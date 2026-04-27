  ஓங்காரேஷ்வர் முதல் சோமநாத் வரை: வெறும் ₹847ல் 7 ஜோதிர்லிங்க தரிசனம்; IRCTC அறிவிப்பு

ஓங்காரேஷ்வர் முதல் சோமநாத் வரை: வெறும் ₹847ல் 7 ஜோதிர்லிங்க தரிசனம்; IRCTC அறிவிப்பு

IRCTC Tour Package: சிவபெருமானின் பக்தர்களுக்காக IRCTC ஒரு சிறப்புப் பரிசை வழங்கியுள்ளது. அதன்படி யாத்திரிகர்கள் ஏழு ஜோதிர்லிங்கங்களையும் குறைந்த பட்ஜெட்டில் தரிசிக்க இயலும். இதைச் சாத்தியமாக்கும் வகையில், IRCTC ஒரு ரயில் சுற்றுலாத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 27, 2026, 04:28 PM IST
  • எவ்வாறு முன்பதிவு செய்வது?
  • கட்டணம் விவரம் என்ன?
  • பன்னிரண்டு ஜோதிர்லிங்கங்களில் மிகவும் முக்கியமான 7 ஜோதிர்லிங்கங்கள்

IRCTC Tour Package: நீங்கள் ஒரு ஆன்மீகப் பயணத்தை மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டிருந்தால், இந்திய ரயில்வேயின் துணை நிறுவனமான IRCTC, உங்களுக்கென ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை கொண்டு வந்துள்ளது. குறிப்பாக, நாட்டின் புனிதமான ஏழு ஜோதிர்லிங்கத் தலங்களை பக்தர்கள் தரிசிக்கும் வகையில், IRCTC ஒரு சிறப்புப் பயணத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் சலுகையின் முக்கிய சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், வெறும் ₹847 என்ற மாதத் தவணை (EMI) தொகையைச் செலுத்தி, நீங்கள் 12 நாள் ஆன்மீகத் யாத்திரையை மேற்கொள்ளலாம். இந்தப் பயணம் 'பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா இரயில்' (Bharat Gaurav Tourist Train) மூலம் மேற்கொள்ளப்படும். இந்தச் சிறப்பு ரயில், 2026-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 12-ஆம் தேதியன்று 'யோக் நகரி ரிஷிகேஷ்' நிலையத்திலிருந்து புறப்படத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த முழுச் சுற்றுலாத் தொகுப்பும் 11 இரவுகள் மற்றும் 12 பகல்கள் கால அளவைக் கொண்டது. இந்தப் பயணத் திட்டம் ரிஷிகேஷில் தொடங்கி, ஹரித்வார், மொராதாபாத், பரேலி, ஷாஜகான்பூர், ஹர்தோய், லக்னோ, கான்பூர், ஓரை, வீரங்கனா லட்சுமிபாய் (ஜான்சி) மற்றும் லலித்பூர் போன்ற முக்கிய நிலையங்கள் வழியாக செல்லும். பயணிகள் இந்த நிலையங்களில் ரயிலில் ஏறவோ அல்லது இறங்கவோ முடியும்.

கோவில் தரிசன விவரங்கள்

இந்தியாவில் உள்ள பன்னிரண்டு ஜோதிர்லிங்கங்களில் மிகவும் முக்கியமான 7 ஜோதிர்லிங்கங்கள் மற்றும் அவை அமைந்துள்ள இடங்கள் இதோ:

சோமநாதர் கோவில் (Somnath)
இடம்: பிரபாஸ் பட்டினம், குஜராத்.
சிறப்பு: இதுவே பன்னிரண்டு ஜோதிர்லிங்கங்களில் முதலாவதாகக் கருதப்படுகிறது.

ஓங்காரேஸ்வரர் கோவில் (Omkareshwar)
இடம்: நர்மதை நதிக்கரை, மத்தியப் பிரதேசம்.
சிறப்பு: இந்தத் தீவு புனிதமான 'ஓம்' (ॐ) வடிவில் அமைந்துள்ளதாக நம்பப்படுகிறது.

