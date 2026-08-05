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UPSC CMS Answer Key 2026: எப்போது வெளியாகும்? பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

ஆகஸ்ட் 2, 2026 அன்று நடைபெற்ற UPSC Combined Medical Services (CMS) தேர்வுக்கான அதிகாரப்பூர்வ Answer Key, இறுதி முடிவுகளுக்குப் பிறகு ஜனவரி 2027-ல் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்வர்கள் Answer Key-ஐ பயன்படுத்தி தங்களின் மதிப்பெண்களை கணக்கிடலாம். இந்த கட்டுரையில் பதிவிறக்கம் செய்யும் முறை, மார்க்கிங் ஸ்கீம், Negative Marking மற்றும் தேர்வின் அடுத்த கட்டங்கள் குறித்து விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 05, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:36 PM IST
UPSC CMS Answer Key 2026: எப்போது வெளியாகும்? பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?
Image Credit: AI Generated | UPSC CMS Answer Key 2026: Release Date, Marking Scheme and Result Updates

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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