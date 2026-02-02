காதலர் தினம் 2026: ரோஸ் டே To கிஸ் டே..எந்த நாளில்-எதை கொண்டாட வேண்டும்?

Valentines Day 2026 : வருடத்தின் 12 மாதங்களில் பிப்ரவரி மாதம் தான் மிகவும் குறைவான நாட்கள் இருக்கும் மாதம் ஆகும். இதைத் தாண்டி இந்த மாதம் பிரபலமாக இருக்க காரணமாக இருக்கிறது காதலர் தினம். இந்த காதலர் தினம் இருப்பதால் தானோ என்னவோ இந்த மாதத்தில் நாட்கள் மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றன. பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி, உலக அளவில் காதலர் தினமானது கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் கொண்டாடப்படும் அந்த வாரத்தில் காதலர் தினத்துடன் சேர்த்து இன்னும் சில தினங்களும் கொண்டாடப்படுகிறது.
பிப்ரவரி 14 காதலர் தினம்:
பிப்ரவரி 14-ஆம் தேதி ஆன காதலர் தினத்தில், காதல் உறவை இருப்பவர்கள் தங்களுக்குள் பரிசுகளையும் முத்தங்களையும் பரிமாறிக் கொள்வர். இதை காதலர்கள் மட்டுமல்ல குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்கள் கூட அன்பின் வெளிப்பாடாக செய்வர். காதலர் தினம் கொண்டாடப்படும் அந்த வாரத்தில், ரோஸ் டே, ப்ரொபோஸ் டே, சாக்லேட் டே, டெடி டே, ஹக் டே, கிஸ் டே உள்ளிட்டவை கொண்டாடப்படும். இதில் ஒவ்வொரு நாட்களும் ஒவ்வொரு பரிசு அல்லது அன்யோன்யமான விஷயத்தை குறிக்கிறது.
பிப்ரவரி 7 : Rose Day
சனிக்கிழமையான பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி, ரோஸ் டே கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கு அவர்களுக்கு பிடித்த பூவை பரிசாக கொடுத்து அன்பை பரிமாறி கொள்ளலாம்.
பிப்ரவரி 8 : Propose Day
ஞாயிற்றுக்கிழமையான பிப்ரவரி 8ஆம் தேதி ப்ரொபோஸ் டே கொண்டாடப்படுகிறது. நீங்கள் யாரிடமாவது காதலை தெரிவிக்க விரும்புகிறீர்கள் அல்லது உங்கள் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்து விரும்புகிறீர்கள் என்றால் இந்த நாளில் அதை செய்யலாம்.
பிப்ரவரி 9 : Chocolate Day
திங்கட்கிழமையான பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதி சாக்லேட் டே கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் அன்பையும் இனிப்பையும் பரிமாறிக் கொள்ளலாம்.
பிப்ரவரி 10 : Teddy Day
செவ்வாய்க்கிழமையான பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி டெடி டே கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் உங்கள் பார்ட்னருக்கு சாப்டான பொம்மை பொருட்களை வாங்கி கொடுத்து அவருடன் வளர்ச்சி ரீதியான பரிமாற்றங்களை வளர்த்துக் கொள்ளலாம்.
பிப்ரவரி 11 : Promise Day
புதன்கிழமையான பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி ப்ராமிஸ் டே காதலர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் நம்பிக்கை மற்றும் உறுதியை வளர்த்துக் கொள்ள தம்பதிகள் பலர் தங்களுக்குள்ளான சத்தியத்தை எடுத்துக் கொள்வர்.
பிப்ரவரி 12 : Hug Day
வியாழக்கிழமையான பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி, ஹக் டே கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் தம்பதிகள் தங்களுக்குள் இருக்கும் நெருக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்ள கட்டிப்பிடித்து கொள்ளலாம்.
பிப்ரவரி 13 : Kiss Day
வெள்ளிக்கிழமையான பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி, கிஸ் டே கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில், காதலர்களும் தம்பதிகளும் முத்தங்களை பரிமாறி அன்பை வளர்த்துக்கொள்ளலாம். இதனால் உங்கள் பார்ட்னர் உடனான இணக்கம் அதிகரிக்கும்.
பிப்ரவரி 14 : Valentine's Day
சனிக்கிழமையான பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி, காதலர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. காதலர்கள் மற்றும் தம்பதிகளுக்கு இதுதான் முக்கியமான ஒன்றாகும். இந்த நாளில்தான் காதலர்கள் தங்கள் காதலை கொண்டாடுவதற்காக வெளி ஊர் செல்வது, ஒன்றாக நேரம் செலவழிப்பது உள்ளிட்டவற்றை செய்வர். இது, காதலையும் அன்பையும் கொண்டாடும் நாளாக பார்க்கப்படுகிறது.
