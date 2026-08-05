/UPSC CMS Answer Key 2026: எப்போது வெளியாகும்? பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

UPSC CMS Answer Key 2026: யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் (UPSC) நடத்தும் Combined Medical Services (CMS) Examination 2026 தேர்வுக்கான அதிகாரப்பூர்வ Answer Key விரைவில் வெளியாக உள்ளது. ஆகஸ்ட் 2, 2026 அன்று நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற இந்த தேர்வில் பங்கேற்ற மருத்துவ பட்டதாரிகள் தற்போது Answer Key மற்றும் முடிவுக்காக காத்திருக்கின்றனர். அதிகாரப்பூர்வ Answer Key தேர்வு செயல்முறை முழுமையாக நிறைவடைந்த பிறகே வெளியிடப்படும் என்று UPSC தெரிவித்துள்ளது.
UPSC CMS Answer Key 2026 எப்போது வெளியாகும்?
UPSC பொதுவாக தனது ஆட்சேர்ப்பு தேர்வுகளுக்கான Answer Key-ஐ இறுதி தேர்வு முடிவுகள் வெளியான பின்னரே வெளியிடும் நடைமுறையை பின்பற்றுகிறது.
- CBT தேர்வு தேதி: ஆகஸ்ட் 2, 2026
- CBT முடிவு வெளியாகும் காலம்: செப்டம்பர் 2026 (எதிர்பார்ப்பு)
- Personality Test / Interview: அக்டோபர் - டிசம்பர் 2026
- இறுதி முடிவு: ஜனவரி 2027 (எதிர்பார்ப்பு)
- Official Answer Key: இறுதி முடிவுகளுடன் அல்லது அதன்பிறகு ஜனவரி 2027-ல் வெளியாக வாய்ப்பு உள்ளது.
இதனால் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் Answer Key-களை அதிகாரப்பூர்வமானதாக கருத வேண்டாம். UPSC வெளியிடும் Answer Key மட்டுமே இறுதியானதாகும்.
UPSC CMS 2026 விடைக்குறிப்பை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?
இறுதி விடைக்குறிப்பு அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டவுடன், தேர்வர்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி அதை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்:
- அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்: முதன்முதலாக UPSC-ன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான upsc.gov.in பக்கத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்
- Answer Key பகுதியைத் தேர்வு செய்யவும்: முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள 'Examination' அல்லது 'Answer Keys' என்ற பிரிவைக் கிளிக் செய்யவும்.
- தேர்வின் லிங்கைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: அதில் "Combined Medical Services Examination, 2026" என்பதற்கான விடைக்குறிப்பு லிங்கைத் தேடிக் கண்டறியவும்.
- PDF கோப்பைப் பதிவிறக்கவும்: தாள் 1 (Paper 1) மற்றும் தாள் 2 (Paper 2) ஆகிய இரண்டிற்கும் தனித்தனி PDF லிங்க்குகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
- விடைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்: பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட PDF கோப்பைத் திறந்து, உங்களின் வினாத்தாள் வரிசைக்கு (Question Booklet Series - A, B, C, D) ஏற்ப விடைக்குறிப்பைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.
UPSC CMS மதிப்பெண் திட்டம் மற்றும் தேர்வு மாதிரி (Marking Scheme)
UPSC CMS எழுத்துத் தேர்வு கணினி வழியில் (CBT) கொள்குறி வகை வினாக்களாக (Multiple Choice Questions) நடத்தப்படுகிறது. இந்தத் தேர்வு இரண்டு தாள்களைக் கொண்டது.
1. தாள் 1 (Paper I) விவரம்
- பாடங்கள்: பொது மருத்துவம் (General Medicine) மற்றும் குழந்தையியல் (Paediatrics).
- வினாக்கள் எண்ணிக்கை: 120 வினாக்கள் (பொது மருத்துவம் - 96, குழந்தையியல் - 24).
- மொத்த மதிப்பெண்கள்: 250 மதிப்பெண்கள்.
- கால அளவு: 2 மணி நேரம்.
2. தாள் 2 (Paper II) விவரம்
- பாடங்கள்: அறுவை மருத்துவம் (Surgery), மகப்பேறியல் மற்றும் பெண் நோயியல் (Gynaecology & Obstetrics), தடுப்பு மற்றும் சமூக மருத்துவம் (Preventive & Social Medicine).
- வினாக்கள் எண்ணிக்கை: 120 வினாக்கள் (ஒவ்வொரு பாடத்திலிருந்தும் தலா 40 வினாக்கள்).
- மொத்த மதிப்பெண்கள்: 250 மதிப்பெண்கள்.
- கால அளவு: 2 மணி நேரம்.
மதிப்பெண் கணக்கீடு முறை (Marking Calculation)
- எழுத்துத் தேர்வின் மொத்த மதிப்பெண் 500 ஆகும் (250 + 250).
- ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கும் தோராயமாக 2.08 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும்.
- எதிர்மறை மதிப்பெண் (Negative Marking): தவறான விடைகளுக்கு 1/3 பங்கு (0.33%) மதிப்பெண் குறைக்கப்படும்.
- தேர்வர் விடையளிக்காத வினாக்களுக்கு எந்தவித மதிப்பெண் குறைப்பும் இருக்காது.
காலிப்பணியிடங்கள் மற்றும் தேர்வுப் படிகள்
மத்திய அரசின் பல்வேறு சுகாதாரத் துறைகளில் காலியாக உள்ள 1,358 மருத்துவ அதிகாரி (Medical Officer) பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக இந்த தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டது.
- கேட்டகரி I (Category I): 854 பணியிடங்கள்.
- கேட்டகரி II (Category II): 494 பணியிடங்கள்.
அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை (Interview Stage)
எழுத்துத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் விண்ணப்பதாரர்கள் அடுத்த கட்டமாக நேர்முகத் தேர்வுக்கு (Personality Test) அழைக்கப்படுவர்
- நேர்முகத் தேர்விற்கு 100 மதிப்பெண்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
- எழுத்துத் தேர்வு (500 மதிப்பெண்கள்) மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு (100 மதிப்பெண்கள்) என மொத்தம் 600 மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் இறுதித் தகுதிப் பட்டியல் (Final Merit List) தயாரிக்கப்பட்டுத் தேர்வர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
கூடுதல் தகவல்களுக்கு எங்கு தொடர்புக் கொள்வது?
செப்டம்பர் மாதம் கணினி வழித் தேர்வின் முடிவுகள் வெளியான பிறகு, தகுதி பெற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் DAF (Detailed Application Form) படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருக்கும். தேர்வு எழுதிய விண்ணப்பதாரர்கள் கூடுதல் தகவல்களுக்குத் தொடர்ந்து அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைக் கண்காணிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.