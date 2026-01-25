திருப்பதி போறீங்களா: அப்போ இந்த சூப்பர் டூர் பேக்கேஜை புக் பண்ணுங்க

TTD Tirupati Tour Packages: நாடு முழுவதிலுமிருந்து திருமலைக்கு ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமியை தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள், திருப்பதியைச் சுற்றியுள்ள புகழ்பெற்ற கோயில்களை ஒரே நாளில் பார்த்துவிட விரும்புகிறார்கள். ஆனால், எந்த இடங்களுக்குச் செல்வது, எப்படிச் செல்வது என்பது குறித்து பலருக்குத் தெளிவான யோசனை இல்லை. இந்தப் பிரச்சனையை மனதில் கொண்டு, ஆந்திரப் பிரதேச சுற்றுலா மேம்பாட்டுக் கழகமும், டிடிடியும் இணைந்து சிறப்பு தொகுப்பு சுற்றுப்பயணங்களைத் தொடங்கியுள்ளன.
இந்த சிறப்பு சுற்றுலா பயண தொகுப்பில், கோயிலுக்குச் செல்வதற்கான நேரம் ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. பேருந்து பயணத்தின் போது கோயில்களின் முக்கியத்துவத்தையும் வரலாற்றையும் விளக்க அனுபவம் வாய்ந்த வழிகாட்டிகள் உள்ளனர். குறைந்த செலவில் ஒரே நாளில் பல பிரபலமான கோயில்களைப் பார்வையிட வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தால், சிறப்பு வாகனங்களும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. விரும்பிய இடத்திலிருந்து சேவை வழங்கப்படுகிறது.
இந்த பேக்கேஜ் மூலம் கார்வேட்டிநகரில் உள்ள ஸ்ரீ வேணுகோபால ஸ்வாமி கோயில், நாகலாபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ வேதநாராயணசுவாமி கோயில், நாராயணவனத்தில் உள்ள ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கடேஸ்வரசுவாமி கோயில், அப்பளயகுண்டாவில் உள்ள ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வரசுவாமி கோயில், நகரியில் உள்ள ஸ்ரீ காரிய மாணிக்ய ஸ்வாமி கோயில், அன்னபூர்ணா சமத் காசிவிஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோயில், புக்காவில் உள்ள ஸ்ரீ பள்ளிகொண்டேசுவர ஸ்வாமி கோயிலுக்குச் செல்லலாம்.
பேருந்து நேரம்: காலை 8.30 மணி முதல் 9.30 மணி வரை
டிக்கெட் விலை: ஒரு நபருக்கு ரூ. 550
திருப்பதி நகரில் உள்ள பிரபலமான கோயில்கள் இந்த தொகுப்பில் சிறப்பாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. திருச்சானூர் பத்மாவதி அம்மாவாரி கோயில், தொண்டவாடா அகஸ்தியேஸ்வர சுவாமி கோயில், ஸ்ரீனிவாசமங்காபுரத்தில் உள்ள கல்யாண் வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயில், கபிலேஸ்வர சுவாமி கோயில், வகுளமாதா கோயில் மற்றும் கோவிந்தராஜசாமி கோயில்களுக்கு அருகில் பக்தர்கள் பேருந்தில் இருந்து இறக்கிவிடப்படுவார்கள்.
பேருந்து நேரம்: காலை 6 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை
டிக்கெட் விலை: ஒருவருக்கு ரூ.250
உள்ளூர் கோயில் தொகுப்புகளுடன், ஸ்ரீகாளஹஸ்தி தரிசனத்திற்கு ரூ.450 மற்றும் காணிப்பாக்கம் கோயிலுக்கு ரூ.550 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. திருவண்ணாமலை, வேலூர் பொற்கோயில் மற்றும் காணிப்பாக்கம் கோயில்களுக்கு ஏசி பேருந்தில் சென்று பார்க்க ஒரு நபருக்கு ரூ.1200 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.
ஸ்ரீகாளஹஸ்தி சுற்றுலா காலை 9 மணிக்கு திருப்பதியில் இருந்து புறப்பட்டு, திருச்சானூர், வர்தமலையில் உள்ள சந்தான சம்பாத வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயில், குடிமல்லத்தில் உள்ள பரசுராமேஸ்வர சுவாமி கோயில், தொண்டமநாட்டில் உள்ள வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயில் மற்றும் கபிலேஸ்வர சுவாமி கோயில் ஆகியவற்றைப் பார்வையிடலாம்.
ஏசி வசதி இல்லாத பேருந்து டிக்கெட்: ஒரு நபருக்கு ரூ.450.
இந்த பேருந்துகள் திருப்பதியில் உள்ள ஸ்ரீனிவாசம் மற்றும் விஷ்ணுநிவாசம் யாத்ரீகர் குடியிருப்பு வளாகங்களில் கிடைக்கின்றன. முழுமையான விவரங்களை அங்குள்ள சுற்றுலாத் துறை தகவல் மற்றும் முன்பதிவு அலுவலகத்தில் பெறலாம். மேலும் தகவலுக்கு, 9848007033, 0877 - 2289123 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளவும்.
