பருவ மழைக்கு பிறகு.. சொர்க்கமாக தோன்றும் தென்னிந்தியாவின் சில அழகிய மலைவாசஸ்தலங்கள்

மழை முடிந்ததும் அல்லது பருவமழை காலம் முடிந்ததும், பசுமை எங்கும் நிறைந்திருக்கும். தென்னிந்தியாவில் மழிய காலத்திற்கு பிறகு மிகவும் அழகாக காட்சியளிக்கும், இங்குள்ள மலைவாசஸ்தலங்களுக்கு செல்வது மிகவும் அற்புதமான அனுபவத்தைக் கொடுக்கும். நீங்கள் எங்கு பார்த்தாலும், எல்லா இடங்களிலும் பசுமையான மலைகள் மற்றும் புல்வெளிகளைக் காணலாம். இன்று தென்னிந்தியாவில் மழைக்காலத்திற்குப் பிறகு பார்க்க வேண்டிய சில இடங்களைப் பற்றி நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்வோம். இங்கு சென்ற பிறகு, உங்கள் மனம் அமைதி பெறும், சோர்வு நீங்கும்.
அகும்பே மலைவாசஸ்தலம்
அகும்பே மலைவாசஸ்தலங்கள் கர்நாடகாவில் உள்ளன. இது மிகவும் குறைவாக மதிப்பிடப்பட்ட இடமாகும். மழைக்காலங்களில் இந்த மலைவாசஸ்தலத்தில் எங்கும் பசுமையைக் காணலாம். இங்கு அதிக மழை பெய்யும் என்பதால், இந்த இடம் தெற்கின் சிரபுஞ்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பருவமழை முடிந்ததும் நீங்கள் இங்கு செல்லும்போது, நீங்கள் காட்சியில் முழுமையாக மயங்கிவிடுவீர்கள். இங்கே நீங்கள் நீர்வீழ்ச்சிகளைக் காண்பீர்கள். நீங்கள் இங்கு சுற்றுலா சென்றால், வீட்டிற்குத் திரும்ப வர நினைக்க மாட்டீர்கள்.
மூணார் மலைவாசஸ்தலம்
மூணார் மலைவாசஸ்தலம் கேரளாவில் உள்ளது. அதன் அற்புதமான காட்சிகளுக்காக நாடு முழுவதும் பிரபலமானவை. மழைக்காலத்திற்குப் பிறகு நீங்கள் இங்கு வந்தால், இந்த இடத்தின் அழகு பல மடங்கு அதிகரித்திருப்பதைக் காணலாம். இங்குள்ள ஆறுகள் மிகவும் அழகாகின்றன. இந்த மலை வாசஸ்தலத்தை அடைந்த பிறகு, நீங்கள் சொர்க்கத்திற்கு வந்ததைப் போல உணர்வீர்கள். இந்த பருவத்தில், நீங்கள் பல வகையான விலங்குகளையும் காணலாம்.
கொடைக்கானல்
கொடைக்கானல் மலைகளின் இளவரசி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த இடம் எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் பசுமையால் மூடப்பட்டிருக்கும். மழைக்காலத்திற்குப் பிறகு நீங்கள் இங்கு சென்றால், உங்கள் வருகை மிகவும் நன்றாக இருக்கும், மழைக்குப் பிறகு இங்கு வரும் காட்சி உங்கள் மனதைக் கவரும்.
பைத்தல்மலா
கேரளத்தின் கண்ணூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பைத்தல்மலா மலை வாசஸ்தலமானது தனது அற்புதமான காட்சிகளால் உங்கள் மனதைக் கவரும். நீங்கள் மலையேற்றம் செய்ய விரும்பினால், இந்த இடம் உங்களுக்கு மிகவும் சிறந்த அனுபவத்தைத் தரும். இந்த பரபரப்பான வாழ்க்கையிலிருந்து சில நாட்கள் அமைதியை நீங்கள் விரும்பினால், நீங்கள் இங்கு செல்ல வேண்டும்.
