English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • காதலர் தினம் 2026: ரோஸ் டே To கிஸ் டே..எந்த நாளில்-எதை கொண்டாட வேண்டும்?

காதலர் தினம் 2026: ரோஸ் டே To கிஸ் டே..எந்த நாளில்-எதை கொண்டாட வேண்டும்?

Valentines Day 2026 : காதலர் தினம், 2026ஆம் ஆண்டில் விரைவில் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இதையடுத்து, எந்த நாளில் எதை கொண்டாடலாம் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 2, 2026, 01:18 PM IST
  • காதலர் தினம் 2026
  • எந்த நாளில் எதை கொண்டாடுவது?
  • இதோ தகவல்..

Trending Photos

சனி பகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. வெற்றிகள் குவியும், பணம் கொட்டும்!
camera icon6
Shani uday 2026
சனி பகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. வெற்றிகள் குவியும், பணம் கொட்டும்!
மங்களாதித்ய ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு பண மழை கொட்டும், அதிர்ஷ்ட காத்து வீசும்
camera icon7
Mangal Aditya Rajyog
மங்களாதித்ய ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு பண மழை கொட்டும், அதிர்ஷ்ட காத்து வீசும்
சிவ பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்! கம்மி விலையில் 7 ஜோதிர்லிங்கம் செல்லலாம்.. IRCTC சூப்பர் ஆபர்
camera icon7
IRCTC
சிவ பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்! கம்மி விலையில் 7 ஜோதிர்லிங்கம் செல்லலாம்.. IRCTC சூப்பர் ஆபர்
ரயில் டிக்கெட்டுகளில் ஈஸியா தள்ளுபடி பெறலாம்.. எப்படி தெரியுமா? சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் இதுதான்
camera icon7
Rail One app
ரயில் டிக்கெட்டுகளில் ஈஸியா தள்ளுபடி பெறலாம்.. எப்படி தெரியுமா? சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் இதுதான்
காதலர் தினம் 2026: ரோஸ் டே To கிஸ் டே..எந்த நாளில்-எதை கொண்டாட வேண்டும்?

Valentines Day 2026 : வருடத்தின் 12 மாதங்களில் பிப்ரவரி மாதம் தான் மிகவும் குறைவான நாட்கள் இருக்கும் மாதம் ஆகும். இதைத் தாண்டி இந்த மாதம் பிரபலமாக இருக்க காரணமாக இருக்கிறது காதலர் தினம். இந்த காதலர் தினம் இருப்பதால் தானோ என்னவோ இந்த மாதத்தில் நாட்கள் மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றன. பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி, உலக அளவில் காதலர் தினமானது கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் கொண்டாடப்படும் அந்த வாரத்தில் காதலர் தினத்துடன் சேர்த்து இன்னும் சில தினங்களும் கொண்டாடப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பிப்ரவரி 14 காதலர் தினம்:

பிப்ரவரி 14-ஆம் தேதி ஆன காதலர் தினத்தில், காதல் உறவை இருப்பவர்கள் தங்களுக்குள் பரிசுகளையும் முத்தங்களையும் பரிமாறிக் கொள்வர். இதை காதலர்கள் மட்டுமல்ல குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்கள் கூட அன்பின் வெளிப்பாடாக செய்வர். காதலர் தினம் கொண்டாடப்படும் அந்த வாரத்தில், ரோஸ் டே, ப்ரொபோஸ் டே, சாக்லேட் டே, டெடி டே, ஹக் டே, கிஸ் டே உள்ளிட்டவை கொண்டாடப்படும். இதில் ஒவ்வொரு நாட்களும் ஒவ்வொரு பரிசு அல்லது அன்யோன்யமான விஷயத்தை குறிக்கிறது. 

பிப்ரவரி 7 : Rose Day 

சனிக்கிழமையான பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி, ரோஸ் டே கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கு அவர்களுக்கு பிடித்த பூவை பரிசாக கொடுத்து அன்பை பரிமாறி கொள்ளலாம். 

பிப்ரவரி 8 : Propose Day

ஞாயிற்றுக்கிழமையான பிப்ரவரி 8ஆம் தேதி ப்ரொபோஸ் டே கொண்டாடப்படுகிறது. நீங்கள் யாரிடமாவது காதலை தெரிவிக்க விரும்புகிறீர்கள் அல்லது உங்கள் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்து விரும்புகிறீர்கள் என்றால் இந்த நாளில் அதை செய்யலாம். 

பிப்ரவரி 9 : Chocolate Day 

திங்கட்கிழமையான பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதி சாக்லேட் டே கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் அன்பையும் இனிப்பையும் பரிமாறிக் கொள்ளலாம். 

பிப்ரவரி 10 : Teddy Day

செவ்வாய்க்கிழமையான பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி டெடி டே கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் உங்கள் பார்ட்னருக்கு சாப்டான பொம்மை பொருட்களை வாங்கி கொடுத்து அவருடன் வளர்ச்சி ரீதியான பரிமாற்றங்களை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். 

பிப்ரவரி 11 : Promise Day 

புதன்கிழமையான பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி ப்ராமிஸ் டே காதலர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் நம்பிக்கை மற்றும் உறுதியை வளர்த்துக் கொள்ள தம்பதிகள் பலர் தங்களுக்குள்ளான சத்தியத்தை எடுத்துக் கொள்வர்.

பிப்ரவரி 12 : Hug Day 

வியாழக்கிழமையான பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி, ஹக் டே கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் தம்பதிகள் தங்களுக்குள் இருக்கும் நெருக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்ள கட்டிப்பிடித்து கொள்ளலாம்.

பிப்ரவரி 13 : Kiss Day

வெள்ளிக்கிழமையான பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி, கிஸ் டே கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில், காதலர்களும் தம்பதிகளும் முத்தங்களை பரிமாறி அன்பை வளர்த்துக்கொள்ளலாம். இதனால் உங்கள் பார்ட்னர் உடனான இணக்கம் அதிகரிக்கும்.

பிப்ரவரி 14 : Valentine's Day

சனிக்கிழமையான பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி, காதலர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. காதலர்கள் மற்றும் தம்பதிகளுக்கு இதுதான் முக்கியமான ஒன்றாகும். இந்த நாளில்தான் காதலர்கள் தங்கள் காதலை கொண்டாடுவதற்காக வெளி ஊர் செல்வது, ஒன்றாக நேரம் செலவழிப்பது உள்ளிட்டவற்றை செய்வர். இது, காதலையும் அன்பையும் கொண்டாடும் நாளாக பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ஸ்ருதி ஹாசன் யூஸ் பண்ணும் சீக்ரெட் ஹேர் ஆயில்.. முடி அடர்த்தியா கருகருன்னு இருக்கும்

மேலும் படிக்க | ராஷி கண்ணாவின் சீக்ரெட் Skin Care Routine! இந்த 5 பொருட்கள் போதும்.. சருமம் ஜொலிக்கும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Valentines Day 2026Valentines Week 2026Rose DayKiss DayHug Day

Trending News