இனி பெண்களுக்கும் Lower Berth! ரயில்வே வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?

Indian Railway On Lower Berth For Women: நாட்டில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. நாடு முழுவதும் ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். நாடு முழுவதும் 7 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ரயில் நிலையங்கள் உள்ளன. இந்திய ரயில்வேயில் தினமும் சுமார் 13,000 ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
ஆண்டுதோறும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் ரயில் சேவையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். பயணிகளின் வசதிக்காக பல்வேறு ரயில்களையும் இந்தியன் ரயில்வே இயக்கி வருகிறது. பண்டிகை காலங்களில் என்று சொல்லத் தேவையில்லை. கழிவறையில் கூட பயணம் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு, கூடுதல் பெட்டிகள் மற்றும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
இதன் காரணமாக, பயணிகளின் கூட்டம் ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. அதேபோல், முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பெண்கள் முன்பதிவு செய்து ரயிலில் பயணிக்கும்போது, அவர்களுக்கு கீழ் பெர்த்திற்கு பதிலாக மேல் பெர்த் வழங்கப்படுகிறது. ரயில்களில் கீழ் பெர்த் என்பது பெரும் பிரச்னையாகவே இருந்து வருகிறது. ரயில்களில் கீழ் பெர்த்தில் பயணிக்கவே பெரும்பாலான பயணிகள் விரும்புகின்றனர்.
கீழ் பெர்த் என்பது மூத்த குடிமக்கள், கர்ப்பிணிகள், 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு மட்டுமே ஒதுக்கப்படுகிறது. ஆனால், பல நேரங்களில் அவர்களுக்கு கீழ் பெர்த் கிடைக்காமல் போகிறது. இதனால், அவர்கள் ரயில் பயணங்களில் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். இதனால், அவர்கள் சக பயணிகளிடம் கீழ் பெர்த் கிடைக்க கோரிக்கை வைக்கும் சூழல் இருக்கிறது.
இதனால், பயணங்களில் தேவையில்லாத சலசலப்புகளும் ஏற்படுகிறது. இந்த சூழ்நிலையில், பெண்களுக்கு, குறிப்பாக 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு, இனிமேல் ரயில்களில் கீழ் பெர்த்கள் ஒதுக்கப்படும் என மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பயணிக்கும்போது இதுகுறித்து பேசிய அவர், "மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரயில்வே சார்பாக பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
45 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் ரயில்களில் பயணிக்கும்போது கீழ் பெர்த் ஒதுக்கப்படுவதில்லை. எனவே, ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது மேல் பெர்த், லோயர் பெர்த் போன்ற விருப்பங்களை தெரிவிக்காவிட்டாலும், 45 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு தானாகவே லோயர் பெர்த் ஒதுக்கப்படும். மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரயில்வே சார்பாக பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் ரயில்களில் பயணிக்கும்போது.
மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி பெட்டியில் 4 முதல் 5 கீழ் பெர்த்தும், இரண்டாம் வகுப்பு ஏசி பெட்டியில் 3 முதல் 4 கீழ் பெர்த்து 45 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்படும். இது மட்டுமல்லாமல், ரயில் பயணத்தின் போது கீழ் பெர்த் காலியாக இருந்தால், மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் வழங்கப்படும். மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பார்வை குறைபாடுள்ள பயணிகளுக்கு அகலமான பெர்த்கள் மற்றும் இருக்கைப் பகுதிகள் வழங்கப்படும்.
பார்வை குறைபாடு உள்ள பயணிகளுக்காக ப்ரெயில் எழுத்துகளுடன் அறிவிப்பு பலகைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மாற்றுத்திறனாளிகள் அவர்களது உதவியாளர்களுக்கு அகலமான பெர்த்கள் மற்றும் இருக்கைப் பகுதிகள் வழங்கப்படும். வந்தே பாரத் ரயில்களின் முதல் மற்றும் கடைசி பெட்டிகளில் சக்கர நாற்காலி நிறுவப்பட்டுள்ளன” என்று கூறினார். ரயில்வே அமைச்சரின் இந்த அறிவிப்பு மாற்றுத்திறனாளிகள், பெண்கள், மூத்த குடிமக்களுக்கு பயணத்தை எளிதாக்க செய்யும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