நாகேஸ்வரர் (Nageshwar)
இடம்: குஜராத் (துவாரகை அருகில்).
சிறப்பு: தீய சக்திகளிடமிருந்து காக்கும் தலமாகக் கருதப்படுகிறது.

திரியம்பகேஸ்வரர் (Trimbakeshwar)
இடம்: மகாராஷ்டிரா (நாசிக் அருகில்).
சிறப்பு: கோதாவரி நதி உற்பத்தியாகும் இடம். இங்கு பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் என மூவரும் லிங்க வடிவில் உள்ளனர்.

கிரிஷ்ணேஸ்வரர் (Grishneshwar)
இடம்: மகாராஷ்டிரா (ஔரங்காபாத்/எல்லோரா அருகில்).
சிறப்பு: இதுவே 12-வது மற்றும் கடைசி ஜோதிர்லிங்கமாகும்.

பீமாசங்கர் (Bhimashankar)
இடம்: மகாராஷ்டிரா (புனே அருகில்).
சிறப்பு: பீமா நதி இங்கிருந்துதான் உற்பத்தியாகிறது.

மகாகாலேஸ்வரர் (Mahakaleshwar)
இடம்: மத்தியப் பிரதேசம் (உஜ்ஜயினி).
சிறப்பு: சுயம்புவாகத் தோன்றிய மூர்த்தி, தெற்கு நோக்கி வீற்றிருக்கிறார்.

கட்டணம் விவரம்

இந்த திட்டத்தின் கட்டணமானது, நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பிரிவின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஒரு நபருக்கான கட்டணம், 'எகானமி' பிரிவிற்கு ₹24,100 ஆகவும், 'ஸ்டாண்டர்ட்' பிரிவிற்கு ₹40,890 ஆகவும், 'கம்ஃபோர்ட்' பிரிவிற்கு ₹54,390 ஆகவும் உள்ளது. குழந்தைகளுக்கெனத் தனிச்சலுகைக் கட்டணங்களும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. பயணிகளின் வசதிக்காக, மாதம் ₹847 முதல் தொடங்கும் தவணை முறை (EMI) வசதியும் வழங்கப்படுகிறது. ரயில் பயணச்சீட்டை மட்டுமல்லாமல்; சைவ உணவு (காலை, மதியம் மற்றும் இரவு), தங்கும் விடுதி வசதி, பேருந்து மூலம் உள்ளூர் இடங்களைச் சுற்றிப் பார்த்தல், சுற்றுலா வழிகாட்டி சேவைகள், பயணக் காப்பீடு மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகள் உள்ளிட்ட விரிவான சேவைகள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதாகும்.

எவ்வாறு முன்பதிவு செய்வது?

இப்பயணத்திற்காக மொத்தம் 751 இருக்கைகள் உள்ளன; இதில் படுக்கை வசதி (Sleeper) பிரிவில் 492 இருக்கைகளும், மூன்றடுக்கு ஏசி (Third AC) பிரிவில் 210 இருக்கைகளும், இரண்டடுக்கு ஏசி (Second AC) பிரிவில் 49 இருக்கைகளும் அடங்கும். ஆர்வமுள்ள பயணிகள், IRCTC-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான irctctourism.com-ஐப் பார்வையிடுவதன் மூலம் தங்கள் இருக்கைகளை முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். இப்பயணத் தொகுப்பு LTC-யால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒன்றாகும்; அரசு ஊழியர்கள் இந்தச் சலுகையைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

EMI வசதியைப் பெறுவது எப்படி?
IRCTC இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்யும் போது, 'Payment Gateway' பகுதியில் EMI விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இதற்காக IRCTC சில குறிப்பிட்ட வங்கிகளுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

அரசு ஊழியர்கள் LTC சலுகையைப் பெற முடியுமா?
நிச்சயமாக. இந்த 'பாரத் கௌரவ்' சுற்றுலா இரயில் பயணமானது LTC (Leave Travel Concession) திட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

குழந்தைகளுக்கான கட்டணம் என்ன?
5 முதல் 11 வயதுடைய குழந்தைகளுக்குத் தனிச் சலுகை கட்டணம் உண்டு. நீங்கள் முன்பதிவு செய்யும் போது 'Child with bed' அல்லது 'Child without bed' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து அதற்கேற்ப கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

