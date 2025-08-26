விநாயகர் சதுர்த்தி 2025: ஆனைமுகனின் அருளை பெற செய்ய வேண்டியவை

Vinayagar Chaturthi 2025: இந்தியாவில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும் முக்கிய இந்து பண்டிகைகளில் ஒன்று விநாயகர் சதுர்த்தி. அறிவுக் கூர்மை, புத்திசாலித்தனம், வெற்றி ஆகியவற்றை கொடுக்கும் தெய்வம் கணபதி. எந்த வேலையை தொடங்கினாலும், பிள்ளையாரை வணங்கி தொடங்குவது வெற்றிகளை கொடுக்கும் என்பது ஐதீகம் விக்னங்களை நீக்கும் விநாயகரை வழிபட நம் வினைகள் எல்லாம் அகலும். பிள்ளையாரை மனம் உருகி வழிபடும்போது வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கும் தடைகள் அனைத்தும் நீங்கி, மகிழ்ச்சி நிம்மதி ஆகியவை நிலைத்திருக்கும். துன்பங்கள் விலகி இன்பங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து சேர, சதுர்த்தியில் விநாயகரை வழிபட்டாலே போதும்.
சதுர்த்தி திதி விநாயகருக்கு உரியது. தேய்பிறை சதுர்த்தி சங்கடஹர சதுர்த்தியாக கொண்டாடப்படுகிறது. வளர்பிறையில் வரும் சதுர்த்தி திதி, வழங்களை கொடுக்கக் கூடியது. அதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வருவது விநாயகர் சதுர்த்தி. இந்நாளில், பிள்ளையாரை மனம் உருகி வேண்டினால், மனதில் நினைத்த காரியம் அனைத்தும் நிறைவேறும்.
விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று அதிகாலை எழுந்த குளித்து, மண் பிள்ளையாரை பிடித்து, அதற்கு பூமாலை அருகம்புல் மாலை, எருக்கம்பூ மாலை ஆகியவற்றை அணிவித்து, வஸ்திரம் சாற்றி, அஷ்டோத்திர நாமாவளி ஜெபித்து அர்ச்சிக்க வேண்டும். விநாயகருக்கு பிடித்த நைவேத்தியங்களான, தேங்காய் கொழுக்கட்டை, பாயாசம், சுண்டல், ஆகியவற்றை தயாரித்து, நைவேத்தியம் செய்து, கற்பூர தீபம் காட்டி வழிபட வேண்டும்.
வீட்டில் விநாயகர் சிலையை பூஜைக்காக வைக்கும் போது சரியான திசையில் வைத்து வணங்குவது சிறப்பு. வடகிழக்கு மூலையில் விநாயகர் சிலையை வைத்து வழிபடுவது நல்லது. அதற்கு சாத்தியம் இல்லை என்றால், கிழக்கு மேற்கு அல்லது வடக்கு திசையிலும் சிலையை வைத்து பூஜை செய்யலாம்.
விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று, பிள்ளையாரை, ஆனை முகனை, மனம் உருக வேண்டினால், வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் இன்னல்கள் அனைத்தும் நீங்கி, சுபிட்சம் பெருகி, ஒளிமயமான எதிர்காலம் அமையும். ஆவணி மாதம் சதுர்த்தியில் கொண்டாடப்படும் விநாயகர் சதுர்த்தி, தமிழ்நாடு உள்ளிட்டத்தின் மாநிலங்களில், மூன்று நாட்களுக்கு கொண்டாடப்படுகிறது. அதே நேரம் மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் 10 நாட்கள் வரை கொண்டாடப்படுகிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.
