தேடி இருக்கின்றனர். கூடவே, முடி பராமரிப்பு சரும பராமரிப்பு குளித்தவற்றையும் தேடி இருக்கின்றனர். வீட்டில் எந்த மாதிரியான இயற்கை அழகு குறிப்புகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம், இப்போதைய அழகு ட்ரெண்ட் என்ன என்பது குறித்து தேடி இருக்கிறார்கள். 

ஆன்லைன் ஷாப்பிங்: 

அனைவருக்குமே, ஷாப்பிங் செய்வது என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். குறிப்பாக பெண்கள் பலர் ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தில் பதட்டமாக இருக்கும்போது ஷாப்பிங் செய்வதை பொழுதுபோக்காக கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த செயல் அவர்களுக்கு தற்காலிக மகிழ்ச்சியை தருகிறதாம். இதனால் ஷாப்பிங் கார்டில் புதிய கலெக்ஷன்களை சேர்ப்பது, ஏதேனும் பொருளை வாங்கலாமா என பார்வையிடுவது போன்றவற்றை பெண்கள் செய்து இருக்கின்றனர். அழகு சாதனங்கள், மின்னணு பொருட்கள், ஆடைகள், நகைகள் அவர்களின் அதிகம் தேடப்பட்ட பொருட்களின் லிஸ்டில் இருக்கிறது. ஒரு பொருளை வாங்க வேண்டும் என்றால் அதன் வாடிக்கையாளர் ரிவியூ, விலை ஒப்பீடு உள்ளிட்டவற்றையும் இவர்கள் செய்கின்றனர். 

பொழுதுபோக்கு: 

இளம் பெண்கள் பலர், தங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்க மெல்லியை இசை, காதல் பாடல்கள், மனது ரிலாக்ஸ் செய்வது எப்படி என்பது போன்ற விஷயங்களை இணையத்தில் தேடி இருக்கின்றனர். கூடவே, புதிதாக வெளியான படங்கள், கெத்தொடர்கள், ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் என்று அனைத்தையும் ஆர்வமாக ஆராய்ந்து இருக்கின்றனர்.

முன்னேற்றம் சார்ந்தது: 

இளம் பெண்கள் பலர், வாழ்க்கையின் முன்னேறுவது எப்படி என்று ஆர்வமாக தேடி இருக்கின்றனர். தங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ளும் ஆன்லைன் தொகுப்புகள், உயர்கல்வி வாய்ப்பு, பிற தொழில் வாய்ப்புகள் குறித்து அதிகமாக தேடி இருக்கின்றனர்.

உடல் நலம்: 

பல பெண்கள் உடல் எடை குறைப்பு குறித்தும், வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சி குறித்தும் தேடி இருக்கின்றனர். மேலும், உடலுக்கு தேவையான யோகா முறைகள் குறித்தும் உடல் அமைப்பு குறித்தும் தேடி இருக்கின்றனர்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி பொதுத்தளங்களிலும் இணையடத்திலும் கிடைத்த தகவலின் பெயரில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது)

மேலும் படிக்க | டயட் வேண்டாம், உடற்பயிற்சியும் வேண்டாம்! இதை மட்டும் செய்திகள் எடை மளமளவென குறையும்!

மேலும் படிக்க | காலை உணவு முதல் கூகுள் வரை டிரெண்டில் 'இட்லி': ஆரோக்கிய நன்மைகளின் லிஸ்ட் இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Google searchesGoogle TrendingMake Up ItemsNight SearchesWomen

Trending News