4 வருஷத்தில் சர்க்கரை நோயில் இருந்து விடுபட்டது எப்படி? - அமித்ஷா சொன்ன டிப்ஸ்

Lifestyle Tips By Amit Shah: உடலின் ஒவ்வொரு உறுப்புகள் ஆரோக்கியமாக இருப்பதே, ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கும். ஒரு உறுப்புகளில் தொற்றோ, நோயோ ஏற்பட்டால் கூட உங்களின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்பு ஏற்படலாம். இதயம், நுரையீரல், கல்லீரல், சிறுநீரகம் உள்ளிட்டவற்றை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்வது மிக முக்கியமாகும்.

World Liver Day: கல்லீரலின் முக்கியத்துவம்

அதிலும் குறிப்பாக கல்லீரல் உடல் ஆரோக்கியத்தில் முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது. வளர்ச்சிதை மாற்றம், செரிமானம், நச்சு நீக்கம், ஊட்டச்சத்து சேமிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு இயக்கங்களில் கல்லீரலின் பங்கு இருக்கிறது. அந்த வகையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் கல்லீரல் நோய்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த உலக கல்லீரல் தினம் ஏப். 19ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும்.

கல்லீரல் நோய்களை தடுக்க உதவும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை தேர்வுகளை தனிநபர்கள் மேற்கொள்ளவும் இந்த விழிப்புணர்வு உதவும். 2025ஆம் ஆண்டு உலக கல்லீரல் தினத்திற்கான (World Liver Day 2025) கருப்பொருள் 'உணவே மருந்து' ஆகும். உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பதிலும் கல்லீரல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்நிலையில், உலக கல்லீரல் தினத்தை முன்னிட்டு டெல்லியில் உள்ள கல்லீரல் மற்றும் பித்தநீர் அறிவியல் நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்த நிகழ்வில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா (Union Minister Amit Shah) கலந்துகொண்டார்.

Lifestyle Tips: எடையை குறைக்க அமித்ஷா செய்தது என்ன?

அந்த நிகழ்வில் பேசிய அமித்ஷா தனது உடல் எடை குறைப்பு (Weight Loss Journey) அனுபவம் குறித்து பேசியிருந்தார். இளைஞர்கள் தங்கள் ஆரோக்கியத்தில் தீவிரமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் இதனால் அவர்கள் இன்னும் 40-50 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு பங்களிக்க முடியும் என்றும் அமித்ஷா ஊக்கமளிக்கும் வகையில் பேசியிருந்தார்.

உடற்தகுதியை அடைய அவர் மேற்கொண்ட பயணத்தை நினைவுக்கூர்ந்து பேசிய அமித்ஷா, தனது உணவுமுறையை மாற்றியது, தூக்க நேரத்தை அதிகரித்தது, தினசரி உடற்பயிற்சி செய்தது ஆகியவையே மட்டுமே தேவைப்பட்டது என்றார். மேலும் அவர் பேசியதாவது,"தேவையான அளவு தூக்கம், தண்ணீர், உணவு, வழக்கமான உடற்பயிற்சி ஆகியவை எனக்கு நிறைய கொடுத்துள்ளன.

A healthy liver enhances our overall well-being and the ability to think sharply and work hard. PM Shri @narendramodi Ji's appeal to the citizens on World Liver Day to intensify their healthy food habits and focus more on a healthy lifestyle will play a vital role in building… pic.twitter.com/5jpy2FLHrq

— Amit Shah (@AmitShah) April 19, 2025