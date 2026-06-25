/சுனாமி வந்தால் எங்கு செல்ல வேண்டும்? பாதுகாபான இடம் இது ஒன்னுதான்..

Tsunami : இயற்கையை நம்மில் பலரும் ‘அன்னை’ என்றே குறிப்பிடுவோம். அதற்கு காரணம், மனிதர்களான நாம், நம்மை சுற்றியுள்ள இயற்கை வளங்களை என்ன செய்தாலும், அவை பொருமைகாத்து, நம்மை பாதுகாப்பதையே குறிக்கோளாக கொண்டுள்ளது. ஆனால், அந்த இயற்கை அன்னை சீற்றம் கொண்டால், நாம் எல்லாம் என்ன ஆவோம் என்பதை, சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் அனைவருமே இருக்கிறோம்.
உலகளவில் பார்த்தோமேயானா, புவி வெப்பமயமாதல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றங்கள் காரணமாக, சமீபகாலமாக தீவிர நிலநடுக்கங்கள், பெருவெள்ளம், காட்டுத்தீ, புயல்கள் உள்ளிட்டவை முக்கிய பேரிடர்களாக வந்து மக்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கின்றன.
சமீபத்தில் வெனிசுலா நாட்டில், நூறாண்டுகளில் இல்லாத சக்திவாய்ந்த நில நடுக்கம் ஏற்பட்டது. வெறும், 40 வினாடிகளுக்குள் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட அந்த இரு நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுத்திய பாதிப்பில், 1 லட்சச்த்திற்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகும் அபாயம் இருக்கக்கூடும் என்ற தகவல், அடி வயிற்றில் புளியை கரைக்க வைக்கிறது. ரிக்டர் அளவில் 7.8ஆக பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தால் அந்த பகுதியை சேர்ந்த பல்வேறு கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்து தரைமட்டமாகின. இந்த இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைப்பெற்று வந்தாலும், இதில் ஏற்கனவே நூற்றுக்கணக்கானோர் உயிரிழந்திருக்கின்றனர். நடுக்கடலில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்தால், அப்பகுதியில் சுனாமி எச்சரிக்கையும் விடப்பட்டிருக்கிறது.
இதே போல, கென்யா, பிரேசில் மற்றும் பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளில் வரலாறு காணாத கனமழை மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. கலிபோர்னியாவிலும், சிலி நாடுகளில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயால் கோடிக்கணக்கான மதிப்பிலான பொருளாதார இழப்புகளும், பெரிய அளவிலான சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளும் ஏற்பட்டன. ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் தீவிர பனிப்புயல்களும், ஆப்ரிக்கா மற்றும் ஆசிய பகுதிகளில் சூறாவளி மழையும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின.