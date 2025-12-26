English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு.. ரயில்வே வெளியிட்ட முக்கிய முக்கிய அப்டேட்

ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு.. ரயில்வே வெளியிட்ட முக்கிய முக்கிய அப்டேட்

Train Ticket Fare Hike: உயர்த்தப்பட்ட ரயில் கட்டணங்கள் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன. அதன்படி இனி 215 கிலோமீட்டருக்கு மேல் பயணிக்கும் பயணிகள் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 1 முதல் 2 பைசா வரை கூடுதலாக கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 26, 2025, 06:36 AM IST
  • ரயில் கட்டண உயர்வு விவரங்கள்
  • தொலைவு வாரியான தோராய உயர்வு
  • ரயில் செய்துள்ள மற்ற முக்கிய மாற்றங்கள்

Trending Photos

ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
T20 World Cup: இந்திய அணியில் இல்லாத வீரரகளை கொண்டு ஒரு பிளேயிங் 11.. கேப்டன் யார்?
camera icon6
Indian Alternate Team
T20 World Cup: இந்திய அணியில் இல்லாத வீரரகளை கொண்டு ஒரு பிளேயிங் 11.. கேப்டன் யார்?
விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? ஐபிஎல், பிசிசிஐ சம்பளம் உள்ளிட்ட முழு விவரம்!
camera icon8
Virat Kohli
விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? ஐபிஎல், பிசிசிஐ சம்பளம் உள்ளிட்ட முழு விவரம்!
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ
ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு.. ரயில்வே வெளியிட்ட முக்கிய முக்கிய அப்டேட்

Train Ticket Fare Hike: ரயில் டிக்கெட் கட்டண உயர்வு தொடர்பான அறிவிப்பை ரயில்வே அமைச்சகம் நேற்று வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி இன்று முதல், ரயில் பயணம் சற்று விலை உயர்ந்ததாக இருக்கும். 215 கி.மீ வரையிலான இரண்டாம் வகுப்பு சாதாரண ரயில் கட்டணங்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றாலும், 215 கி.மீ-க்கு மேல் உள்ள பயணங்களுக்கு சாதாரண வகுப்பு கட்டணங்கள் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 1 பைசா அதிகரிக்கின்றன. மேலும், மெயில்/எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் ஏசி அல்லாத வகுப்புகள் மற்றும் அனைத்து ரயில்களின் ஏசி வகுப்புகளுக்கான கட்டணம் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 2 பைசா அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

கட்டண உயர்வு விவரங்கள்:

  • 215 கி.மீ வரை: இரண்டாம் வகுப்பு சாதாரண ரயில் கட்டணங்களில் மாற்றம் இல்லை.
  • 215 கி.மீ-க்கு மேல் (சாதாரண வகுப்பு): ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 1 பைசா உயர்வு.
  • மெயில்/எக்ஸ்பிரஸ் (ஏசி அல்லாத வகுப்புகள்): ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 2 பைசா உயர்வு.
  • அனைத்து ஏசி வகுப்புகள்: ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 2 பைசா உயர்வு.
  • ஸ்லீப்பர் வகுப்பு: ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 1 பைசா உயர்வு. 

 கடந்த டிசம்பர் 21ஆம் தேதி, பயணிகள் கட்டணத்தை உயர்த்தும் முடிவை ரயில்வே அமைச்சகம் அறிவித்தது. இந்த கட்டண உயர்வு இன்று, அதாவது டிசம்பர் 26ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. ஒரு வருடத்தில் இரண்டாவது முறையாக ரயில்வே துறை கட்டணங்களைத் திருத்தியுள்ளது; இதற்கு முந்தைய உயர்வு கடந்த ஜூலை மாதம் அமல்படுத்தப்பட்டது.

பயண தூரம் கட்டண உயர்வு
0 – 215 கிமீ கட்டண அதிகரிப்பு இல்லை
216 – 750 கிமீ 5 ரூபாய்
751 – 1250 கிமீ 10 ரூபாய் 
1251 – 1750 கிமீ 15 ரூபாய்
1751 – 2250 கிமீ 20 ரூபாய்

தொலைவு வாரியான தோராய உயர்வு:

216 கி.மீ முதல் 2,250 கி.மீ வரையிலான பயணங்களுக்கு, கட்டணம் ₹5 முதல் ₹20 வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மற்ற முக்கிய மாற்றங்கள்:

  • சிறப்பு ரயில்கள்: ராஜ்தானி, சதாப்தி, துரந்தோ, வந்தே பாரத், தேஜஸ், ஹம்சபர், அம்ரித் பாரத், கரிப் ரத், ஜன் சதாப்தி உள்ளிட்ட அனைத்து சிறப்பு ரயில்களுக்கும் இந்த வகுப்பு வாரியான கட்டண உயர்வு பொருந்தும்.
  • புறநகர் ரயில்கள் (Suburban Trains): புறநகர் ரயில் கட்டணங்களிலும், அனைத்து வகை சீசன் டிக்கெட்டுகளிலும் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
  • கூடுதல் கட்டணங்கள்: முன்பதிவு கட்டணம், அதிவிரைவு (Superfast) கட்டணம் மற்றும் ஜிஎஸ்டி (GST) ஆகியவற்றில் மாற்றம் இல்லை.

இன்று (டிசம்பர் 26, 2025) அல்லது அதற்குப் பிறகு முன்பதிவு செய்யப்படும் டிக்கெட்டுகளுக்கு மட்டுமே இந்தப் புதிய கட்டணம் பொருந்தும். இந்தத் தேதிக்கு முன்னதாக முன்பதிவு செய்த பயணிகளிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது.

மேலும் படிக்க | சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட் கொண்ட டாப் 7 நாடுகள்.. இந்தியாவின் நிலை இதுவா?

மேலும் படிக்க | இந்திய ரூபாய்க்கு மாஸான மதிப்புள்ள 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
train ticket farepassengersIndian RailwaysIRCTC

Trending News