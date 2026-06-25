Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Lifestyle
  • /சுனாமி வந்தால் எங்கு செல்ல வேண்டும்? பாதுகாபான இடம் இது ஒன்னுதான்..

சுனாமி வந்தால் எங்கு செல்ல வேண்டும்? பாதுகாபான இடம் இது ஒன்னுதான்..

Tsunami : கடந்த சில காலங்களாகவே, காலநிலைகள் கடுமையாக மாற்றம் கண்டுள்ளன. சமீபத்தில் கூட, வெனிசுலாவில் ஏற்பட்ட பயங்கர நிலநடுக்கம் காரணமாக பலர் உயிரிழந்தனர். இந்த சமயத்தில், உலகில் சுனாமி என்று ஒன்று வந்தால், அப்போது தப்பிக்க நாம் இருக்க வேண்டிய இடம் எது தெரியுமா?

Written ByYuvashree
Published: Jun 25, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:59 PM IST
சுனாமி வந்தால் எங்கு செல்ல வேண்டும்? பாதுகாபான இடம் இது ஒன்னுதான்..
Image Credit: Tsunami | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
குருவின் நட்சத்திரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி.. ஆகஸ்ட் 8 வரை 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!
Mercury transit36 min ago
2
CM Vijay49 min ago
3
Murder53 min ago
4
Venus Transit1 hr ago
5
TNEB1 hr ago