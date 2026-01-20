English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. வெறும் ரூ.2,000 கொடுத்தாலும் திருப்பதி பெருமாளை பார்க்கலாம்

TTD Tirupati Tour Package 2026: KSRTC நிறுவனம் பெங்களூரு–திருப்பதி சுற்றுப்பயணப் பேக்கேஜ் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதில் சிறப்பு நுழைவு தரிசனம், ஒருங்கிணைந்த பயணம், உணவு விருப்பங்கள் மற்றும் பிரீமியம் பேருந்துத் தேர்வுகள் ஆகியவை அடங்கும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 20, 2026, 12:26 PM IST
  • பெங்களூரு–திருப்பதி சுற்றுலாப் பயணத்தை KSRTC அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
  • பயணத்தின் கட்டணம் ரூ. 2,200 முதல் 2,600 வரை இருக்கும்.
  • இதில் பயணம், தரிசன டிக்கெட் மற்றும் உணவு ஆகியவை அடங்கும்.

TTD Tirupati Tour Package 2026: கர்நாடக மாநில சாலைப் போக்குவரத்துக் கழகம் (KSRTC), பெங்களூரில் இருந்து ‘Tirupati Darshan Package’ ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பயணம் மற்றும் தரிசன ஏற்பாடுகளை ஒரே முன்பதிவில் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், இந்த யாத்திரையை பயணிகளுக்கு எளிதாக்குவதே இந்த டூர் பேக்கேஜின் முக்கிய நோக்கமாகும். குறிப்பாக, போக்குவரத்து மற்றும் தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஒருங்கிணைப்பதில் உள்ள சிரமம் மற்றும் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருப்பது போன்ற யாத்ரீகர்கள் எதிர்கொள்ளும் வழக்கமான பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்காக இந்த பேக்கேஜ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், KSRTC பெங்களூரில் இருந்து ஒரே இரவில் இலக்கை அடைய பேருந்து சேவைகளை இயக்கும், இதன் மூலம் பயணிகள் அதிகாலையில் திருப்பதியை எளிதாக அடைய முடியும். அதேபோல் பயணிகள் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட நேரத்தின்படி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யலாம். இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தில் சிறப்பு நுழைவு தரிசனம் (Sheeghra Darshan) அடங்கும். இதில் மக்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் நிற்க வேண்டியதிலலை, விரைவாக தரிசனம் செய்ய முடியும். இந்தச் சேவை குறிப்பாக மூத்த குடிமக்களுக்கும், இறுக்கமான பயணத் திட்டங்களைக் கொண்ட பயணிகளுக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

டிக்கெட் விலை பற்றி பேசுகையில் பயணி ஒருவருக்கு சுமார் ரூ. 2,200 முதல் ரூ. 2,600 வரை கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்தத் தொகையில் ரூ. 300 சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட்டும் அடங்கும். பயணிகள் தாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் கட்டணத்தைப் பொறுத்து, காலை உணவு மற்றும் மதிய உணவு போன்ற உணவுகளை உள்ளடக்கிய தொகுப்புகளையும் தேர்வு செய்யலாம். அதேபோல், KSRTC நிறுவனம் Airavat மற்றும் Club Class போன்ற பிரீமியம் வகைகளையும் உள்ளடக்கிய பல பேருந்து விருப்பங்களை வழங்குகிறது.

இதற்கான புக்கிங் KSRTC நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம். நீங்கள் ஆஃப்லைன் புக்கிங் செய்ய வேண்டும் என்றால் கர்நாடகா முழுவதும் உள்ள முக்கிய KSRTC பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முன்பதிவு மையங்களிலும் நேரடியாக சென்று டிக்கெட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

இதனிடையே தற்போது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் ஏப்ரல் மாத தரிசன டிக்கெட் ஆன்லைனில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் மாதம் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க ஆர்ஜித சேவா டிக்கெட்டுகளுக்கான சுப்ரபாதம், தோமாலை, அர்ச்சனை, அஷ்டதள பாத பத்மாராதனை சேவா உள்ளிட்டவை நேற்று காலை 10 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த சேவை டிக்கெட்டுகளை நாளை காலை 10 மணி வரை ஈ-குலுக்கல் மூலம் ஆன்லைனில் பதிவு செய்யலாம். இதில் தேர்வு செய்யப்பட்ட பக்தர்கள் நாளை முதல் 23 மதியம் 12 மணிக்குள் பணத்தை செலுத்தி டிக்கெட்டுகளை பெறலாம்.

அதேபோல் கல்யாண உற்சவம், ஊஞ்சல் சேவை, ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவம், சஹஸ்ர தீப அலங்கார சேவை மற்றும் வசந்தோற்சவம் ஆகியவற்றுக்கான டிக்கெட்டுகள் ஜனவரி 22 காலை 10 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியாகும். ரூ.10,000 நன்கொடை அளித்து சுவாமி தரிசன டிக்கெட்டுகள் 23ம் தேதி காலை 11 மணிக்கு வெளியிடப்படும். மூத்தகுடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் நாள்பட்ட நோய்கள் உள்ளவர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய இலவச சிறப்பு தரிசன டோக்கன்களை 23ம்தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும். எனவே சேவைகள் மற்றும் தரிசன டிக்கெட்டுகளை https://ttdevasthanams.ap.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் பக்தர்கள் முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | ஆதார் கார்டு வச்சிருக்கீங்களா? இந்த ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சா பேங்க் பேலன்ஸ் காலி.. தப்பிப்பது எப்படி?

மேலும் படிக்க | ரயிலில் பயணம் செய்வோர் கவனத்திற்கு! வருகிறது புதிய ரூல்ஸ்!

