ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு.. ரயில்வே வெளியிட்ட முக்கிய முக்கிய அப்டேட்

Train Ticket Fare Hike: ரயில் டிக்கெட் கட்டண உயர்வு தொடர்பான அறிவிப்பை ரயில்வே அமைச்சகம் நேற்று வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி இன்று முதல், ரயில் பயணம் சற்று விலை உயர்ந்ததாக இருக்கும். 215 கி.மீ வரையிலான இரண்டாம் வகுப்பு சாதாரண ரயில் கட்டணங்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றாலும், 215 கி.மீ-க்கு மேல் உள்ள பயணங்களுக்கு சாதாரண வகுப்பு கட்டணங்கள் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 1 பைசா அதிகரிக்கின்றன. மேலும், மெயில்/எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் ஏசி அல்லாத வகுப்புகள் மற்றும் அனைத்து ரயில்களின் ஏசி வகுப்புகளுக்கான கட்டணம் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 2 பைசா அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கட்டண உயர்வு விவரங்கள்:
- 215 கி.மீ வரை: இரண்டாம் வகுப்பு சாதாரண ரயில் கட்டணங்களில் மாற்றம் இல்லை.
- 215 கி.மீ-க்கு மேல் (சாதாரண வகுப்பு): ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 1 பைசா உயர்வு.
- மெயில்/எக்ஸ்பிரஸ் (ஏசி அல்லாத வகுப்புகள்): ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 2 பைசா உயர்வு.
- அனைத்து ஏசி வகுப்புகள்: ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 2 பைசா உயர்வு.
- ஸ்லீப்பர் வகுப்பு: ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 1 பைசா உயர்வு.
கடந்த டிசம்பர் 21ஆம் தேதி, பயணிகள் கட்டணத்தை உயர்த்தும் முடிவை ரயில்வே அமைச்சகம் அறிவித்தது. இந்த கட்டண உயர்வு இன்று, அதாவது டிசம்பர் 26ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. ஒரு வருடத்தில் இரண்டாவது முறையாக ரயில்வே துறை கட்டணங்களைத் திருத்தியுள்ளது; இதற்கு முந்தைய உயர்வு கடந்த ஜூலை மாதம் அமல்படுத்தப்பட்டது.
|பயண தூரம்
|கட்டண உயர்வு
|0 – 215 கிமீ
|கட்டண அதிகரிப்பு இல்லை
|216 – 750 கிமீ
|5 ரூபாய்
|751 – 1250 கிமீ
|10 ரூபாய்
|1251 – 1750 கிமீ
|15 ரூபாய்
|1751 – 2250 கிமீ
|20 ரூபாய்
தொலைவு வாரியான தோராய உயர்வு:
216 கி.மீ முதல் 2,250 கி.மீ வரையிலான பயணங்களுக்கு, கட்டணம் ₹5 முதல் ₹20 வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மற்ற முக்கிய மாற்றங்கள்:
- சிறப்பு ரயில்கள்: ராஜ்தானி, சதாப்தி, துரந்தோ, வந்தே பாரத், தேஜஸ், ஹம்சபர், அம்ரித் பாரத், கரிப் ரத், ஜன் சதாப்தி உள்ளிட்ட அனைத்து சிறப்பு ரயில்களுக்கும் இந்த வகுப்பு வாரியான கட்டண உயர்வு பொருந்தும்.
- புறநகர் ரயில்கள் (Suburban Trains): புறநகர் ரயில் கட்டணங்களிலும், அனைத்து வகை சீசன் டிக்கெட்டுகளிலும் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
- கூடுதல் கட்டணங்கள்: முன்பதிவு கட்டணம், அதிவிரைவு (Superfast) கட்டணம் மற்றும் ஜிஎஸ்டி (GST) ஆகியவற்றில் மாற்றம் இல்லை.
இன்று (டிசம்பர் 26, 2025) அல்லது அதற்குப் பிறகு முன்பதிவு செய்யப்படும் டிக்கெட்டுகளுக்கு மட்டுமே இந்தப் புதிய கட்டணம் பொருந்தும். இந்தத் தேதிக்கு முன்னதாக முன்பதிவு செய்த பயணிகளிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது.
