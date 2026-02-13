English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • காதலர் தினத்தின் கொடூரமான வரலாறு! இதுக்கு இப்படியொரு ஃப்ளேஷ் பேக்கா?

காதலர் தினத்தின் கொடூரமான வரலாறு! இதுக்கு இப்படியொரு ஃப்ளேஷ் பேக்கா?

Valentine's Day History : பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி, பலரால் கொண்டாடப்படும் நாளாக இருக்கிறது காதலர் தினம். இந்த தினத்திற்கு பின் எப்படிப்பட்ட வரலாறு இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? முழு விவரம், இதோ.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 13, 2026, 10:15 AM IST
  • காதலர் தினம் 2026
  • இதற்கு இருக்கும் கருப்பு முகம்..
  • இதோ முழு விவரம்

காதலர் தினத்தின் கொடூரமான வரலாறு! இதுக்கு இப்படியொரு ஃப்ளேஷ் பேக்கா?

Valentine's Day History : உலக மக்களால், பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி, காதலர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் தங்களின் அன்புக்குரியவர்களுக்கு பரிசு வாங்கி கொடுத்து, பலர் அன்பை பரிமாறிக் கொள்வர். இந்த நாளுக்கு பின்னால், ஒரு வரலாறு இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அதன் கருப்பு முகத்தை கண்டுள்ளீர்களா? இங்கு அது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம். 

காதலர் தினத்தின் கருப்பு முகம்!

காதலர் தினம் ஆரம்பித்ததே, கெடா வெட்டு, ரத்தம் மற்றும் பலியில் இருந்து தான் என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா? ஆனால் வரலாறு அதைத்தான் என்று சொல்கிறது. பண்டைய ரோமாபுரியில் பிப்ரவரி 13 முதல் 15 வரை, Lupercalia என்கிற பண்டிகையை கொண்டாடி இருக்கின்றனர். இது, பாகன் மதத்தின் கருவுறுதலுக்கான (Fetility) பண்டிகையாகும். விவசாயம் செழிக்க, பெண்கள் ஆரோக்கியமான குழந்தைகளுடன் கருவுற, இந்த பண்டிகையை கொண்டாடியிருக்கின்றனர். 

இந்த சடங்கின் ஒரு பகுதியாக, ஆடுகள், நாய்கள் உள்ளிட்டவற்றை பலி கொடுப்பார்களாம். அதோடு, அந்த மிருகங்களின் தோலை ரத்தத்தின் நனைத்து, பெண்களை அந்த தோலால், சாட்டையடி அடிப்பார்கள் என கூறப்படுகிறது. இதை செய்தால், கருவுறுதல் அதிகமாகும் என்பத் அந்த காலத்தில் நம்பிக்கையாக பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு வயல்களையும் இப்படி அடிப்பார்களாம். அப்படி செய்தால், விவசாயமும் செழிக்கும் என்பதை இவர்கள் நம்பியிருக்கின்றனர்.

இதே விழாவின் இன்னொரு பகுதி என்னவென்றால், ஆண்களின் பெயரை எல்லாம் சீட்டுகளில் எழுதி ஒரு பெட்டியிலும், பெண்களின் பெயரையெல்லாம் சீட்டுகளில் எழுதி இன்னொரு பெட்டியில் போடுவார்களாம். இதையடுத்து, இப்படி மாற்றி மாற்றி சீட் எடுத்து கொள்வார்களாம். யாருக்கு யார் பெயர் வருகிறதோ அவர்தான் ஜோடியாம். இவர்கள், விருப்பப்பட்டால் திருமணமும் செய்து கொள்ளலாம். இது, தற்போதைய காதலர் தினத்தின் ஜோடி சேர்தலுக்கு அடித்தளமாக அமைந்திருக்கிறது.

இந்த பாகன் விழாவின் நடைமுறையை மாற்ற வேண்டும் என்று, காலம் மாறும் போது ஆட்சியாளர்கள் யாேசித்திருக்கின்றனர். அதன்படியே இதனை வேலன்டைன் தினமாக கொண்டாட வேண்டும் என்று, போப் ஜெலீசியஸ் தனது ஆட்சி காலத்தில் அறிவித்திருந்தார். இப்படி, கருவுறுதல் விழாவாக இருந்தது, பிற்காலத்தில் காதலர்களுக்கான விழாவாக மாறியிருக்கிறது.

யார் இந்த வேலண்டைன்?

3ஆம் நூற்றாண்டில், க்ளாடியஸ் 2 என்கிற ரோம ஆட்சியாளர் இருந்துள்ளார். அவர், தன் ஆட்சியில் இருக்கும் ஆண்கள் யாரும் திருமணம் நடக்கக்கூடாது என்றும், அப்படி திருமணம் ஆனால், யாரும் சிப்பாயாக மாட்டார்கள் என்றும் நினைத்திருக்கிறார். ஆனால், இதை எதிர்த்து செயிண்ட் வேலண்டைன் என்கிற ஒருவர், காதலர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்திருக்கிறார். இதை தெரிந்த க்ளாடியஸ், அவரை சிறையில் அடைத்து, சில நாட்களில் தலையை துண்டித்து மரண தண்டனை கொடுக்கிறார். இப்படி, திருமணம் செய்து வைத்த குற்றத்திற்காகவெல்லாம் ஒருவரை கொலை செய்துள்ளார்களே என்று நினைத்த பலர், இவர் இறந்த இந்த நாளைத்தான் காதலர் தினமாக கொண்டாடிவருகின்றனர். 

இந்த 2026ஆம் ஆண்டில், காதலர் தினம் அன்பு, பாசம், கருணை ஆகியவற்றை எடுத்துக்காட்டும் நாளாக இருக்கிறது. எத்தனை காலம் கடந்தாலும், இந்த நாள், அன்பிற்கு அரணான நாளாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை என்பது மட்டும் உண்மை.

About the Author
Valentines Day 2026historyUnseen FaceCelebration

