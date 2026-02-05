English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2026ன் பிப்ரவரி மாதத்தில் நிகழப்போகும் அதிசயம்? Miracle Month கதை தெரியுமா?

2026ன் பிப்ரவரி மாதத்தில் நிகழப்போகும் அதிசயம்? Miracle Month கதை தெரியுமா?

2026 February Miracle Month : இணையத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே பிப்ரவர் மாதத்தை அதிசயம் நிகழப்போகும் மாதமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 5, 2026, 01:08 PM IST
  • பிப்ரவரி 2026 மிராக்கில் மாசமா?
  • இணையத்தில் வைரலாகும் தகவல்..
  • இதோ விவரம்.

2026ன் பிப்ரவரி மாதத்தில் நிகழப்போகும் அதிசயம்? Miracle Month கதை தெரியுமா?

2026 February Miracle Month : 12 மாதங்களில் இரண்டாவது மாதமாக இருக்கிறது, பிப்ரவரி. வருடத்திலேயே மிக குறைந்த நாட்கள் இருக்கும் மாதம் இதுதான். இதைத்தாண்டி, இந்த மாதத்தில்தான் காதலர் தினமும் வருகிறது. இப்படி பிப்ரவரி மாதத்தில் பல விஷயங்கள் ஸ்பெஷலானதாக இருந்தாலும், இந்த ஆண்டின் பிப்ரவரி மாதம் ரொம்ப அதிர்ஷ்டமானது என்று இணையத்தில் ஒரு தகவல் வைரலாகி வருகிறது.

Miracle Month | அதிசய மாதம்!

கடந்த சில நாட்களாகவே இணையத்தில் ஒரு தகவல், பெரிதாக பரவி வருகிறது. அதாவது, இந்த 2026ஆம் ஆண்டின் பிப்ரவரி மாதம், நம் வாழ்நாளில் மீண்டும் வராத ஒரு அதிசய மாதம் என்பதுதான். இது, 823 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே நடக்கும் அதிசயம் என்றும் அந்த தகவலில் கூறப்படுகிறது. 

இதன்ப்டை, 2026ல் வரும் பிப்ரவரியில் நான்கு ஞாயிற்று கிழமைகள், நான்கு சனிக்கிழமைகள், நான்கு திங்கட்கிழமைகள், நான்கு செவ்வாய் மற்றும் நான்கு புதன் கிழமைகள் என வாரத்தின் அனைத்து கிழமைகளும் நான்கு நாட்கள் இருக்கின்றன. இதனால் MiracleIn Month என்று இதனை அழைக்க வேண்டும் என்றும் சில பதிவுகள் வெளியாகின. இதை பலருக்கு பகிர்ந்தால், உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கிட்டும் போன்ற வசனங்களுடன் இந்த தகவலானது வைரலானது. 

ஒரு வருடத்தின் பிப்ரவரி மாதத்தில் 28க்கு பதில் 29 நாட்கள் இருந்தால் அது லீப் ஆண்டாக கருதப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு நான்கு வருடத்திற்கு ஒருமுறை மட்டுமே வரும். ஆனால் இந்த வருடம், வெறும் 28 நாட்களே இருக்கும் பிப்ரவரி மாதத்தில், வாரத்தில் இருக்கும் 7நாட்களும் 4 முறை ரிப்பீட் ஆகிறது. 

உண்மையானதுதானா?

இணையத்தில் பொதுவாக இப்படிப்பட்ட செய்திகள் பரவும் போது அது பெரும்பாலான சமயங்களில் உண்மையானதாக இருக்காது. ஆனால், அது வைரல் பதிவு என்பதால், இதில் Fact Check செய்யாமல் பலரும் வைரலாக்கி வருகின்றனர். உண்மையில் இது அரிதான நிகழ்வு எதுவும் இல்லையாம். 

அதே போல, ஞாயிற்றுக்கிழமையில் தொடங்கும் பிப்ரவரி மாதம், ஒரு நூற்றாண்டில் பல முறை நிகழ்கிறதாம். எடுத்துக்காட்டாக, 2015ஆம் ஆண்டிலும் பிப்ரவரி மாதம் இதே போலத்தான் இருந்தது. 2026ல் இப்போது இதே போல வருகிறது. இதற்கு அடுத்த படியாக, 2037 பிப்ரவரியில் இது போன்று நிகழும். அதே போல, இந்த பதிவின் மூலமாக வைரலாகி வரும் MiracleIn என்கிற வார்த்தைக்கு அறிவியலில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சொல் எதுவும் இல்லை.

இந்த பதிவில், ஒரு நாளில் 25 மணி நேரம் இருக்கும் என்கிற தகவலும் வைரலாகி வருகிறது. இதுவும் உண்மை இல்லை என்று நாள்காட்டி நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். பூமியின் சுழற்சி சற்று மாறுபடலாம் என்றும், 2026ல் ஒரு நாளில் கூடுதலாக ஒரு மணி நேரம் சேர்க்கப்படலாம் என்று வைரலாகும் கூற்று, முற்றிலும் தவறானதாகும். இதனை, நாட்காட்டிகள் எப்படி இயங்கும் என்பது குறித்து அறிவற்றவர்கள் இதை வைரலாக்கி இருக்க கூடும் என்று பலர் கூறி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | கம்மி விலையில் கேரளாவுக்கு 7 நாள் டூர்! குடும்பத்துடன் செல்ல செம சான்ஸ்.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்

மேலும் படிக்க | 100,200,500 ரூபாய் நோட்டில் இருக்கும் கோடுகள்.. ஏன் தெரியுமா? சுவாரஸ்ய தகவல்

